10 «открытий чудных»: знаковые объекты, сданные в День республики

День республики, отмечаемый в Татарстане 30 августа, был объявлен праздничным днем законом РТ от 29 августа 1991 года — конечно же, в честь принятия годом ранее Верховным советом Татарстана Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР. Традиционно к этому дню, венчающему к тому же летний строительный сезон, приурочивалось открытие знаковых объектов в республике и ее столице. «Реальное время» вспомнило самые важные из них.