10 «открытий чудных»: знаковые объекты, сданные в День республики
День республики, отмечаемый в Татарстане 30 августа, был объявлен праздничным днем законом РТ от 29 августа 1991 года — конечно же, в честь принятия годом ранее Верховным советом Татарстана Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР. Традиционно к этому дню, венчающему к тому же летний строительный сезон, приурочивалось открытие знаковых объектов в республике и ее столице. «Реальное время» вспомнило самые важные из них.
- Улица Баумана, реконструкция первой очереди — от площади Куйбышева (ныне — Тукая) до ул. Астрономической. 1998 год. Первый и не самый скромный шаг Казани к званию туристического города.
Реконструкция улицы Баумана. Недалеко от «Дома татарской кулинарии». 1997 г. Фото Евгения Канаева После первого этапа реконструкции. 1998 г. Фото Камиля Нургалеева
- Казанский метрополитен. Стройка с «закольцованным сюжетом»: открывалась она в конце августа 1997 года закладкой первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым капсулы с обращением к потомкам на ул. Свердлова (ныне Петербургской), а «закрывалась» на данный момент дважды — и тоже ко Дню республики: в 2005 году, когда было пущено движение по первой линии, и в 2018-м, когда была открыта последняя, 11-я станция этой линии — «Дубравная».
Закладка капсулы, символизирующей начало строительства Казанского метро. 30 августа 1997 г. Фото татархивы.рф Открытие Казанского метрополитена. 27 августа 2005 г. Фото shaimiev.tatarstan.ru Открытие станции метро «Дубравная». 30 августа 2018 г. Фото tatarstan.ru
- Мост у села Сорочьи Горы. Полностью этот объект федерального значения, один из самых длинных мостовых переходов в России был открыт 30 августа 2016 года. Первая очередь его была сдана гораздо раньше, в 2002 году, — правда, не к Дню республики, а по готовности. После этого все строительные силы были переброшены в Казань на прокладку метро. В общей сложности мост строился двадцать четыре года и обошелся в 8,7 миллиарда рублей. При этом объект полностью «made in Tatarstan» — практически все его составляющие местного производства.
Открытие мостового перехода через Каму, 18 октября 2002 г. Фото shaimiev.tatarstan.ru Открытие второго пускового комплекса I очереди строительства мостового переход через р. Каму на автодороге Казань — Чистополь — Бугульма — Оренбург. 30 августа 2016 г. Фото Олега Тихонова
- Республиканский телеканал. В 2000 году Татарстан закупил самый современный на тот момент итальянский телепередатчик, и 30 августа на его базе вышел в эфир канал ТРТ. Таким образом, в этот день у республики появилось свое собственное телевещание (прежде региональное вещание осуществлялось на российском канале РТР).
Скриншот видео trt-tv.ru
- Улица Петербургская. Ответный подарок питерцев — за отремонтированную Татарстаном к 300-летию Санкт-Петербурга (2003 год) улицу Казанскую. В концепции Петербургской, по словам ее авторов, «нашли отражение кусочек Васильевского острова, гранитная набережная Невы, решетки петербургских мостов, миниатюрная галера «Тверь», на которой императрица Екатерина II прибыла в 1767 году в Казань».
Открытие улицы Петербургской. Август 2005 г. Фото maptab.ru Фото to-kazan.ru
- Международный конноспортивный комплекс. Это открытие стало одним из самых заметных событий в программе 1000-летия Казани. Новый ипподром разместился на огромной территории бывшего аэропорта.
Международный конноспортивный комплекс, 27 августа 2005 г. Фото shaimiev.tatarstan.ru Фото ippodrom-kazan.ru
- Транспортная развязка на пересечении проспекта Победы и улицы Зорге в Приволжском районе Казани. Одна из главных «предуниверсиадных» инфраструктурных строек (открыта в 2012 году). Универсиада, как известно, радикально изменила не только облик, но и трафик Казани. Объект стоимостью 2,7 млрд рублей был возведен в течение 14 месяцев.
Фото tatarstan.ru
- Эрмитажный центр и Национальная художественная галерея «Хазинэ». Открытие двух крупных выставочных комплексов на территории кремля Минтимер Шаймиев назвал самым большим из мероприятий к 1000-летию Казани. Первый в России Эрмитажный центр и Национальная художественная галерея разместились в здании бывшего юнкерского училища 1840-х годов постройки. Отреставрировано оно было на средства ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Открытие Эрмитажного центра. Август 2005 г. Фото shaimiev.tatarstan.ru Фото syl.ru
А в 1995 году, в год своего столетия, в этот день открыл свои двери отреставрированный Национальный музей Татарстана (тогда еще — Государственный объединенный музей РТ).
Во время реставрации. Фото tatmuseum.ru Фото Романа Хасаева
- Спортивной столице положены спортобъекты, которые тоже открывали в День республики, и не раз. В 2005 году был открыт построенный за год банком «Зенит» «Ледовый дворец спорта-1000» — будущая «Татнефть Арена». «Хоккейная» вместимость объекта (есть еще концертная) — 8 900 человек. Тогда на новой арене свой концерт отыграла группа Scorpions. А двумя годами ранее рядом с озером Нижний Кабан открылся 7-тысячный «Баскет-холл», который возводился под патронажем руководителя Нацбанка РТ Евгения Богачева.
«Татнефть Арена» открылась под названием «ЛДС-1000» 29 августа 2005 года выступлением группы «Scorpions». Фото tatneftarena.ru «Баскет-холл» возводился под патронажем руководителя Нацбанка РТ Евгения Богачева. Фото timeout.ru
- Памятники. В разные годы к 30 августа в Казани открывались, конечно, и памятники, без которых сегодня трудно представить соответствующие городские архитектурные ансамбли. Как, например, «Хоррият» — скульптурное навершие стелы у НКЦ «Казань» в виде птицы как символа свободы (1996 год). В конце августа были открыты также памятники Федору Шаляпину (1999 год), Салиху Сайдашеву (2005) и Благотворителю (2008) — фактически Асгату Галимзянову, известному татарскому меценату.
«Хоррият» — скульптурное навершие стелы у НКЦ «Казань» в виде птицы как символа свободы. Фото kzn.ru Открытие памятника Шаляпину. Август 1999 года. Фото Михаила Козловского Памятник Салиху Сайдашеву. Фото shukach.com Открытие памятника благотворителю. август 2008 г. Фото shaimiev.tatarstan.ru
- А также:
- Отреставрированное здание железнодорожного вокзала. 1996 год
- ГУМ. 2002 год
- Обновление часов на Спасской башне Казанского кремля. 2002 год
- «Аллея звезд» на улице Баумана. 2003 год
- Парк аттракционов «Шурале» (в будущем — «Кырлай»). 2004 год
- Католический приходский центр «Воздвижение Святого Креста» на пересечении улиц Айдинова и Островского. 2008 год
- Отреставрированный парк Петрова в Кировском районе Казани. 2008 год
- IT-парк в Набережных Челнах. 2012 год
- Новое здание Дома дружбы народов РТ. 2012 год
- Реконструированный Центральный парк культуры и отдыха им. Горького в Казани. 2014 год
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Спасибо.
С Праздником.
Всем здоровья, мира и благополучия.