Шаймиев объяснил, почему полилингвальные образовательные комплексы — беспроигрышный проект

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев объяснил, почему проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов беспроигрышный, сообщает ИА «Татар-информ».

Шаймиев отметил, что это улучшение материального обеспечения учебной базы. "Мы делаем образовательный комплекс там, где есть и школы, и садики. Мы идем с отработанной методикой, одну из школ делаем базовой", — признался Госсоветник РТ.

С его слов, к 2022 году в Татарстане появится шесть полилингвальных образовательных комплексов. Два из них будут в Казани, и по одному — в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

Напомним, ранее Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел совещание по доработке концепции и ходе реализации проекта первых полилингвальных образовательных комплексов в Татарстане.

