Владимир Путин наградил Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана и Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Церемония вручения высших государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля.

Как рассказал президент, Минтимеру Шаймиеву принадлежит огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия в социально-экономическом развитии Татарстана. Также глава государства назвал его «сильным и неординарным политиком».

Фото: скриншот трансляции

В свою очередь, Минтимер Шаймиев поблагодарил Владимира Путина. Он отметил, что сейчас страна едина, и добавил, что в мире есть много взглядов, где Россию видят слабой. Но противники страны потерпят неудачу, уверен он.

— У нас хорошее будущее. Нам нужно дорожить тем, что есть, и так продолжать. Иного не дано и не надо, — сказал Минтимер Шаймиев, выступая в Кремле.



Указ о награждении Шаймиева был подписан еще в январе 2022 года. Ее первому президенту Татарстана присвоили в день его 85-летия. Орден Святого апостола Андрея Первозванного — это высший государственный орден в России.



Церемония вручения высших государственных наград проходила в марте прошлого года. Но Минтимер Шаймиев не смог поехать в Москву. Как объяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, Шаймиев не поехал в столицу на награждение из-за эпидемиологической обстановки.

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Айрат Назипов