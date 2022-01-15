Ахат Мушинский: «Шаймиев мне отвечает: ты здесь хозяин, командуй!»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 15-я

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Пятнадцатая из них — от писателя, директора Татарского ПЕН-центра Ахата Мушинского. Лауреат Международной литературной премии им. Г. Державина вспомнил, как участвовал в записи передачи с участием Шаймиева и как первый президент вывел татарскую литературу на международную арену.



— Первая наша встреча была на съезде Союза писателей. Я уже несколько лет вел на телевидении программу «У зеленого камина». У живого огня мы беседовали с известными людьми, приходили писатели, творческие люди, интеллигенция. И вот на этом съезде Шаймиев в своем выступлении хорошо отозвался о нашей программе: «Какие вопросы поднимаются, просто удивительно, до того интересно». Прошло время, и я подумал — раз ему понравилась передача, можно его пригласить. Мы встретились в Кремле, и я сказал: «Давайте сначала проходку снимем». Обычно я делал проходку, а за кадром читал текст, свои мысли об этом человеке, размышления и так далее. А Шаймиев мне отвечает: «Ты здесь хозяин, командуй!»

Мы прошлись, сели разговаривать. Он очень спокойно вел беседу. Меня удивила его открытость, компетентность, знание литературы и искусства — это, конечно, для политических лидеров необычно. Мы на 3,5 часа для ТВ наговорили. И когда программу монтировали, я при Минтимере Шариповиче сказал режиссеру, что надо сокращать. А Шаймиев говорит: «А че тут сокращать? Все нормально же». По телевизионным стандартам — 30, 50 минут, ну не больше часа может передача идти. А режиссер мне говорит: «Президент сказал не сокращать». Я говорю: «Президент же здесь не указ, он в другом командор, а фильм-то мы делаем». Но нет, режиссер сократить не дал, так 3,5 часа в эфире и показали. Было интересно, конечно. И Шаймиев очень высокую оценку дал этой программе. Это было в 1994 году.

А потом, в 1995 году, мы организовывали Татарский ПЕН-центр. Существует Международный ПЕН-клуб, всемирная организация писателей. Мы собрались, избрали Туфана Миннуллина президентом, избрали вице-президентов, меня избрали тогда ответственным секретарем, потом уже я директором стал. Это было 19 апреля 1995 года и что интересно, в тот же день мы получили телеграммы от Минтимера Шариповича, он поздравлял нашу организацию и от руки дописал «Готов сотрудничать с вами». Еще во вовремя нашего разговора в программе он действительно показал знание литературы, заинтересованность в культуре и искусстве. И здесь уже делом в телеграмме подтвердил, что готов к сотрудничеству.

Представители Татарского ПЕН-центра в дни работы Всемирного конгресса писателей в Гвадалахаре (Мексика). Фото из архива Ахата Мушинского

Сотрудничество вылилось в то, что мы получили приглашение в Мексику, чтобы нас приняли в Международный ПЕН-клуб. От нас поехало 4 делегата: я, Разиль Валеев, Рафаэль Мустафин и Вахит Юнусов. Минтимер Шарипович поддержал нас не просто телеграммой и словами, но и финансово. Когда мы туда поехали, татарский классик Амирхан Еники сказал: «У татарской литературы такой высокой трибуны еще не было». И действительно, мы вышли на мировую литературную арену, в этот Международный ПЕН-клуб входят 140 стран, штаб-квартира находится в Лондоне. И вот нас туда приняли, в прошлом году мы отмечали 25 лет, как нас приняли в международную семью писателей. Мне запомнилось, как в Финляндии Туфан Миннуллин с высокой трибуны выступал на татарском языке для международного сообщества! А Вахит Юнусов переводил его на английский, он профессиональный дипломат, владеет многими языками. Там хохма такая была, Туфан 20 слов скажет, а переводчик 50-70, от себя много добавлял.

Шаймиев все всегда успевал. И если с промышленностью и сельским хозяйством для управленца все понятно, то удивительно, что он особо трепетно относился и к музыкальному искусству, народному искусству, и к литературе, к профессиональным писателям. У нас ведь уже был Союз писателей, казалось бы, зачем нам ПЕН-клуб? И даже руководство Союза писателей выступило против него. Говорили: «Зачем это? Это же раскол нашего сообщества!» А ведь Минтимер Шарипович разобрался, он понял, что такое ПЕН-клуб. Одно дело Союз писателей — кроме Турции за границу никуда не ездил, а тут мы — перечислять-то не перечислишь — Норвегия, Финляндия, Германия, Австрия, Словения, Мексика, да мы полмира объездили. Это выход татарских писателей на международный уровень!

Мы сейчас выпускаем книги на 4 языках: татарском, русском, английском и турецком. Все это распространяем по библиотекам ведущих университетов мира и обязательно возим с собой на Конгресс, он проходит ежегодно в разных странах. В прошлом году Международный ПЕН-клуб отметил 100 лет. А ведь Шаймиев мог послушать руководителей Союза писателей — зачем еще одно сообщество, но решил иначе. Вот до чего он не просто любитель книг, он тонко разбирается как профессионал.

На съезде Союза писателей Республики Татарстан, май 2008 г. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Когда вел программу, я показывал татарских писателей, президента, спикера парламента, братьев Акчуриных, вице-адмирала Искандерова. Что это было? Показ татарской литературы на русском языке, ведь не все же русские знали наших деятелей. А некоторые говорили: «Зачем татарские писатели говорят на русском языке?» А Шаймиев своим присутствием программу поддержал. Ведь мы таким образом расширяли круг аудитории, некоторые русские писатели даже не знали, кто такой Амирхан Еники. Шаймиев сыграл большую роль для культуры татарского народа, литературы. И так получилось, что я оказался на стыке — и «Зеленый камин» он поддержал, и ПЕН-клуб.