Минтимер Шаймиев принял участие в открытии спортплощадки в Болгарской исламской академии

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев принял участие в открытии спортивной площадки Болгарской исламской академии. Об этом сообщает пресс-служба раиса региона.

Спортплощадку возвели при помощи Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, учрежденного при участии Управления делами президента России.

— Создание Болгарской академии в Татарстане было историческим событием в России. Сегодня академия в едином комплексе с Белой мечетью является прекрасным местом для учебы и всестороннего развития будущих богословов. Спортивная площадка, которую мы сегодня открываем, обогащает академию, создавая дополнительные благоприятные условия для студентов, — сказал Минтимер Шаймиев.

Он оставил свой автограф на игровом мяче, а также преподнес в дар академии 60 томов книг известных исламских богословов.

— Болгарскую исламскую академию ждет прекрасное будущее. Доктора и магистры исламских наук, богословы, получившие образование в нашей академии востребованы, в будущем их роль станет весьма значительной в развитии ислама. Отрадно, что построенное нами красивое здание наполняется глубоким содержанием. Это огромный шаг вперед в возрождении нашей духовности. Мы и дальше будем поддерживать исламское образование в республике, в том числе улучшать условия учебы. После создания спортплощадки следует взяться за дальнейшее благоустройство территории академии, надо тщательно продумать и красиво сделать. Это нам под силу. Намерения, озвученные в праздничный день Маулид, очень ответственны, и, надеюсь, мы все сможем их осуществить своими силами и с помощью Всевышнего, — сказал Государственный Советник.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, в конце прошлого месяца Минтимер Шаймиев встретился с гендиректором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салимом бин Мохаммедом Аль Маликом. Первый президент Татарстана показал ему экспозицию, посвященную деятельности фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия, рассказал о проектах по возрождению Болгара и острова-града Свияжска.

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Максим Кокунин