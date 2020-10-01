«Мы вовсю бьемся» — Казань соберет комитет всемирного наследия ЮНЕСКО
В столице Татарстана обсудили, как спасать бесхозные памятники России и найдется ли место ВООПИК под крылом Минстроя
В 2022 году Казань может принять 46-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка подана, осталось дождаться решения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Столица Татарстана накануне стала федеральной площадкой для экспертов по охране памятников, приняв отраслевой съезд, приуроченный к 100-летию ТАССР. Как специалисты решали будущее российских объектов культурного наследия, спорили о передаче полномочий по их охране и реставрации Минстрою и оценивали вклад фонда «Возрождение» и лично первого президента и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева в сохранение старины — подробнее в материале «Реального времени».
Фактор устойчивого развития
XIX ежегодный Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры в этом году приурочили к 100-летию ТАССР и провели в Казани. В его работе приняли участие 372 делегата из разных уголков страны.
Как отметил Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимер Шаймиев, приветствие которого зачитала гостям вице-спикер Госсовета республики Татьяна Ларионова, бережное отношение к духовным ценностям народов региона является приоритетом и основой государственной национальной политики республики.
Первый президент Татарстана напомнил, что первым в России государственным актом, направленным на сохранение и реставрацию древних строений и монументов, был указ Петра I от 1722 года «О сбережении развалин древнего Булгара».
— Сегодня руководство республики и его многонациональный народ считают возрождение культурного наследия одним из важнейших факторов устойчивого развития, — отметил в своём обращении Минтимер Шаймиев.
Выступивший следом директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Роман Рыбало обрисовал круг задач для представителей отрасли. Спикер сообщил, что в стране очень много объектов выявленного культурного наследия (более 140 тысяч) и попросил регионы ускорить работу по внесению в реестр остальных памятников.
— Также хотел бы обратить внимание на работу экспертов. К вам приходит историко-культурная экспертиза, а вы отказываете по, естественно, правовым основаниям. Пожалуйста, присылайте нам информацию, по каким основаниям вы отказали. Работа с экспертами и специалистами у нас поставлена на очень высоком уровне. Мы начали работать по поводу привлечения к административной ответственности по поводу некачественного проведения историко-культурных экспертиз, — сообщил чиновник Минкульта.
Реставрация и госохрана памятников перейдет из Минкульта в Минстрой
Также Рыбало вспомнил законопроект о передаче полномочий госохраны памятников и реставрации из Министерства культуры в Министерство строительства и ЖКХ.
— Цели [передачи этой сферы в Минстрой] пока не знаю, — прокомментировал он. — Есть такой законопроект «О повышении эффективности…». Там прописано, что реставрационная отрасль переходит в Минстрой. Но за скобками там есть и государственная охрана. И может случиться так, что в следующий раз вы приедете на другой съезд другой организации.
В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в Минстрой РФ шести федеральных казенных учреждений, ранее принадлежавших другим ведомствам. Так, от Минкульта переходят Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации и Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (Санкт-Петербург). В связи с этим реставраторы забили тревогу и обратились с открытым письмом к советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому и министру культуры Ольге Любимовой. Из-за передачи функций реставрации объектов культурного наследия в Минстрой представители профессионального цеха заявили о кризисе в отрасли.
Казань — площадка для мирового форума
С неожиданным заявлением выступил ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Орджоникидзе. Обращаясь к участникам форума по видеосвязи, он заявил, что есть намерение провести основную сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 2022 году в Казани:
— Состоится совещание, на котором будет рассматриваться вопрос о месте и времени проведения очередных сессий — 44-й и 45-й. В этом году эта гадость, пандемия коронавируса, не позволила этим летом провести сессию в Китае (должна была пройти в Фучжоу, — прим. ред.). 45-я сессия, скорее всего, состоится во Франции под председательством Уганды. А что касается 2022 года, мы вовсю бьемся за место проведения в Российской Федерации, в городе Казани, — рассказал дипломат.
Одновременно планируется провести «молодежную модель» сессии в Санкт-Петербурге.
Орджоникидзе напомнил, что в 2012 году 36-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходила в России — в северной столице, а ее молодежная версия — в Казани.
Также он поблагодарил руководство Татарстана за вклад в комплексное изучение уникального исторического, культурного и духовного наследия. Особо отметил в этом деле роль Минтимера Шаймиева.
«Любовь к сохранению памятников»
Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, который был модератором пленарной части, попросил с места выступить и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова). Однако владыка поднялся к трибуне, поприветствовал президиум съезда и отдельного внимания удостоил вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву, назвав ее «самой красивой из всего правительства». Такой комплимент вызвал улыбку на лице Лейлы Ринатовны и одобрительный смех в зале. Не обошел он стороной и Фонд возрождения и его главу, в очередной раз употребив любимое слово «соработничество».
— Я всегда удивляюсь, откуда у Минтимера Шариповича такая проснувшаяся любовь к сохранению памятников. Мы часто с ним общаемся и он мне отвечает: «А что мы после себя оставим? Если этого не сохраним, то где наше будущее?». Важно развивать соработничество по всем направлениям — культура, охранные комитеты, различные институты и гражданское общество. Наша задача — сохранить то, что досталось нам от наших предков, — отметил глава Татарстанской митрополии.
По словам Фазлеевой, сохранение памятников историко-культурного наследия «можно осуществлять от нуля до ста».
— В совместный процесс работы включены учреждения образования, классные руководители и учреждения культуры Татарстана, которые в совместных планах выстраивают пути сохранения наследия в душе каждого ребенка республики. Сделать это очень сложно, но эта работа — одна из самых главных. Есть еще и массовая история сохранения наследия — в этом перспектива развития России и Татарстана, — подчеркнула заместитель премьер-министра РТ.
Вице-премьер добавила, что в структурах управления региона (аппарат президента Татарстана, кабмин) работают специалисты, которые являются «связующим звеном между высшим достижением по сохранению и массовым достижением». Одним из таких «связующих звеньев» Фазлеева назвала помощника президента РТ Олесю Балтусову.
— Мы многому учимся друг у друга, много критикуем друг друга. Не все мы можем в связи с теми бюджетами, которыми располагает каждый из регионов. Безусловно, должно быть межведомственное взаимодействие. Сегодня отдельный регион, сохраняя наследие, не может быть замкнутым. У нас с вами есть чем делиться, — подчеркнула Фазлеева.
Форум продолжился и сегодня, 1 октября. Проблемы и актуальные вопросы эксперты обсуждают на тематических круглых столах. В рамках съезда в гостиничном комплексе «Корстон» работает экспозиция с фотографиями и копиями документов по охране памятников культуры Республики Татарстан. Также представлены экспонаты из фондов Института археологии Академии наук РТ.
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