«Мы вовсю бьемся» — Казань соберет комитет всемирного наследия ЮНЕСКО

В столице Татарстана обсудили, как спасать бесхозные памятники России и найдется ли место ВООПИК под крылом Минстроя

Фото: Максим Платонов

В 2022 году Казань может принять 46-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка подана, осталось дождаться решения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Столица Татарстана накануне стала федеральной площадкой для экспертов по охране памятников, приняв отраслевой съезд, приуроченный к 100-летию ТАССР. Как специалисты решали будущее российских объектов культурного наследия, спорили о передаче полномочий по их охране и реставрации Минстрою и оценивали вклад фонда «Возрождение» и лично первого президента и Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева в сохранение старины — подробнее в материале «Реального времени».

Фактор устойчивого развития

XIX ежегодный Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры в этом году приурочили к 100-летию ТАССР и провели в Казани. В его работе приняли участие 372 делегата из разных уголков страны.

Как отметил Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимер Шаймиев, приветствие которого зачитала гостям вице-спикер Госсовета республики Татьяна Ларионова, бережное отношение к духовным ценностям народов региона является приоритетом и основой государственной национальной политики республики.

Первый президент Татарстана напомнил, что первым в России государственным актом, направленным на сохранение и реставрацию древних строений и монументов, был указ Петра I от 1722 года «О сбережении развалин древнего Булгара».

Приветствие Шаймиева зачитала гостям вице-спикер Госсовета республики Татьяна Ларионова

— Сегодня руководство республики и его многонациональный народ считают возрождение культурного наследия одним из важнейших факторов устойчивого развития, — отметил в своём обращении Минтимер Шаймиев.

Выступивший следом директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Роман Рыбало обрисовал круг задач для представителей отрасли. Спикер сообщил, что в стране очень много объектов выявленного культурного наследия (более 140 тысяч) и попросил регионы ускорить работу по внесению в реестр остальных памятников.

— Также хотел бы обратить внимание на работу экспертов. К вам приходит историко-культурная экспертиза, а вы отказываете по, естественно, правовым основаниям. Пожалуйста, присылайте нам информацию, по каким основаниям вы отказали. Работа с экспертами и специалистами у нас поставлена на очень высоком уровне. Мы начали работать по поводу привлечения к административной ответственности по поводу некачественного проведения историко-культурных экспертиз, — сообщил чиновник Минкульта.

Роман Рыбало обрисовал круг задач для представителей отрасли

Реставрация и госохрана памятников перейдет из Минкульта в Минстрой

Также Рыбало вспомнил законопроект о передаче полномочий госохраны памятников и реставрации из Министерства культуры в Министерство строительства и ЖКХ.

— Цели [передачи этой сферы в Минстрой] пока не знаю, — прокомментировал он. — Есть такой законопроект «О повышении эффективности…». Там прописано, что реставрационная отрасль переходит в Минстрой. Но за скобками там есть и государственная охрана. И может случиться так, что в следующий раз вы приедете на другой съезд другой организации.

В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в Минстрой РФ шести федеральных казенных учреждений, ранее принадлежавших другим ведомствам. Так, от Минкульта переходят Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации и Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации (Санкт-Петербург). В связи с этим реставраторы забили тревогу и обратились с открытым письмом к советнику президента РФ по культуре Владимиру Толстому и министру культуры Ольге Любимовой. Из-за передачи функций реставрации объектов культурного наследия в Минстрой представители профессионального цеха заявили о кризисе в отрасли.

Григорий Орджоникидзе заявил, что есть намерение провести основную сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 2022 году в Казани

Казань — площадка для мирового форума

С неожиданным заявлением выступил ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Орджоникидзе. Обращаясь к участникам форума по видеосвязи, он заявил, что есть намерение провести основную сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 2022 году в Казани:

— Состоится совещание, на котором будет рассматриваться вопрос о месте и времени проведения очередных сессий — 44-й и 45-й. В этом году эта гадость, пандемия коронавируса, не позволила этим летом провести сессию в Китае (должна была пройти в Фучжоу, — прим. ред.). 45-я сессия, скорее всего, состоится во Франции под председательством Уганды. А что касается 2022 года, мы вовсю бьемся за место проведения в Российской Федерации, в городе Казани, — рассказал дипломат.

Одновременно планируется провести «молодежную модель» сессии в Санкт-Петербурге.

Орджоникидзе напомнил, что в 2012 году 36-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходила в России — в северной столице, а ее молодежная версия — в Казани.

Также он поблагодарил руководство Татарстана за вклад в комплексное изучение уникального исторического, культурного и духовного наследия. Особо отметил в этом деле роль Минтимера Шаймиева.

Владыка поднялся к трибуне, поприветствовал президиум съезда и отдельного внимания удостоил вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву

«Любовь к сохранению памятников»

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, который был модератором пленарной части, попросил с места выступить и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова). Однако владыка поднялся к трибуне, поприветствовал президиум съезда и отдельного внимания удостоил вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву, назвав ее «самой красивой из всего правительства». Такой комплимент вызвал улыбку на лице Лейлы Ринатовны и одобрительный смех в зале. Не обошел он стороной и Фонд возрождения и его главу, в очередной раз употребив любимое слово «соработничество».

— Я всегда удивляюсь, откуда у Минтимера Шариповича такая проснувшаяся любовь к сохранению памятников. Мы часто с ним общаемся и он мне отвечает: «А что мы после себя оставим? Если этого не сохраним, то где наше будущее?». Важно развивать соработничество по всем направлениям — культура, охранные комитеты, различные институты и гражданское общество. Наша задача — сохранить то, что досталось нам от наших предков, — отметил глава Татарстанской митрополии.

По словам Фазлеевой, сохранение памятников историко-культурного наследия «можно осуществлять от нуля до ста».

— В совместный процесс работы включены учреждения образования, классные руководители и учреждения культуры Татарстана, которые в совместных планах выстраивают пути сохранения наследия в душе каждого ребенка республики. Сделать это очень сложно, но эта работа — одна из самых главных. Есть еще и массовая история сохранения наследия — в этом перспектива развития России и Татарстана, — подчеркнула заместитель премьер-министра РТ.

По словам Фазлеевой, сохранение памятников историко-культурного наследия «можно осуществлять от нуля до ста»

Вице-премьер добавила, что в структурах управления региона (аппарат президента Татарстана, кабмин) работают специалисты, которые являются «связующим звеном между высшим достижением по сохранению и массовым достижением». Одним из таких «связующих звеньев» Фазлеева назвала помощника президента РТ Олесю Балтусову.

— Мы многому учимся друг у друга, много критикуем друг друга. Не все мы можем в связи с теми бюджетами, которыми располагает каждый из регионов. Безусловно, должно быть межведомственное взаимодействие. Сегодня отдельный регион, сохраняя наследие, не может быть замкнутым. У нас с вами есть чем делиться, — подчеркнула Фазлеева.

Форум продолжился и сегодня, 1 октября. Проблемы и актуальные вопросы эксперты обсуждают на тематических круглых столах. В рамках съезда в гостиничном комплексе «Корстон» работает экспозиция с фотографиями и копиями документов по охране памятников культуры Республики Татарстан. Также представлены экспонаты из фондов Института археологии Академии наук РТ.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов