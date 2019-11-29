«Шаймиев говорил, что миллионам мусульман России нужны контакты с исламским миром»

Как на заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» вспомнили заслуги первого президента Татарстана

Фото: Тимур Рахматуллин

В Уфе открылось пятое заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Пленарная часть пройдет сегодня, а накануне была своего рода репетиция. Как Татарстан оказался в центре внимания в башкирской столице, каковы заслуги Минтимера Шаймиева и чем пахнут башкиры — в репортаже корреспондента «Реального времени».



В память о «Красном паше»



В Уфе в эти дни проходит пятое заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», возглавляемой президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В этом году форум проводится под названием «К 50-летию Организации исламского сотрудничества. Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц ОИС». Мероприятия начались накануне.

С утра, перед зданием Российского исламского университета ЦДУМ России, ежась от мороза и холодного ветра, гостей ждали верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, ректор РИУ Артур Сулейманов и их свита. На внешней стене здания университета открывали мемориальную доску первому полномочному представителю Советской России в арабских странах Кариму Хакимову. До революции в этом строении располагалось медресе «Галия», в котором в 1910—1911 годах обучался будущий «Красный паша».

Вскоре приехал автобус с участниками заседания ГСВ. В церемонии открытия принимали участие религиозные деятели России, зарубежные дипломаты, чиновники, общественники и родственники Хакимова. Была замечена и внучатая племянница дипломата Зарема Гиндуллина. Также был и другой дальний родственник Карима Хакимова — известный башкирский публицист Шамиль Валеев, возглавляющий аппарат Общественной палаты Башкортостана.

На внешней стене здания университета открывали мемориальную доску первому полномочному представителю Советской России в арабских странах Кариму Хакимову

— В этом медресе училась целая плеяда выдающихся политиков и деятелей культуры России. Одним из ярких шакирдов был Хакимов. Светлой памяти дипломата посвящена эта памятная табличка. Его имя помнят и уважают в Саудовской Аравии, Йемене и других странах мусульманского мира, — подчеркнул верховный муфтий.

После торжественного снятия белой ткани с таблички все пошли фотографироваться на крыльце исламского университета. У доски остались лишь родственники — Гиндуллина и Валеев, которые молча положили цветы под табличкой.

Карим Хакимов внес значительный вклад в становление отношений между Российской Советской Республикой и мусульманским Востоком. Благодаря его поддержке было образовано государство Саудов (нынешняя Саудовская Аравия). В 1937 году он был арестован, а через год расстрелян. Это стало ударом по дружбе Страны Советов с мусульманским Востоком. Подробнее о перипетиях судьбы легендарного уроженца села Дюсяново (ныне Бижбулякский район Башкортостана) в колонках «Реального времени» рассказывал японский исследователь Норихиро Наганава. В честь Хакимова поставлен спектакль «Красный паша», написаны книги, снимается документальный фильм. В Башкирии ежегодно проходит конференция «Хакимовские чтения».

Чем пахнут башкиры?

Кроме того, в этот день вспоминали еще двух российских политических деятелей, благодаря которым отношения нашей страны с исламским миром пережили ренессанс. Евгений Примаков и Минтимер Шаймиев стояли у истоков ГСВ «Россия — Исламский мир». В конгресс-холле «Торатау», где прошло рабочее заседание форума, показали документальные фильмы о них. Кроме того, здесь организована посвященная им фотовыставка.

Надо отметить, что Уфа была выбрана площадкой для этой конференции неслучайно. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил свои услуги для проведения заседания. И Минниханов согласился. К слову, некоторые журналисты ожидали приезд Рамзана Кадырова, но в планах у чеченского лидера Уфа в эти дни не значилась. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую тут ждали, тоже не приехала. Не было в этот день и первых лиц Башкортостана и Татарстана — они будут выступать в пятницу в пленарной части.

Самое главное достижение России, по словам Абдулатипова, заключается в том, что каждый, независимо от национальной и религиозной принадлежности, чувствует себя полноправным гражданином страны

— Опыт Башкортостана по межконфессиональному и межнациональному сотрудничеству был бы полезен для членов Организации исламского сотрудничества, — рассказал в беседе с корреспондентом «Реального времени» спецпредставитель РФ при ОИС Рамазан Абдулатипов. — Нам есть чем обменяться, нам есть чем поделиться и чему самим поучиться. При всех противоречиях нашей истории мы обеспечили сожительство наших народов и религий в едином государстве.

Самое главное достижение России, по его словам, заключается в том, что каждый, независимо от национальной и религиозной принадлежности, чувствует себя полноправным гражданином страны. Сделал он комплимент и в адрес жителей Башкирии.

— Уфа — это древнейшая цивилизация. Я всегда повторяю (слова Л.Н. Толстого. — прим. ред.): «от башкир пахнет Геродотом». Здесь интересный опыт, очень красивые люди. Нам важно показывать не только Москву и Санкт-Петербург, но и свои регионы, — добавил Абдулатипов.

Немного Татарстана в центре Уфы

Пожалуй, самая большая делегация была от Татарстана. Здесь были замечены муфтий Камиль Самигуллин с другими представителями ДУМ РТ, ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов (хотя он «татарин» лишь с недавних пор, ранее глава БИА работал в Уфе), директор издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин, митрополит Феофан (Ашурков) и казанские журналисты.

Более того, в конгресс-холле организована выставка Агентства инвестиционного развития РТ. Вдоль стен установлены стенды, анонсирующие предстоящий KazanSummit–2020. Как сообщил во время выступления Рамазан Абдулатипов форум в столице Татарстана пройдет «скорее всего, в марте». Вероятно, это будет самый ранний в году экономический саммит «Россия — Исламский мир». В прошлые годы KazanSummit назначался в промежутке между апрелем и июнем, за исключением 2013-го, когда его провели в октябре.

О Татарстане и Шаймиеве говорил и владыка Феофан, очередной раз напомнив, что «республика является лабораторией межрелигиозного мира и соработничества»

Свою продукцию представил и казанский ИД «Хузур». На стенде можно ознакомиться с книгами на русском, татарском и арабском языках. Например, последняя новинка — тафсир (перевод смыслов Корана) «Калям Шариф». Другая гордость ДУМ РТ — трактат «Китаб ат-таухид» («Книга единобожия») богослова Абу Мансура аль-Матуриди.

Многие зарубежные гости и российские представители с гордостью отмечали, что водят дружбу с Минтимером Шаймиевым, не забывая отвешивать комплименты в адрес первого президента Татарстана. Например, бывший генсек Организации исламского сотрудничества Экмеледдин Ихсаноглу отметил, что именно татарстанский лидер в свое время помог ему убедиться в том, что Россия станет надежным партнером ОИС.

— Мне Минтимер Шарипович говорил, что миллионам мусульман России нужны такие контакты с исламскими странами, — рассказал Ихсаноглу. — В конце концов, Россия стала у нас наблюдателем. А когда мы проводили в Сане форум, мне позвонил Шаймиев и пригласил на открытие мечети в Татарстане. Я ответил, что в эти дни я в Йемене. И он прислал за мной самолет. На один день я прилетел в Казань, где была построена знаменитая мечеть «Кул-Шариф», а после открытия меня снова доставили в Сану.

О Татарстане и Шаймиеве говорил и владыка Феофан, очередной раз напомнив, что «республика является лабораторией межрелигиозного мира и соработничества».

От ДУМ РТ — «башкирским братьям»

Дали слово и другому религиозному деятелю Татарстана — муфтию Камилю Самигуллину. Свою речь он посвятил презентации тафсира «Калям шариф. Перевод смыслов» на русском языке. Напомним, месяцем ранее аналогичный труд, только на татарском языке («Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә»), Камиль хазрат представлял в Москве.

Муфтий отметил, что к работе над книгой духовное управление привлекло более 40 специалистов. По его словам, они учли ошибки других переводчиков, большинство из которых не были мусульманами.

Муфтий отметил, что к работе над книгой духовное управление привлекло более 40 специалистов

По заверениям председателя ДУМ РТ, это издание будет интересно широкой общественности России. Такая же презентация состоится через неделю в Махачкале.

Первый экземпляр книги Самигуллин подарил Болгарской исламской академии, вручив издание Данияру Абдрахманову. Не оставил он без внимания и единоверцев Башкортостана. Исходники тафсира (файлы) он передал председателю-муфтию ДУМ РБ Айнуру Биргалину.

— В Башкирии проживает родственным нам народ. У нас с башкирами практически один язык — мы можем легко друг друга понимать, — сказал Камиль хазрат, вручая презент умме Башкортостана.

Он добавил, что инициативы татарстанского муфтията могут взять на вооружение «башкирские братья», в том числе и при подготовке переводов священного писания на родной язык. Айнур Биргалин поблагодарил коллегу из Казани за такой подарок.

Заседание ГСВ «Россия — Исламский мир» продолжится сегодня. Этот день будет более представительным по составу спикеров. Ожидается выступление Рустама Минниханова, Радия Хабирова.

1 / 33 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

