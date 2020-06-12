Фотомарафон «100-летие ТАССР»: подписание договора о суверенитете Татарстана, 1990 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 299-я

Фото: Михаил Козловский

К окончанию советского периода ТАССР пришла сильным промышленным регионом, развитым в области социальной и культурной политики. За семь десятилетий существования республики она пережила полную перестройку — от тихой сельскохозяйственной республики на Волге до одного из передовых промышленных регионов РСФСР. За последние десятилетия советской власти не раз поднимался даже вопрос о присвоении ТАССР статуса союзной республики. Но дело до этого не дошло.

Республика пережила страшные двадцатые годы с голодом и разрухой.

Прошла через интенсивную индустриализацию тридцатых — и трагедию раскулачивания, коллективизации и репрессий, потеряв львиную долю интеллигенции и многих из тех, кто стоял у истоков ее самоё.

«Роковые сороковые» отобрали у ТАССР 340 тысяч только тех, кто не вернулись с фронта, еще около 300 тысяч жителей республики умерли во время войны в тылу. Но за время Великой Отечественной Татария обрела задатки своей будущей промышленной мощи: сюда были эвакуированы многие десятки крупных предприятий, большинство из которых впоследствии остались здесь — так, например, Казань обрела мощное авиастроительное звено, в Чистополе появился часовой завод. А еще в сороковых в Татарии наконец увенчались успехом поиски нефти, что и определило вектор развития ее экономики до нынешних времен.

На заводе №22 (будущий Казанский авиационный завод), 1940-е годы

В пятидесятые интенсивно развивался юго-восток республики: раскачивалось Ромашкинское месторождение, росли новые города, нефть стала основой благосостояния республики.

В шестидесятые шло дальнейшее развитие: уже затянулись раны войны, снова восстановилось сельское хозяйство, а промышленность набирала и набирала новые обороты. Нефтепромыслы продолжали расширяться и усиливаться, в ТАССР стягивались нефтяники и инженеры со всей огромной страны, вливаясь в население юго-восточной агломерации.

Никита Сергеевич Хрущев на Ромашкинском месторождении, 1964 год

Семидесятые подарили Татарии Камский промышленный узел: мощнейшие нефтехимические производства, рождение Нижнекамска, комсомольская стройка КАМАЗа и полное перерождение Набережных Челнов окончательно дали республике статус одного из самых мощных и успешных промышленных регионов РСФСР.

Получение первого брикета каучука в Нижнекамске на заводе СКИ, 1970 год

Восьмидесятые были противоречивым временем. Еще действовали социалистические установки, уже вовсю свирепствовал дефицит всего и вся, но производство еще развивалось, строились новые планы — так, в Елабуге основали тракторный завод, который, по планам должен был стать гигантом. Но перестройка и экономические проблемы последних советских лет перечеркнули большинство этих планов. Становилось понятно: в существующем порядке что-то не так. Тем не менее, в середине 80-х годов ТАССР превратилась в один из крупных по научно-техническому и экономическому потенциалу регионов.



На экспорт производились различные машины, зубоврачебные инструменты, часы, медикаменты, пишущие машины, меховые изделия, химикаты, кинопленка. К середине 80-х годов более 130 видов продукции из республики поставлялось в 82 страны мира. В 1989 г. ТАССР среди 71 области РСФСР находилась на 11-м месте по уровню развития промышленности, на 7-м месте — строительства, на 8-м месте — по получаемой прибыли. Основные общеэкономические показатели, характеризовавшие вклад республики в развитие народного хозяйства страны, в расчете на одного жителя превышали среднесоюзный уровень, в том числе по валовому общественному продукту — на 14%, по продукции промышленности — на 27%

Призеры конкурса токарей на КАПО им. Горбунова, 1980 год. Фото: Музея трудовой славы КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

В смутные годы распада Советского Союза, перехода к рыночной экономике, появления новых государственных образований республика сумела сохранить максимум своей мощной промышленности, не потерять существовавшие производства. Благодаря мудрой политике и большому государственному мышлению руководство Татарстана смогло заключить с федеральным центром договор о разграничении полномочий и сохранить сердце и суть республики — веками существовавший мир между конфессиями и национальностью.

Республика переродилась — история ТАССР закончилась. Началась история Татарстана, которую продолжаем делать мы с вами. Каждый день. Каждый час. В ней было и есть и хорошее, и плохое, но об одном мы должны помнить: не помня дня вчерашнего, мы не сможем войти в день завтрашний.

