Владыка Феофан: «Наша задача — не соревноваться, у кого выше мечеть или колокольня»

Глава татарстанской митрополии о роли РПЦ, соцсетях, колумбайнерах и воспитании молодежи

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в Казани открывается IV форум православной общественности РТ, на котором, по словам Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, представители духовенства и общественности обсудят многие сложные проблемы: «сироты, старики, тюрьмы, профилактика экстремизма, ведущего к терроризму», вопросы сохранения семьи и воспитания молодежи. В частности, глава татарстанской митрополии сообщил «Реальному времени», как церковь намерена противостоять опасному явлению — участившимся в России случаям массовых расстрелов и нападений в школах и техникумах.

Не междусобойчик, а ревизия православия за 2 года

Предстоящий форум православной общественности, по словам Феофана, — «не междусобойчик». Неслучайно в нем участвуют представители разных конфессий, власти и общества: «Мы живем во взаимопроникаемом мире и представляем единый организм».



— Служение нес во многих российских регионах. И скажу, что такие мероприятия далеко не везде проходят. Это некий смотр, отчет о проделанной работе за 2 года, период, прошедший между форумами. Ревизия, что проделано из намеченного и что вообще упустили, аналитика прошедшего и стремление понять, что необходимо в будущем. Быстро развивающаяся ситуация в глобальном мире приносит новые вызовы, — подчеркнул владыка Феофан.

В форуме примут участие 650 человек, среди них православные священнослужители, приходские активисты, деятели культуры, образования и науки. Особым гостем станет президент Татарстана Рустам Минниханов. На встречу также приглашены представители администрации президента РФ, Московской патриархии, главы мусульманской, католической, иудейской и других традиционных религиозных общин, действующих на территории республики.

В форуме примут участие 650 человек, среди них православные священнослужители, приходские активисты, деятели культуры, образования и науки. Архивное фото Михаила Козловского

— Представители других конфессий, конечно, будут. Мусульман, с которыми рядом живем, пригласили не для галочки, не для того, чтобы показать наши добрые взаимоотношения. Мы выстроили сейчас в Татарстане взаимоотношения между конфессиями, которые являются эталонными за пределами России. Это реальная, действующая модель мира. Наша задача — не соревноваться, у кого выше мечеть или колокольня, а в том, кто больше сделает добрых дел, и не по отдельности, но хорошо и вместе, — прокомментировал состав участников форума митрополит.



«Обезьянничанье — очень опасная вещь»

Подготовка к мероприятию велась полгода. Представители православного духовенства предварительно обсуждали с руководителями муниципалитетов и общественностью вопросы духовности, образования, культуры, социальной деятельности местных религиозных организаций, которые затронут во время работы круглого стола и секций. Феофан сообщил, что участники форума поднимут многие сложные проблемы — «сироты, старики, тюрьмы, проблема профилактики экстремизма, ведущего к терроризму», вопросы сохранения семьи и развития образования. Последней теме уделят особое внимание — на ряде секций будут говорить о духовно-нравственном воспитании детей и молодежи.

На вопросы «Реального времени» о том, кто виноват в том, что в последнее время в России все чаще происходят случаи массовых расстрелов и нападений в школах и колледжах и как решить эту проблему, митрополит заявил:

— Если бы я ответил на этот вопрос, наверное, получил бы Нобелевскую премию. В России, в Советском Союзе этого не было. Нам культивировали некие ценности, простите, но это факт западного образа жизни и мысли, в том числе через различные сетевые пропагандистские ролики. Эти происшествия у нас зеркально отражаются. Обезьянничанье — очень опасная вещь, корень зла.

Владыка уверен, что образование надо начинать еще с детского сада, «формировать у молодежи понимание ценностей, и в этом плане как раз религиозный фактор имеет огромное значение». Фото Дмитрия Резнова

Тем не менее владыка убежден — все запретить нельзя. Он уверен, что образование надо начинать еще с детского сада, «формировать у молодежи понимание ценностей и в этом плане как раз религиозный фактор имеет огромное значение. Социальные сети — данность молодежи, главное, чтобы они стали не сетями для улова неокрепших душ, а возможностью открывать новые пути к созиданию».

— Эти различные движения хотят взбаламутить наше общество, еще неокрепшие умы, их руками стремятся разрушить стабильность, что является самым опасным. Битву выигрывают не маршалы, а учителя, которые воспитывают молодежь. Но важно и еще одно. Мы привыкли обращаться с молодежью как-то так сверху, мы всегда молодежь учим. Но понять нужно одно — с молодежью надо вести диалог, научиться слушать ее. Но при этом старшее поколение должно быть хорошим проводником, чтобы молодые не запутались в дебрях приманок, а они очень разнообразны. Молодежное крыло будет одним из главных направлений, — отметил митрополит и ректор Казанской семинарии.

Феофан рассказал, как представители духовенства привлекают подростков к работе в больницах, помощи престарелым, воспитывая чувство сострадания. «Молодежь должна ощущать свою востребованность и сопричастность к созиданию. Замечательные молодежные театры и группы у нас сейчас есть, с лопатами и ведрами выезжают к храмам, стоящим в чистом поле, разрушенным, и просто консервируют их».

— Не сторонник ругать все время молодежь. Она такая, какую мы воспитали. Плохая молодежь? Яблочко упало, но с какого дерева? А теперь вместе с молодежью будем культивировать и прививать добрые плоды, — заметил Феофан.

Восстановление Пещерного храма собора Казанской Божией Матери практически завершилось, сейчас в его стенах трудятся художники. Фото Максима Платонова

Возвращение и восстановление церквей step-by-step

Еще одной темой дискуссии стали строительство и реконструкция храмов. Восстановление Пещерного храма собора Казанской Божией Матери практически завершилось, сейчас в его стенах трудятся художники. «Изумительный получился, единственный у нас в России в таком виде». На самом соборе строительные работы еще идут.

Недавно в митрополии сообщили, что по предложению первого президента Татарстана и Государственного советника республики Минтимера Шаймиева планируют восстановить весь комплекс сооружений Богородицкого монастыря. На вопрос «Реального времени» — во сколько обойдется воссоздание церкви Николы Тульского и корпуса келий и когда они будут построены, владыка ответил неоднозначно:

— Вот журналисты любят задавать вопросы всегда: «Сколько?» А потом сказать: «Ну, куда же так? Это же столько! А зачем столько это туда?» Отвечу: столько, сколько соберете — уже будет хорошо. Все потихоньку будем вкладывать. А сколько — определимся в конце пути. У нас сейчас все-таки не экономический форум, чтобы считать. Самое главное — это сколько откликнется душ, чтобы восстановить облик красоты. И если бы посчитали и выделили, а ведь собираем по копейкам.

Феофан также заявил о твердом намерении восстановить не только храм Николы Тульского, но и храм архисвятителя Николая — это единый комплекс.

Речь зашла и о возврате церкви ее бывших зданий: «Не отношусь к тем людям, которые торопятся. То, что сделано за бытность управляющим Казанской епархии, митрополитом, считаю, немало уже: восстановление того же Казанского Богородицкого собора, возвращение храма святителя Николая. И много другой работы, о которой вы не всегда знаете. Приезжайте в Макарьевский монастырь, посмотрите, сколько всего сделано. Возвращение зданий не является такой гонкой.

Феофан также заявил о твердом намерении восстановить не только храм Николы Тульского (на фото), но и храм архисвятителя Николая — это единый комплекс. Фото из книги Е.М. Елдашева «Казанский некрополь» / sobory.ru

Митрополит предупредил возможный вопрос:

— Спросите, а как же здание бывшей академии, где сейчас больница? Мы не сбрасываем со счетов, что надо возвращать. Работа над этим идет. Но надо учитывать и другую вещь. Давайте представим, что нам раз — и отдали все здания. Мы смогли бы сразу все восстановить их и задействовать? Конечно, нет. А если что-то возвращаем, и вдруг из-за этого возврата возникает сыр-бор, который породит какое-то разделение — тоже не надо. Нужен диалог. С одной стороны, должно быть исполнение закона, который был принят по возвращению церковных зданий. С другой стороны, надо учитывать реальную жизнь. Скажу, что более чем достойно привели в порядок семинарию. Без помощи президента Минниханова невозможно было бы этого достичь. Это общее наше дело. Но step-by-step. Все постепенно должно приводиться в норму, без разрушительного характера, — заключил владыка.