Минтимер Шаймиев рассказал об открытии в Татарстане шести полилингвальных школ

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и зампред Госсовета республики Татьяна Ларионова на открытии X Международного фестиваля учителей обсудили вопрос о полилингвальном образовании.

Минтимер Шаймиев указал, что обучение языкам необходимо для сбережения народных традиций, а владение языками — это конкурентное преимущество для молодых кадров.

Шаймиев также рассказал, что к 2022 году в Татарстане должны появиться шесть таких школ в пяти городах: по одной в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге и две в Казани. Обучение в них будет проходить на трех языках — татарском, русском и английском. Проект поддержали Владимир Путин и Рустам Минниханов. Первый комплекс, который строится на базе казанской школы №165, запланирован к вводу уже в 2020 году.

— У наших жителей есть большая заинтересованность в создании многоязыковой среды: во время осмотра строящихся зданий татарстанцы обращали особое внимание на кабинеты для занятий языками. Там, где такие кабинеты не предусмотрены, просили создать. Мы уже вышли с соответствующими инициативами в Минобрнауки РТ и к Минстрою РТ. Держим вопрос на контроле, — в свою очередь рассказала Татьяна Ларионова.

Фестиваль в Елабуге собрал более 500 учителей из регионов России и из-за рубежа. Главная тема X педагогического фестиваля была обозначена как «Школа перемен», сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».