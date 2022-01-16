Рафаэль Валеев: «Шаймиев поддержал нашу идею представить объекты в ЮНЕСКО»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 16-я

Фото: Максим Платонов

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Шестнадцатая из них от вице-президента ИКОМОС, руководителя кафедры ЮНЕСКО Рафаэля Валеева. Российский историк, востоковед, профессор рассказывает о своих беседах с Шаймиевым и внесении татарстанских объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря чему Казанский кремль, Булгар и Свияжск превратились в магнит для туристов со всего мира.

— Очень тесно мы работали по Казанскому кремлю, более 11 лет. Он всегда старается во все вникнуть, слушает специалистов, экспертов, что вызывает большое уважение, поэтому он принимает правильные решения.

Когда я обсуждал с ним вопрос о проведении реставрационных работ Казанского кремля, Минтимер Шарипович нашел оптимальный вариант, сказал, что это будет не просто ремонт и реставрация, а проведение целого комплекса работ, например археологических. Казанский кремль тогда являлся центром правительственных учреждений, проводить там археологические работы — было достаточно сложным делом. Тем не менее это решение приняли благодаря Минтимеру Шариповичу. Мы тогда еще не думали, к чему это приведет. Но понимали, что нужно выходить на обоснование даты юбилея Казани.

На рабочем совещании, посвященном проблемам реконструкции Казанского кремля. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Было несколько вариантов. Кто-то считал с четырнадцатого века, кто-то с двенадцатого века. Была история, которая связана с подготовкой 800-летия празднования, но в процессе в Кремле развернули не только охранно-спасательные, но и большие научно-исследовательские работы, которые позволили ответить на вопрос о древности города. Поддержка Минтимера Шариповича позволила выйти на проведение крупномасштабных археологических работ, с подключением многих ученых не только Татарстана, но и России и других стран. Результатом стало обоснование 1000-летия Казани.

Тогда же решили превратить Казанский кремль в культурный центр. На территории бывшего юнкерского училища хотели продолжить размещать правительственные учреждения, а Минтимер Шарипович предложил идею, что Казанский кремль должен стать историко-культурным центром, олицетворением истории Татарстана и Казани. Подписал указ о создании музея-заповедника «Казанский Кремль» в 1994 году. Нужно было создать механизм по сохранению, использованию и новому воплощению этой территории.

Шаймиев поддержал нашу идею, что нужно представить объекты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1998 году подписал обращение в МИД России, в Министерство культуры России, что необходимо включить Казанский кремль, Болгар и остров-град Свияжск в список. Эта традиция продолжается, сегодня подготовлены документы по включению в ЮНЕСКО астрономической обсерватории Казанского университета. Без понимания роли и значения истории, культуры, памятников эту работу было невозможно выполнить.

Экскурсия по Болгарскому историко-архитектурному комплексу членов Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

В 90-е годы журналисты задавали вопрос: а зачем нам включать Кремль в список Всемирного наследия? Это как раз популяризация самого наследия, и сегодня мы получили большое количество туристов. Я помню, в 2005 году перед празднованием 1000-летия, когда были завершены работы по реставрации, огромное число автобусов с гостями съезжались к Кремлю — это как раз олицетворение этой идеи. Это и предвидение, и желание показать роль татарского народа. Мудрость, которая достается от Аллаха, от мамы с папой. Наверное, и нельзя было руководить республикой, тем более в такие годы, без этой мудрости. Я бы отметил и его требовательность. Минтимер Шарипович говорил: «Нельзя идти во власть и быть слишком мягкосердечным». Это требование, которое определяет любого политика.