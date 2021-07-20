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Возвращение храма: собор Казанской иконы Божией матери в ожидании освящения и гостей

00:00, 20.07.2021

Утром 21 июля ватиканский список чудотворной иконы перенесут крестным ходом из Благовещенского собора в восстановленный

Возвращение храма: собор Казанской иконы Божией матери в ожидании освящения и гостей
Фото: Максим Платонов

Казань живет в ожидании исторического события — городу возвращают знаковый храм, важный духовный центр православия, утраченный в лихолетье 30-х годов XX века. Завершены работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери, и всего сутки остаются до торжественной церемонии освящения возрожденного храма. Как стать частью большого праздника по этому случаю, когда все желающие смогут посетить собор, куда переедет ватиканский список чудотворной иконы и какие культурные мероприятия приурочены к этому событию — подробности в материале «Реального времени».

Большие экраны — для всех желающих

Сегодня вечером в Благовещенском соборе Казанского кремля пройдет всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери. Для молитвенного поклонения в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы будет принесен почитаемый список первоявленного образа, переданный в Казань из Ватикана в 2005 году. Служба начнется в 17.00, в Благовещенский собор смогут попасть все желающие.

Здесь же 21 июля в 7.00 совершат молебен Божией Матери перед ее казанским образом. После молебного пения крестным ходом с участием верующих образ перенесут в Казанско-Богородицкий монастырь. Когда икона окажется в стенах восстановленного собора, будет совершено торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери.

Начало чина освящения в 10.00. Однако внутрь храма все желающие попасть не смогут. Для всех, пришедших крестным ходом из Благовещенского собора, а также для желающих увидеть долгожданную церемонию, в это же время на площади у собора Казанской иконы Божией Матери будет организована прямая трансляция на больших экранах. Так верующие смогут стать непосредственными участниками великого события.

Восстанавливали храм всем миром. Фото: Максим Платонов

«Средства жертвовали граждане самых разных вероисповеданий»

Восстанавливали храм всем миром. Сбор добровольных пожертвований, отчислений осуществлялся Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры РТ. На воссоздание собора привлекли 2,7 млрд рублей.

Решение о восстановлении культового сооружения на территории монастыря, рядом с местом обретения иконы, было принято руководством Татарстана в День народного единства в 2015 году — одним указом наряду со строительством Болгарской исламской академии. 26 апреля 2016 года был произведен первый археологический раскоп — именно этот день и считают датой начала работ по воссозданию храма. Место закладки восстанавливаемого собора Казанской иконы Божией Матери освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это произошло ровно 5 лет назад, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы 21 июля 2016 года. Теперь патриарха Кирилла ждут и на церемонии освящения храма.

— Безусловно, возрождение собора имеет огромное значение для всего христианского мира. Оно очень важно и для нас — многонационального Татарстана и России, — рассказал в интервью Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. — Проект нашел широкий отклик у огромного количества людей не только в республике, но и далеко за ее пределами. Средства на воссоздание собора жертвовали граждане самых разных вероисповеданий, происхождения и места жительства. Важно не только возвращение чудотворной иконы и воссоздание ее величественного храма, но и создание вокруг них стабильной атмосферы мира и созидания как бесценного материального и духовного наследия для будущих поколений.

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  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким
  • Марат Ким

Историческое здание с современными технологиями

Проектированием собора занимался профильный республиканский проектный институт «Татинвестгражданпроект». Внешний вид, конфигурация, все архитектурные элементы собора воссозданы один в один, по сохранившимся документам и фотографиям. Колонны исторического собора были выполнены из кирпича, при этом масса воссозданного собора составляет более 120 000 тонн. Однако главное отличие восстановленного собора от исторического в том, что он оборудован современными инженерными системами для прихожан. Как известно, раньше храм был «холодным», поэтому при разработке проектно-сметной документации стояла непростая задача разместить в здании современные инженерные системы, которых не было раньше: вентиляцию, отопление, освещение.

Во время археологических работ было обнаружено более 220 захоронений, которые были перезахоронены по православным поминальным обычаям на территории Богородицкого монастыря. Место захоронения отмечено поминальным крестом.

Риза и икона — в одном приделе храма

Если икона прибудет в собор непосредственно перед освящением, то серебряную ризу-оклад, в которой ее хранили до 1904 года, перевезли сюда еще накануне. Национальный музей Татарстана передал святыню для экспонирования согласно подписанной декларации.

Оклад из шести предметов оценен страховщиками в 250 млн рублей. Собственником по-прежнему остается музей, договор экспонирования подписан на год. Однако все участники трехстороннего соглашения — министр культуры Татарстана, митрополит Кирилл и представитель страховой компании, выразили надежду, что риза будет находиться в храме долгие годы.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Важно отметить, что ватиканский список будет располагаться не в этом окладе. И риза, и икона разместятся в отдельных специальных витринах из бронированного стекла рядом — в одном приделе собора. Приложиться к чудотворной иконе не получится, однако помолиться около нее, увидеть уникальную работу мастеров-иконописцев, а также ювелиров и чеканщиков, создавших драгоценный оклад, доступно каждому.

Православное искусство — в музеях

В Казани открылись выставки, связанные с предстоящим событием. Так, в галерее «Окно» Казанской ратуши с 16 июля до середины августа будет работать выставка современной иконописи «Небесная лазурь». Лучшие иконописцы России откликнулись на приглашение организаторов. Москва, Сергиев Посад, Йошкар-Ола, Казань, Екатеринбург, Псков, Остров-град Свияжск, поселок Мстёра — вот география участников. Свои работы на выставке представили архимандрит Лука (Головков), Ирина Зарон, Станислав Попов, Максим Шешуков, Роман Лоборук и многие другие.

В главном здании Государственного музея изобразительных искусств Татарстана в эти дни демонстрируется экспозиция «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение». Представлены памятники иконописи и декоративно-прикладного искусства, прославляющие явленный чудотворный образ Богородицы. Впервые на выставке будут экспонироваться вместе Казанская икона Божией Матери последней четверти XVI века из фондов изомузея и пелена «Богоматерь Казанская» 1580—1590-х годов из собрания Национального музея Татарстана. Кроме того, будут выставлены чертежи XIX века, ставшие опорной точкой при воссоздании храма, эскизы росписей, икон и мозаик для фасадов собора Казанской иконы Божией Матери, а также современные проекты «Татинвестгражданпроекта» и «Центра независимой экспертизы».

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Анна Тарлецкая
ОбществоИсторияКультура Татарстан Казанско-Вятская Епархия Русской Православной старообрядческой церквиШаймиев Минтимер ШариповичРеспубликанский Фонд возрождения памятников истории и культуры

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