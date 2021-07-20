Возвращение храма: собор Казанской иконы Божией матери в ожидании освящения и гостей

Утром 21 июля ватиканский список чудотворной иконы перенесут крестным ходом из Благовещенского собора в восстановленный

Фото: Максим Платонов

Казань живет в ожидании исторического события — городу возвращают знаковый храм, важный духовный центр православия, утраченный в лихолетье 30-х годов XX века. Завершены работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери, и всего сутки остаются до торжественной церемонии освящения возрожденного храма. Как стать частью большого праздника по этому случаю, когда все желающие смогут посетить собор, куда переедет ватиканский список чудотворной иконы и какие культурные мероприятия приурочены к этому событию — подробности в материале «Реального времени».

Большие экраны — для всех желающих

Сегодня вечером в Благовещенском соборе Казанского кремля пройдет всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери. Для молитвенного поклонения в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы будет принесен почитаемый список первоявленного образа, переданный в Казань из Ватикана в 2005 году. Служба начнется в 17.00, в Благовещенский собор смогут попасть все желающие.

Здесь же 21 июля в 7.00 совершат молебен Божией Матери перед ее казанским образом. После молебного пения крестным ходом с участием верующих образ перенесут в Казанско-Богородицкий монастырь. Когда икона окажется в стенах восстановленного собора, будет совершено торжественное освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери.

Начало чина освящения в 10.00. Однако внутрь храма все желающие попасть не смогут. Для всех, пришедших крестным ходом из Благовещенского собора, а также для желающих увидеть долгожданную церемонию, в это же время на площади у собора Казанской иконы Божией Матери будет организована прямая трансляция на больших экранах. Так верующие смогут стать непосредственными участниками великого события.



Восстанавливали храм всем миром. Фото: Максим Платонов

«Средства жертвовали граждане самых разных вероисповеданий»

Восстанавливали храм всем миром. Сбор добровольных пожертвований, отчислений осуществлялся Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры РТ. На воссоздание собора привлекли 2,7 млрд рублей.



Решение о восстановлении культового сооружения на территории монастыря, рядом с местом обретения иконы, было принято руководством Татарстана в День народного единства в 2015 году — одним указом наряду со строительством Болгарской исламской академии. 26 апреля 2016 года был произведен первый археологический раскоп — именно этот день и считают датой начала работ по воссозданию храма. Место закладки восстанавливаемого собора Казанской иконы Божией Матери освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это произошло ровно 5 лет назад, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы 21 июля 2016 года. Теперь патриарха Кирилла ждут и на церемонии освящения храма.

— Безусловно, возрождение собора имеет огромное значение для всего христианского мира. Оно очень важно и для нас — многонационального Татарстана и России, — рассказал в интервью Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. — Проект нашел широкий отклик у огромного количества людей не только в республике, но и далеко за ее пределами. Средства на воссоздание собора жертвовали граждане самых разных вероисповеданий, происхождения и места жительства. Важно не только возвращение чудотворной иконы и воссоздание ее величественного храма, но и создание вокруг них стабильной атмосферы мира и созидания как бесценного материального и духовного наследия для будущих поколений.

1 / 43 Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Марат Ким

Историческое здание с современными технологиями

Проектированием собора занимался профильный республиканский проектный институт «Татинвестгражданпроект». Внешний вид, конфигурация, все архитектурные элементы собора воссозданы один в один, по сохранившимся документам и фотографиям. Колонны исторического собора были выполнены из кирпича, при этом масса воссозданного собора составляет более 120 000 тонн. Однако главное отличие восстановленного собора от исторического в том, что он оборудован современными инженерными системами для прихожан. Как известно, раньше храм был «холодным», поэтому при разработке проектно-сметной документации стояла непростая задача разместить в здании современные инженерные системы, которых не было раньше: вентиляцию, отопление, освещение.

Во время археологических работ было обнаружено более 220 захоронений, которые были перезахоронены по православным поминальным обычаям на территории Богородицкого монастыря. Место захоронения отмечено поминальным крестом.

Риза и икона — в одном приделе храма

Если икона прибудет в собор непосредственно перед освящением, то серебряную ризу-оклад, в которой ее хранили до 1904 года, перевезли сюда еще накануне. Национальный музей Татарстана передал святыню для экспонирования согласно подписанной декларации.



Оклад из шести предметов оценен страховщиками в 250 млн рублей. Собственником по-прежнему остается музей, договор экспонирования подписан на год. Однако все участники трехстороннего соглашения — министр культуры Татарстана, митрополит Кирилл и представитель страховой компании, выразили надежду, что риза будет находиться в храме долгие годы.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов











































Важно отметить, что ватиканский список будет располагаться не в этом окладе. И риза, и икона разместятся в отдельных специальных витринах из бронированного стекла рядом — в одном приделе собора. Приложиться к чудотворной иконе не получится, однако помолиться около нее, увидеть уникальную работу мастеров-иконописцев, а также ювелиров и чеканщиков, создавших драгоценный оклад, доступно каждому.

Православное искусство — в музеях

В Казани открылись выставки, связанные с предстоящим событием. Так, в галерее «Окно» Казанской ратуши с 16 июля до середины августа будет работать выставка современной иконописи «Небесная лазурь». Лучшие иконописцы России откликнулись на приглашение организаторов. Москва, Сергиев Посад, Йошкар-Ола, Казань, Екатеринбург, Псков, Остров-град Свияжск, поселок Мстёра — вот география участников. Свои работы на выставке представили архимандрит Лука (Головков), Ирина Зарон, Станислав Попов, Максим Шешуков, Роман Лоборук и многие другие.

В главном здании Государственного музея изобразительных искусств Татарстана в эти дни демонстрируется экспозиция «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение». Представлены памятники иконописи и декоративно-прикладного искусства, прославляющие явленный чудотворный образ Богородицы. Впервые на выставке будут экспонироваться вместе Казанская икона Божией Матери последней четверти XVI века из фондов изомузея и пелена «Богоматерь Казанская» 1580—1590-х годов из собрания Национального музея Татарстана. Кроме того, будут выставлены чертежи XIX века, ставшие опорной точкой при воссоздании храма, эскизы росписей, икон и мозаик для фасадов собора Казанской иконы Божией Матери, а также современные проекты «Татинвестгражданпроекта» и «Центра независимой экспертизы».

1 / 65 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов