Айдар Галимов: «Единственным помахавшим мне в ответ был Минтимер Шарипович»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 17-я

Фото: instagram aidar_studio

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Известные люди республики поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Семнадцатая из них — от Народного артиста Татарстана и Башкортостана, певца Айдара Галимова. Он вспоминает, как советовался с Шаймиевым по вопросу исполнения русских песен, почему исполнял ему башкирские и какую традицию они придумали, чтобы приветствовать друг друга.





— Впервые мы с ним встретились в Казани в театре Галиаскара Камала. Мне было 29 лет, я получал звание «Заслуженный артист Республики Татарстан», и Минтимер Шарипович сам пришел на концерт. До этого я его, конечно, видел издалека, но тут получилось с ним непосредственно пообщаться.

Он сначала посмотрел концерт, а после мы с ним посидели, чай попили. Первый раз мне звание заслуженного артиста дали прямо на концерте, это было очень ценно для меня. Я запомнил интересный момент. Концерт был на татарском, но в программе у меня была еще русская песня. Я у него спрашиваю: «Минтимер Шарипович, а это нормально, что я на татарском концерте в театре Камала на русском спел песню?» Он отвечает: «Нормально, нормально, все равно по-татарски получилось». Он всегда с юмором ко всему подходит (смеется).

Не забуду, как в Уфе, по-моему, в 2002 году было какое-то крупное мероприятие, там были лидеры разных регионов. Это было на ипподроме Акбузат. И режиссеры так придумали, что я пел песню «Акбузат» и выходил ее петь прямо верхом на лошади. Вот я вышел с микрофоном и поскакал по стадиону. И увидел вдалеке стояли лидеры, там кого только не было, и Минтимер Шарипович в их числе. Я пел, затем повернулся в сторону и помахал руками. И так получилось, что единственным помахавшим мне в ответ был Минтимер Шарипович. Вышло, что я лично ему помахал.

Потом на «Татар жыры», когда он присутствовал в зале, я ему прямо перед зрителями говорил: «Минтимер Шарипович, а помните, я когда вам помахал, вы в ответ помахали? Давайте традицию продолжим, давайте еще раз». И он всегда махал рукой в ответ с ложи. Это тоже было прикольно.

Фото shaimiev.tatarstan.ru

Еще есть теплое воспоминание, когда он вручал мне народного артиста Татарстана в 2008 году. Это уже было официальное мероприятие в Кремле. И мне он не просто взял и вручил награду, а еще подобрал такие пронзительные слова, которыми тронул до глубины души. Было очень приятно, был большой стимул работать, поскольку Минтимер Шарипович оценил мое творчество.

А в прошлом году я побывал в его родной деревне. Мы очень тепло поздоровались, я спел башкирскую народную песню, он очень их любит. Потому что когда-то Актанышский район даже больше слушал уфимское радио и телевидение. И он всегда с уважением, с любовью к башкирской культуре относился, в тот момент даже попросил меня спеть какую-нибудь башкирскую песню. Я с удовольствием спел.

Шаймиев всегда говорил, что он хозяйственник. Он, конечно, скромничает. Хозяйственников много, а вот такие политики, как он, такие чуткие люди — это редкость, феноменальное явление для политики. Если посмотреть на всех «тяжеловесов», вот кто остался на плаву? Мне кажется, он единственный. Вот я сейчас хочу кого-нибудь вспомнить, но все как-то отстранились, где-то в стороне. Всех помнят, конечно, но чтобы оставаться у дел, принимать решения, быть советником и делать такие большие дела, причем и религиозного масштаба. В многоконфессиальной республике, скажем так, оставаться авторитетом для всех. Он же всегда говорит, что он президент не татар, а Татарстана, всех народов Татарстана. А в плане татар, мне кажется, он выполнил объединяющую роль, я бы его назвал лидером нации. Как здорово иметь такого лидера, чуткого, внимательного, а главное — человечного. Быть в этом ранге и оставаться человеком, мне кажется, это тоже феноменально: не меняться с годами, а наоборот, становиться ближе к народу. Я думаю, со мной многие согласятся.