Минтимер Шаймиев встретился с генсеком ICESCO

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минтимера Шаймиева

Первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев встретился с гендиректором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом. Встреча состоялась в представительском корпусе Казанского кремля, сообщает его пресс-служба.

Салим бин Мохаммед аль-Малик прибыл в Татарстан для участия во II Казанском глобальном молодежном саммите. Ему показали экспозицию, посвященную деятельности фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия, рассказали о проектах по возрождению Болгара и острова-града Свияжска, созданию Болгарской исламской академии и воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери, созданию полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Он поблагодарил Минтимера Шаймиева за теплый прием и напомнил, что первый президент Татарстана внес большой вклад в укрепление дружественных связей между Россией и мусульманскими государствами и в возрождение исламской культуры.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минтимера Шаймиева

Во время встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества Татарстана и организации. В беседе принял участие и руководитель отдела по партнерству и международному сотрудничеству ICESCO Анар Каримов.

Накануне в столице Татарстана начал работу II Казанский глобальный молодежный саммит. В нем участвуют 140 делегатов из 30 стран мира, в том числе из Турции, Ливии, Таджикистана, Ливана, Сенегала, Палестины и Камеруна.

Мероприятие продлится до 30 августа. Главная цель саммита — роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи.



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Айрат Назипов