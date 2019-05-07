Гендиректор ЮНЕСКО поддержала создание в Татарстане полилингвальных комплексов

Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел рабочее совещание по реализации проекта полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

«Нам надо идти вперед и сделать очень многое. Сейчас мы снимаем многие сомнения, ездим по стране, изучаем опыт, учимся у других. Все прогрессивное заложим в наши проекты», — отметил Шаймиев в начале совещания.

Он также зачитал письмо генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. В нем говорится: «Я разделяю Ваше убеждение в необходимости уделять особое внимание сохранению языков местных народов и развитию многоязычных учебных заведений, где молодое поколение будет учиться уважать другие культуры. Я твердо убеждена в том, что эта инициатива станет отличным поводом для распространения идей терпимости и достоинства, а также солидарности людей через культурное разнообразие и диалог».

На сегодняшнем совещании были обсуждены первоочередные задачи по проектированию, строительству и финансированию объектов полилингвальных образовательных комплексов в Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее под председательством Шаймиева состоялось заседание попечительского и административного советов фонда «Возрождение». Подробнее — в материале «Реального времени».