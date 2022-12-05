Минтимер Шаймиев: конвенция ЮНЕСКО на деле доказала свою жизнеспособность и всемирную значимость

Фото: скриншот трансляции

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики и посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев поприветствовал участников международного форума, который посвящен 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия. Мероприятие проходит в Казани.

— Конвенция на деле доказала свою жизнеспособность и всемирную значимость. Я бы сказал, что конвенция стоит на страже культурного и природного многообразия нашей планеты, объединяя народы и страны в их стремлении сохранить для будущих поколений уникальные рукотворные памятники, — заявил Минтимер Шаймиев.

Он напомнил, что СССР присоединился к ЮНЕСКО в начале 1989 года. За последние годы Россия, в том числе и Татарстан, внесли огромный вклад в международное сотрудничество по выполнению положений конвенции, обратил внимание Минтимер Шаймиев.

— Благодаря конвенции мы одновременно с включением наших объектов в список Всемирного наследия получаем дополнительную гарантию сохранности и приобщаемся к мировому опыту управления. А это очень важно, — резюмировал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, международный форум ЮНЕСКО в Казани проходит с 5 по 8 декабря. На нем будут присутствовать десять стран на уровне министров. Сегодня форум открыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Татарстан всегда открыт к сотрудничеству по реализации Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия. Желаю успехов всем нам на этом благородном пути. Пройдут годы, еще мы с вами вспомним и на весь мир заявим. Когда было запрещено празднование данного 50-летия, нашлось очень много недоброжелателей, и вот мы тогда скажем, несмотря ни на что, в Татарстане этот праздник прошел. Эта сессия прошла. Огромное вам спасибо от всей души, — заявил сегодня Минтимер Шаймиев.

Также в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани откроется молодежная модель комитета ЮНЕСКО. Ее цель — привлечь внимание школьников к проблеме сохранения объектов культурного и природного наследия. Мероприятие имитирует настоящую сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.



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Айрат Назипов