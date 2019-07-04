В Казани открыли мемориальную доску в честь Ильгиза Мазитова

Сегодня Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, а также несколько артистов Татарстана открыли в Казани мемориальную доску в честь певца Ильгиза Мазитова.



Доску установили на фасаде дома по улице Малая Красная, где долгие годы жил Ильгиз Мазитов. Автором проекта является казанский скульптор Фаниль Валиуллин, сообщает пресс-служба президента РТ.



«Ильгиз Мазитов — масштабная личность, человек с разносторонним творческим талантом, который вложил все свои силы и душу в развитие нашей культуры и искусства. Он всю жизнь работал в области искусства, поддерживал талантливых молодых артистов, тем самым воспитал целую плеяду творческих личностей, внесших большой вклад в развитие национальной культуры. Это прекрасный пример для всех нас. Он оставил глубокий след в истории нашей культуры, его творчество — бесценное наследие татарского народа», — сказал Шаймиев.

Ильгиз Габидуллович Мазитов — певец, композитор, режиссер, педагог, профессор, председатель Союза концертных деятелей РТ, заслуженный деятель искусств ТАССР (1978) и РСФСР (1983), кавалер Ордена Трудового Красного Знамени (1987). Родился в Казани, окончил Казанскую государственную консерваторию, Московской государственный институт театрального искусства им. А. Луначарского (ГИТИС). В 1973—75 годы работал главным режиссером театра оперы и балета им. М. Джалиля, 1975—1992 годы — художественным руководителем Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.