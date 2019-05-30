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Шаймиев обсудил с муфтием Дагестана сотрудничество в сфере религиозного образования и духовной культуры

14:37, 30.05.2019
Шаймиев обсудил с муфтием Дагестана сотрудничество в сфере религиозного образования и духовной культуры
Фото: tatarstan.ru

Сегодня Госсоветник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с муфтием Республики Дагестан Ахмад Хаджи Абдулаевым.

Во время встречи в казанском Кремле Абдулаев поделился впечатлениями от посещения Болгарского музея-заповедника, Болгарской исламской академии и мечетей Казани.

Также в рамках беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества между Татарстаном и Дагестаном в сфере религиозного образования и духовной культуры, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Ахмад Хаджи Абдулаев находится в Татарстане с рабочим визитом. Накануне он провел встречу с президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также посетил Болгарский музей-заповедник и ознакомился с деятельностью Болгарской исламской академии.

ОбществоВласть Татарстан
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