Шаймиев обсудил с муфтием Дагестана сотрудничество в сфере религиозного образования и духовной культуры

Сегодня Госсоветник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с муфтием Республики Дагестан Ахмад Хаджи Абдулаевым.



Во время встречи в казанском Кремле Абдулаев поделился впечатлениями от посещения Болгарского музея-заповедника, Болгарской исламской академии и мечетей Казани.

Также в рамках беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества между Татарстаном и Дагестаном в сфере религиозного образования и духовной культуры, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Ахмад Хаджи Абдулаев находится в Татарстане с рабочим визитом. Накануне он провел встречу с президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также посетил Болгарский музей-заповедник и ознакомился с деятельностью Болгарской исламской академии.

