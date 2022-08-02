Минтимер Шаймиев: «Татарстан должен выполнять функцию объединения всей татарской диаспоры»

Первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев выступил на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар. В своей речи он обратился к событиям 30-летней давности, вспомнив, как татары со всех концов мира в первый раз собрались на своей исторической родине.

— На первом съезде я заявил, что наш конгресс является «большим полномочным форумом, представляющим татар всего земного шара и способным делать официальные заявления от имени всех татар». И мы больше уже не сомневались в том, что находимся на исторически правильном пути. Мы пришли к единому мнению о том, что обязаны думать о татарской нации в целом и Татарстан должен выполнять функцию объединения всей татарской диаспоры и позитивно влиять на национальную политику России. В течение прошедших тридцати лет наш конгресс действительно последовательно работает именно в таком качестве, — заявил первый президент Татарстана.

Минтимер Шаймиев обратил внимание, что в 1990-е годы Татарстану благодаря взвешенной национальной политике и более приемлемым для граждан подходам в проведении экономических реформ удалось поднять свой авторитет.

— Отрадно сознавать, что в перестроечные годы прошлого века нам хватило ума сохранить и укрепить целостность Российской Федерации, не потерять своего лица, быть созидателями и вести политику, соответствующую стремлениям российских народов, — сказал он.

Минтимер Шаймиев напомнил, что в этом году в России празднуется 1100-летие официального и добровольного принятия ислама Волжской Булгарией. По его мнению, мероприятия, посвященные юбилейной дате, не следует ограничивать 2022 годом. Он предложил разработать спецпрограмму при участии татарской общественности и властей.

— Раньше мы даже мечтать об этом не могли. За это мы выражаем глубокую признательность и огромную благодарность руководству страны, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Празднование 1100-летия принятия ислама — это мудрый и верный шаг главы многонациональной и многоконфессиональной страны, — заявил Минтимер Шаймиев.

VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в Казани. Пленарное заседание состоялось в международном выставочном центре «Казань Экспо».

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Татьяна Демина