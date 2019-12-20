Минтимер Шаймиев: «Как я встречаю 100-летие ТАССР? С гордостью»

В Казани дали старт Году 100-летия образования ТАССР. В торжественном мероприятии приняли участие татарстанские ветераны, деятели науки, культуры и искусства, представители духовенства, а также первые лица республики. В частности, о знаменательной дате высказался первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. «Реальное время» приводит стенограмму его речи.

«Развал СССР произошел не из-за межнациональных отношений»

В наступающем году мы встречаем столетие образования республики Татарстан. Наша история вам известна: она очень непростая, глубинная, древняя. История царской России, затем история СССР… Об этом невозможно умолчать, потому что таковы реалии жизни — почитать хотя бы Гумилева, как нейтрального автора по истории татар.

На заре Октябрьской революции встал вопрос об образовании Татаро-Башкирской республики. Он вынашивался общественными деятелями того времени, часть из которых пали жертвами этой самой идеи. Тогда помешало вторжение белогвардейцев, белочехов, но, несмотря ни на что, Татарстан имеет свое лицо в новейшей истории России. Татарстан имеет большое значение в развитии Российской Федерации и в новых, нынешних условиях — уже после распада Советского Союза.

Часто мы забываем или не придаем значения тому, что развал СССР произошел не из-за межнациональных отношений. Многие хотят свести все к тому, что союзные республики были организованы по национальному признаку. Это была ленинская политика, а затем национальный вопрос был возложен на Иосифа Виссарионовича Сталина… То, что произошло не расскажешь одним словом, но все-таки развал СССР произошел прежде всего из-за того, что не было экономических прав.

Татарстан имеет свое лицо в новейшей истории России. Татарстан имеет большое значение в развитии Российской Федерации и в новых, нынешних условиях — уже после распада Советского Союза

В 90-е годы, на съездах народных депутатов, все требовали самостоятельности, потому что существовал Госплан СССР и все было сильно централизовано. Я не раз говорил: без разрешения Москвы мы не могли устанавливать даже жирность творога. Помню, как из-за того, что мы — Татарстан — недостаточно поставляли говядину в централизованный фонд, меня призвали к ответственности. Я объяснял: «У нас ведь больше половины населения — татары. Мы не можем оставлять себе столько свинины, давайте мы будем ее поставлять».

Вам может показаться, что я углубляюсь в детали, но эти детали характеризуют протекавшие тогда процессы.

«Это не какой-то каприз — мы тоже были бесправные»

Нельзя забывать, что первой декларацию о государственном суверенитете в 90-е годы приняла Российская Федерация. Об этом молчат, об этом не хотят громко говорить. Но первой об этом объявила Российская Федерация, состоящая из автономных республик. Не от того, что имелись какие-то межнациональные вопросы или что-то не было решено в культурных или национальных аспектах, а из-за того, что не было прав.

После этого декларацию принял Татарстан. Это не какой-то каприз — мы тоже были бесправные.

Развал Союза был прежде всего связан с тем, что все было централизовано и жестко отрегулировано. Даже если ты производил у себя какую-то продукцию, исходя из климатических условий, то тебе она практически и не доставалась. Это были крайности, безусловно — тогда не хватало производства. Сейчас совсем другое дело.

Фото Михаила Козловского

Все эти годы — после принятия декларации, после подписания договора с Российской Федерацией — Татарстан набирает мощь. Это признают все, со всех точек зрения

«С этой проблемой мы идем к празднованию столетия ТАССР»

Все эти годы — после принятия декларации, после подписания договора с Российской Федерацией — Татарстан набирает мощь. Это признают все, со всех точек зрения. Аллага шокер, республика развивается хорошо.

Если мы хотим, чтобы Российская Федерация укреплялась и дальше (она была и остается многонациональной федерацией — одной из самых непростых в мире), она должна быть озабочена сохранением культурных традиций и языков народов, населяющих ее в нынешних условиях. С этой проблемой — в несколько обостренной форме — мы идем к празднованию столетия ТАССР.

Россия должна обрести мощь для того, чтобы быть достойно представленной на международной арене. Мы с вами слышим об этом день и ночь, мы озабочены этим, и это действительно имеет место быть. Да, нужна сила. Да, нужно иметь все, что есть у тех, кто стремится владеть миром. Но в то же время наша сила — это духовное единство, единство народов Российской Федерации. Для этого должна проводиться политика, касающаяся сохранения родных языков, сохранения самой культуры и традиций народов России.

Сейчас говорят, что надо уделять больше внимания русскому языку. Никто с этим не спорит. При этом все данные свидетельствуют о том, что во многих случаях нерусские люди, даже в нашей республике, лучше сдают ЕГЭ по русскому языку. Если эта проблема [русского языка] действительно есть, то ей надо заниматься и она легко решаема. Под «легко» я подразумеваю то, что надо учиться, надо владеть грамотой.

Но суть не в этом. Важно, чтобы сохранялись традиции, чтобы в стране была сила духовного единства. Через это федеральный центр станет более привлекательным, более уважаемым. Казалось бы, я говорю сейчас простые вещи, но, придерживаясь их, мы сможем без переживаний думать о будничных делах, будем размножаться, воспитывать детей и так далее. Условия для этого созданы.

Как я встречаю 100-летие? С гордостью. Мы прошли непростой путь. Прошли его достойно

«Когда-то в порыве было произнесено: «Без булдырабыз!»

Наш вклад в историю заметен. Татарстан имеет значение и занимает свое место в истории всех времен. В то же время я должен сказать, что будет непросто сохранить языки в условиях глобализации. Есть процессы, которые не зависят от человека, и со временем глобализация сделает свое дело. Тем не менее зачем создавать преждевременное напряжение.

Мы должны стоять перед открытым миром достойно, с высоко поднятой головой: «Вот мы!». Мы способны интегрироваться в происходящие глобальные процессы, от которых, повторюсь, не уйти. Становясь еще более уверенными, мы должны идти навстречу 100-летию нашего родного Татарстана и двигаться дальше. Мы действительно на это способны. Когда-то в порыве было произнесено: «Без булдырабыз!». Это назрело. Это был зов души.

Мы должны жить уверенными в себе, образованными, конкурентоспособными. Как говорится, татарстанцы идут дальше. Дальше, укрепляя единство Российской Федерации.

Как я встречаю 100-летие? С гордостью. Мы прошли непростой путь. Прошли его достойно. У нас за плечами 90-е годы. Как можно быть неудовлетворенным? Огромная роль Татарстана в сохранении мира и целостности новой России. Нормальные взаимоотношения, нахождение общего языка в интересах страны. Это огромный вклад. Этим нужно гордиться. Люди и народы испытываются на крутых поворотах истории — во все времена так было. А мы достойно прошли 90-е. Это признают все. Так что, без булдырабыз! Алга! Вместе мы с вами сильны и едины.