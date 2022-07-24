Цитаты недели: Шаймиев — о единстве Татарстана, Путин — о правилах мытья назло ему, Дерипаска — о кузнице умов

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя запомнилась как положительными и не очень инфоповодами, так и неоднозначными. Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут, после чего общественность разделилась на два лагеря: поддержавших и осудивших. Владимир Путин раскритиковал европейские «методички» по мытью назло ему, Ксения Собчак призвала главу Центробанка быть человеком, Наиль Магдеев в очередной раз раскритиковал кикшеринг, а Борис Джонсон пафосно попрощался с британским парламентом. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О деятельности от и для души

За что бы мы ни взялись с вами, все делаем от души — для души и с нашим любимым выражением «Мы можем!». Все, что окружает нас, что создано нами вместе во благо многонационального народа республики — объединяет нас, делает нас лучше и добрее. Всем вам здоровья, благополучия и мно́гая ле́та!

На этой неделе православные отпраздновали 443-ю годовщину обретения Казанской иконы Божией Матери. Основное торжество состоялось в центре столицы Татарстана, в воссозданном Соборе Казанской иконы Божией Матери, работы над которым, как отметил первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, велись при всенародной поддержке. В Татарстане люди разных национальностей и вероисповеданий неоднократно объединяли свои усилия ради благого дела, обратил внимание он. Минтимер Шаймиев заявил, что благодарен Всевышнему, что ему посчастливилось «принять непосредственное участие в этом великом богоугодном деле» в тандеме с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном, который не дожил до открытия воссозданного Собора Казанской иконы Божией Матери.



О методичке по мытью назло Путину

Мне показали картинку в интернете, в СМИ в Европе распространяется. Человек изображен и внизу подпись: «Хочешь разозлить Путина — мой только эти четыре места». Ну что это такое? Совсем с ума посходили? Экономьте воду, экономьте электроэнергию, электричество. Ну бред какой-то просто! Понаделали ошибок и теперь не знают, что с этим делать, и ищут виноватых.

Антироссийские санкции, которые ввел Запад после начала спецоперации, негативно отразились и на его странах. В Германии, например, жителей призывают мыться реже и по частям, а для мотивации используется игра на эмоциях и образ российского лидера Владимира Путина. У него это вызвало раздражение, но не столько от использования его в европейских «методичках» по правилам мытья в кризисных условиях, сколько нелепость этих рекомендаций. Российский президент недоумевает, почему западные политики лишают комфортной жизни народ из-за своих необдуманных решений и просчетов.



О долларовой политике Центробанка

Дорогая Эльвира Набиуллина! <...> В школе по математике у меня был трояк, но даже я понимаю, что Вы жмете нас со всех сторон — на Западе банки счета не открывают, а здесь вводят сумасшедшие проценты. Нельзя принуждать людей хранить то, что копили на пенсию, в невыгодной для них форме. Снимите лимиты на переводы! Будьте человеком!

Российская журналистка Ксения Собчак обратилась через своей telegram-канал к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Поводом послужило недовольство политикой регулятора относительно сбережений граждан в долларах. Собчак «практически от отчаяния» пожаловалась, что отечественные банки установили «адовые комиссии» за хранение американской валюты, а вывести ее в дружественные страны невозможно. По ее словам, большинство россиян не хочет менять доллары на рубли. Набиуллину Собчак попросила разрешить «забрать честно заработанное и остаться в долларовой зоне».



О трех «кузницах умов» России

Российские школьники, безусловно, трудяги, как и люди, готовившие их к этим Олимпиадам. Мы должны знать имена этих ребят и гордиться ими. Жаль лишь то, что «кузниц умов», как мы видим из рейтинга победителей этого года и предыдущих лет, на всю необъятную Россию не очень много — Санкт-Петербург, Казань, Москва. В регионах у нас много талантов, которые из-за существующих проблем общеобразовательной системы и пары показушных проектов просто не могут в полной мере реализовать свой потенциал.

По мнению российского миллиардера Олега Дерипаски, в нашей огромной стране всего три «кузницы умов» — это три ее столицы: официальная — Москва, Северная — Санкт-Петербург и третья — Казань. Так получилось, что почти все российские медали на международных олимпиадах по математике IMO 2022 и по физике IPhO 2022 завоеваны школьниками из этих городов. И лишь один олимпиадник отличился из Мордовии. По мнению Дерипаски, это связано не с тем, что в Казани, Москве и Санкт-Петербурге рождаются какие-то особенные дети, проблема в образовательной системе регионов России, которая хромает. Он считает, что государство должно поставить в приоритет развитие качественного и доступного математического, физического школьного образования «как ступени подготовки к академическому образованию»



Об одноруких бандитах

Безусловно, нужно создать инфраструктуру, после этого определять правила. Их еще не определили на федеральном уровне. Вы знаете об этом? Куда мы торопимся? На кладбище что ли? Прямой путь туда. Я вспоминаю историю с однорукими бандитами. Помните? С игровыми автоматами. Сначала все кинулись, проиграли все, что можно — квартиры, машины, некоторые закончили суицидом. Потом государство вспомнило: оказывается, нужны правила. У нас сначала делают, потом думают.

Челнинские власти непоколебимы в своем отношении к электросамокатам — они выступают решительно против полюбившихся многим за последние годы средств передвижения. Аргументы все те же — отсутствие инфраструктуры и четко обозначенных правил. По мнению мэра автограда Наиля Магдеева, передвижения на электросамокатах — прямой путь в могилу. Он уже неоднократно говорил, что запретил кататься на них своему внуку, обратив внимание, что запасных внуков у него нет. Градоначальник против того, чтобы челнинцы «испытывали судьбу».



Об альтернативе вредным привычкам

Электронная сигарета — это путь к развитию наркомании и разрушению организма молодого человека. Но надо всегда молодежи предлагать альтернативу. Давайте создавать спортивные клубы, воссоздадим пионерские школы, возродим производственную практику. Когда будет, чем заняться молодому человеку, тогда ему самому не захочется закурить сигарету.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает гораздо эффективнее запретов на электронные сигареты загрузку подростков по полной программе — спорт, общественная работа и обучение навыкам рабочей профессии. По его мне мнению, такая занятость отобьет у молодых людей желание вредить своему здоровью, разрушать свой организм. В связи с этим он предложил возродить старое советское прошлое — пионерию. К слову, как заявляли некоторые спикеры, на нее будет похоже новое общероссийское движение детей и молодежи, которое уже создано.



Об отказе от исторически интересного матча

Просто чувствую, что не так много получу от этого. Мне это не слишком нравится, хотя я уверен, что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому подобного, нет никакого желания играть, и я просто не выйду на матч.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил, что не хочет защищать титул чемпиона мира в матче против Яна Непомнящего. В ноябре прошлого года он уже встречался за шахматной доской с россиянином и смог отстоять свое звание чемпиона мира, завоеванное им еще в 2013-м. По мнению Карлсена, матч с Непомнящим мог бы войти в историю, но у него просто нет мотивации проводить его. Шахматист рассказал, что обдумывал свое решение более полутора лет и даже обсуждал его с Яном Непомнящим.



О выполненной миссии

Мы помогли, я помог пройти этой стране через пандемию и помог спасти другую страну от варварства. И честно говоря, этого достаточно. Миссия в основном выполнена... Hasta la vista, baby.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе попрощался с парламентом страны. Уходя, он не забыл напомнить о своих заслугах — борьбе с пандемией коронавируса, которая началась в скором времени после того, как он занял кресло главы правительства, и помощи Украине в последние пять месяцев. Закончил свою финальную речь Джонсон на пафосной ноте, процитировав героя Арнольда Шварценеггера в фильме «Терминатор-2» .



Об «осаждалке с вызывалкой» Лиз Трасс

Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия.

Так официальный представитель МИД Россия Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что была готова осадить своего российского коллегу Сергея Лаврова. Дипломат напомнила британской чиновнице о том, что та не знает, что Воронежская и Ростовская области — часть России, а не Украины, а также другие ее оплошности. По мнению Захаровой, у Трасс не тот уровень, чтобы вызывать и осаждать главу российского МИД.



О гармонии внутри

Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное.

Первая ракетка России Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Теннисистка рада, что совершила каминг-аут. По ее мнению, долго скрывать свои отношения с девушкой, чье имя она не назвала, бессмысленно. Касаткина придерживается мнения, что самое главное — внутренняя гармония, а мнение людей относительно сексуальной ориентации значения не имеет.

