Тимур Хайдаров: «Главное, работай хорошо, говорил Минтимер Шарипович»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 22-я

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнилось 85 лет. Известные люди республики поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Двадцать вторая из них — от татарстанского историка, доцента КФУ Тимура Хайдарова. Автор книги «Эпоха «Черной смерти» в Золотой Орде и прилегающих регионах (конец XIII — первая половина XV вв.)» рассказал, как Минтимер Шарипович общался с учеными и почему по статусу перерос уровень регионального политика.

— Мы общались, когда я работал в Свияжске на раскопках. Помню, был День археолога, 2015 год. Он человек начитанный, всегда прислушивается к мнению окружающих. Лично с ним не разговаривал, я в то время занимал еще маленькую должность, но наблюдал, как он говорил с другими специалистами. Минтимер Шарипович всегда внимательно выслушивал и делал выводы. Никакой диктатуры я за ним не замечал. Он мог выслушать как либералов, так и консерваторов, людей разных взглядов. Шаймиев подчеркивал, что нет ни начальника, ни подчиненного — все равны.

Когда за столом речь зашла о сохранении татарского языка, обсуждали как усовершенствовать нашу культуру, Минтимер Шаймиев сказал: «Просто не мешайте татарскому языку развиваться». Этот разговор был уже после того, как он сложил полномочия президента Татарстана и стал Государственным Советником республики. Его основное требование — это качественная работа. «Главное, работай хорошо», — говорил Минтимер Шарипович. Он очень рационально подходил к тому, как нужно выполнять свою работу. Подчеркну, для него все были равны.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Я сейчас общаюсь с людьми из круга историков. Они отмечают, что Институт истории им. Марджани был открыт именно при Минтимере Шаймиеве. С точки зрения прагматизма, он ведь не просто национальный лидер, он еще советский руководитель, и он рассматривал историю как часть идеологии. Он знал, чего ждать от истории и в каком направлении двигаться. Поэтому он бросил силы на ее развитие, после того как ушел с должности президента.

Как говорит мой друг, и я с ним согласен, Шаймиев — европейский политик высшего уровня. Человек, умеющий не просто просчитать, а создать стратегию, что редкость. Плюс еще обладающий яркой харизмой, но при этом не давящий на собеседника своим авторитетом, без диктаторских замашек. Он, скорее, уже не региональный политик, а политик федерального и европейского уровня. Человек, который в 90-е годы выжил и, уйдя на пенсию, продолжил работать на благо людей — такие личности достойны уважения.