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Первый полилингвальный комплекс в Татарстане заработает 1 сентября 2020 года

09:38, 17.08.2019
Первый полилингвальный комплекс в Татарстане заработает 1 сентября 2020 года
Фото: pxhere.com

С 1 сентября в Татарстане заработает первый полилингвальный комплекс на базе казанской школы №165.

«Я думаю, что к этому времени у нас будут и учебники, и программа», — рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину заместитель председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

На данный момент ведется совместная подготовка кадров с Казанским федеральным университетом, где в этих целях утверждена отдельная программа.

Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, что к 2022 году в Татарстане должны появиться шесть полилингвальных школ в пяти городах: по одной в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге и две в Казани. Обучение в них будет проходить на трех языках — татарском, русском и английском.

ОбществоОбразование Татарстан
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