Шаймиев встретился с генконсулом Турции в Казани Ахметом Садыком Доганом

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев встретился с генеральным консулом Турции в РТ Ахметом Садыком Доганом, который завершает свою деятельность в республике.



Генконсул Турции поблагодарил Шаймиева за поддержку своей деятельности и активное участие в развитии культурных связей между татарским и турецким народами. В свою очередь Государственный Советник Татарстана выразил слова благодарности Догану за разностороннюю успешную работу в Татарстане и за большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений, пожелал успехов в его дальнейшей дипломатической деятельности, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что вчера генконсул Турции в Татарстане Ахмет Садык Доган объявил о своем уходе, сославшись на истекающий двухлетний срок полномочий. Правда, на самом деле этот срок закончится только в январе 2020 года, а дипломат уезжает уже в ближайшие недели. Что же стоит за решением Анкары отозвать дипломата, как оценивают его вклад в нашей республике и кто сможет его заменить — подробнее в материале «Реального времени».