«День выбора — день надежд»

29 лет назад Татарстан выбрал своего первого президента

12 июня 1991 года жители Татарстана впервые в истории региона самостоятельно избрали его главу. Президентом ТССР стал Минтимер Шаймиев, и, конечно, никто этому результату после подсчета голосов не удивился. Несмотря на достаточно бурный политический контекст того времени, большинство татарстанцев (а именно 70,6% избирателей от числа принявших участие в выборах) понимало, что альтернативы Шаймиеву нет. И дело было даже не в безальтернативности этих выборов.

Сам Минтимер Шарипович вспоминал в интервью нашему изданию 25 лет спустя: «Когда говорят, что первые выборы президента Татарстана были безальтернативными, забывают очень интересные детали. В 1989—91 годах появилось немало политических движений, лидеры которых стремились реализовать себя на президентских выборах в июне 1991-го. Верховным Советом республики на основе Закона о выборах было установлено необходимое количество подписей избирателей, поддерживающих кандидатов в президенты. Подписи собирали несколько человек, в том числе Иван Грачев, Камиль Шайдаров. В Центризбирком были предоставлены подписи в поддержку 4-х кандидатов, но трое из них не смогли набрать нужное количество подписей. Я тогда в избирком принес 200 с лишним тысяч подписей и получил необходимую по закону поддержку для участия в выборах. Во всяком случае, было не просто так: взяли и избрали».



«Реальное время» решило вспомнить, как этот переломный момент истории был зафиксирован в республиканской печати. Не будем забывать, что всего два месяца спустя случилась попытка переворота от ГКЧП, а через полгода распался Советский Союз. Но тогда, в июне 1991-го, ничто не предвещало столь драматичного исхода — во всяком случае в сознании «простых людей». В марте в стране был проведен референдум о сохранении СССР, с мая полным ходом шел «новоогаревский процесс». Настроение у людей, несмотря на непростой быт (характерно то, о чем говорит кандидат в своих предвыборных поездках: «главная задача — сохранить на том же уровне обеспечение людей мясом, маслом, сахаром»), было уверенное и даже приподнятое. Отсюда и эти заголовки в газетах вроде «Слова поддержки кандидату», «День выбора — день надежд» и «Я — железный».

И общий тон послевыборных статей и писем в прессу был примерно такой: мы избрали президента-центриста, впереди много работы, но уже новой и интересной.

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