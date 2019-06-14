В Казани открыли мемориальную доску Альфие Авзаловой

Сегодня, 14 июня, в Казани состоялось открытие мемориальной доски народной артистке ТАССР Альфие Авзаловой. Памятный знак установили на фасаде дома по адресу: улица Туфана Миннулина, 8а, в котором с 2004 по 2017 год жила прославленная татарская певица.

Автор мемориальной доски — казанский скульптор Фаниль Валиуллин, который в течение нескольких месяцев изготовит еще один памятник певице. Он будет установлен на ее могиле на Татарском кладбище в Казани.



На открытие памятный доски пришло свыше 300 человек — коллеги, друзья, члены семьи и многочисленные почитатели творчества певицы. В числе почётных гостей церемонии — глава Актанышского района РТ Энгель Фаттахов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, директор музея-заповедника Казанский Кремль Зиля Валеева, дочери артистки и главные хранители её наследия — Зульфия Нигмедзянова-Авзалова и Гузель Авзалова.



После минуты молчания и возложение сотен букетов алых гвоздик и роз к подножию мемориала слово взял Государственный Советник и первый президент РТ Минтимер Шаймиев.



В 15 часов в казанской мечети Ирек на Кремлевской набережной совершат молитву в память об артистке.



О том, что в Казани установят мемориальную доску в честь Альфии Авзаловой, стало известно в апреле этого года.