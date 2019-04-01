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В Казани появятся два полилингвальных комплекса

12:34, 01.04.2019 1
В Казани появятся два полилингвальных комплекса
Фото: tatarstan.ru

В Казани будет создано два полилингвальных комплекса. Об этом на брифинге рассказал Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Первый комплекс появится на базе 165-й школы. Шаймиев рассказал, что там уже начато освоение площадки, составлен типовой проект, который предложен на федеральном уровне.

Вторая полилингвальная школа, по словам Минтимера Шаймиева, может появиться в ЖК «XXI век».

Шаймиев также напомнил, что всего в Татарстане будет построено шесть полилингвальных комплексов. Они появятся в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах и Елабуге.

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:41
    Эта и есть та самая соломинка, которая должна спасти народ от исчезновения?! Не смешите господа! Статус языка не повысится, если он не станет реально функционировать на уровне государственного, а не на уровне внутри маргинальных групп...
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