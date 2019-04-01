В Казани появятся два полилингвальных комплекса

В Казани будет создано два полилингвальных комплекса. Об этом на брифинге рассказал Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.

Первый комплекс появится на базе 165-й школы. Шаймиев рассказал, что там уже начато освоение площадки, составлен типовой проект, который предложен на федеральном уровне.

Вторая полилингвальная школа, по словам Минтимера Шаймиева, может появиться в ЖК «XXI век».



Шаймиев также напомнил, что всего в Татарстане будет построено шесть полилингвальных комплексов. Они появятся в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах и Елабуге.