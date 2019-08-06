Минтимер Шаймиев: «Трудно представить современное государство без удовлетворения языковых прав его граждан»

Государственный Советник Татарстана рассказал учителям России и зарубежья о важности изучения родных языков и полилингвальном образовании

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

«Межнациональное согласие начинается с уважительного отношения к представителям других национальностей, а это прежде всего изучение их языка», — подчеркнул Минтимер Шаймиев, выступая на X Международном фестивале учителей в Елабуге. Государственный Советник Татарстана прочел сотням педагогов России и зарубежья лекцию о развитии полилингвального образования в республике и важности изучения родных языков. Их знание позволяет не только сохранить национальную идентичность, но и раскрыть личностный потенциал, подчеркнул Шаймиев. Поэтому в текущем году в республике начали строить первую полилингвальную школу и проектируют еще шесть: две — в Казани, по одной в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге. Проект поддержали президент Татарстана Рустам Минниханов и российское Министерство просвещения, соответствующие поручения даны главой государства Владимиром Путиным. «Реальное время» приводит полный текст выступления первого президента республики перед педагогическим сообществом.



Полилингвальные школы — путь к межнациональному и межконфессиональному согласию

Мы граждане уникальной многонациональной страны — Российской Федерации, где исторически, в основном компактно проживают государствообразующие народы разных национальностей. Поэтому сохранение и развитие родных языков всегда было определяющим вектором национальной политики России. Напомню, что действующая Конституция РФ закрепляет право каждого гражданина на изучение, использование и получение образования на родном языке. Так, пункт 3 статьи 68 Конституции РФ гласит, что Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Более того, в этой же статье в пункте 2 закреплено право республик Российской Федерации устанавливать свои государственные языки, которые употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

Здесь мне бы хотелось привести замечательную цитату из статьи «Родное слово» основоположника научной педагогики в России, российского педагога и писателя Константина Дмитриевича Ушинского: «Пока жив язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ. И нет насилия более невыносимого, как то, которое желает отнять у народа наследство, созданное бесчисленными поколениями его отживших предков. Отнимите у народа все — и он все может воротить; но отнимите язык, и он никогда более уже не создаст его; новую родину даже может создать народ, но языка — никогда: вымер язык в устах народа — вымер и народ».

Действительно, для каждого из нас именно родной язык позволяет не только сохранить свою национальную идентичность, но и раскрыть весь личностный потенциал. С уверенностью могу сказать, что представители народов, утративших свой родной язык, потеряли свой уникальный исторический генетический код, а это значит, что навряд ли они смогут стать достойными представителями и другого этноса.

Назову такие страны, как Швейцария, Испания, Финляндия, Великобритания. Каждая из этих стран прошла долгий путь от доминанты языка большинства к равноправному использованию языков представителей разных этнических групп. Сегодня трудно представить современное государство без удовлетворения языковых прав его граждан, которое подразумевает не только использование языка в обществе, но и прежде всего получение образования на нем — как гарант сохранения и развития данного языка.

Ущемление языковых прав неизбежно ведет к нарушению межнационального согласия

Не так все просто было и с сохранением татарского языка в Татарстане. К 80-м годам XX века в столице республики, Казани, оставалась единственная школа с преподаванием на татарском языке. Ущемление языковых прав неизбежно ведет к нарушению межнационального согласия. Неслучайно языковой вопрос резко обострился у нас в Татарстане в начале 90-х годов XX века.

Когда были приняты Декларация о государственном суверенитете РТ (30 августа 1990 г.), Конституция РТ (6 ноября 1992 г.), а позже и Закон «О языках народов Республики Татарстан» (8 июля 1992 года №1560-XII), нам через согласительные процедуры удалось найти правовые механизмы удовлетворения языковых требований национальностей, проживающих в республике.

Уже в 1994 году в республике была утверждена Программа по сохранению, изучению и развитию языков народов РТ. Генеральной линией реализации программы стало расширение сферы татарского языка в достижении баланса функционирования русского и татарского языков в республике. Скажу без преувеличения — принятие этих судьбоносных решений стало основой динамичного экономического развития республики.

Хочу еще раз подчеркнуть, что межнациональное согласие начинается с уважительного отношения к представителям других национальностей, а это прежде всего изучение их языка. Факт придания конституционного статуса русскому и татарскому языкам с благодарностью был воспринят населением нашей республики.

В конце 2017 года по ряду причин в республиках вновь возникли проблемы с преподаванием родных языков как государственного и родного. Политическая ситуация, сложившаяся с изучением родных языков, вызвала обеспокоенность общественности, стала сказываться на состоянии межнационального согласия.

Всем нам понятно, что родной язык, язык матери первичен. Это тонкая материя. Проблема ее сохранения существует, и она непростая. Над этим нам всем вместе надо работать терпеливо, конструктивно, не жалея сил и времени во благо устойчивого единства страны.

Каким Татарстан будет в ближайшем будущем, зависит от тех, кто сегодня получает среднее и высшее образование. Если раньше самыми ценными ресурсами были территория и полезные ископаемые, то в XXI веке борьба идет за лучшие умы.

Наша республика в целом успешно развивается. В Татарстане экономика базируется на таких высокотехнологичных отраслях, как машиностроение в лице гигантов отрасли: КАМАЗа, заводов авиа- и вертолетостроения, предприятий нефтедобычи и нефтехимии. Основой для повышения рентабельности наших предприятий, включая и аграрную отрасль, все больше выступает уверенное внедрение инфокоммуникационных технологий.

Отмечу, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года применительно к сфере образования поставлена задача по формированию у граждан страны компетенций, отвечающих требованиям XXI века, включая владение иностранными языками.

Сложившаяся в Республике Татарстан система образования в основном пока справляется со своей задачей. Об этом свидетельствуют результаты Государственной итоговой аттестации в 2019 году в Республике Татарстан, которые стабильно выше среднероссийских показателей.

Особенно радуют результаты по математике: 30 стобалльников по данному предмету — это лучший результат за все годы проведения ЕГЭ в Татарстане.

По итогам основного периода ЕГЭ 181 выпускник — стобалльник: 100 баллов по одному предмету получили 170 человек; сто баллов по двум предметам — 10 выпускников, 100 баллов по трем предметам получил один выпускник.

Не могу не отметить достижения выпускника татарской гимназии №2 имени Шигабутдина Марджани при КФУ: Рамиль Багавиев набрал 399 баллов по результатам ЕГЭ. Рамиль сдал русский язык, информатику и физику на 100 баллов, математику — на 99 баллов. Все 11 лет школьник обучался на татарском языке. Будем рады, если он сам расскажет обо всем.

ЮНЕСКО поддерживает обучение на родном языке

Прежде всего, мы должны думать о завтрашнем дне системы образования, быть в тренде мирового развития. Посмотрите, какие процессы происходят в мире. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 2019 год провозглашен Международным годом языков коренных народов.

По инициативе Франции в повестку дня 206-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО внесен пункт «Преподавание иностранных языков и лингвистическое разнообразие». В проекте решения странам-членам ЮНЕСКО предлагается ввести преподавание как минимум двух иностранных языков в дополнение к родному языку на всех уровнях образования.

Международная организация ЮНЕСКО в области изучения языков и образования сформулировала три основных принципа:

ЮНЕСКО поддерживает обучение на родном языке как одно из средств повышения качества образования на основе использования знаний и опыта обучающихся и учителей. ЮНЕСКО поддерживает двуязычное и/или многоязычное образование на всех ступенях образования. ЮНЕСКО поддерживает язык как один из важнейших компонентов межкультурного образования с целью поощрения взаимопонимания между различными группами населения и обеспечения уважения основных прав.

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Одним из перспективных направлений, удовлетворяющих образовательным запросам общества, мы видим создание полилингвальных образовательных комплексов.

В текущем году мы приступили к проектированию шести и строительству первого пилотного комплекса в Казани.

К 2022 году будет создано шесть школ: две — в Казани, по одной в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге. Данный проект поддержан президентом республики Рустамом Миннихановым, Министерством просвещения Российской Федерации, соответствующие поручения даны президентом страны Владимиром Путиным.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри́ Азуле́ после посещения нашей республики в марте текущего года заявила:

«Я полностью разделяю вашу неизменную убежденность в том, что необходимо обращать особое внимание на сохранение языков коренных народов и способствовать развитию полилингвальных образовательных учреждений, в которых молодое поколение будет учиться с уважением относиться к другим культурам.

Убеждена, что данная инициатива послужит выполнению важной задачи распространения идей толерантности и достоинства, а также достижения единства всего человечества через культурное разнообразие и диалог».

«Нет доминирования между родителями разных национальностей»



Концепция полилингвального образовательного комплекса нами разработана с учетом общегосударственных, этнокультурных потребностей многонационального народа Татарстана и России, лучших отечественных и зарубежных образовательных практик, мировых тенденций развития образования.

Строящийся сегодня первый полилингвальный образовательный комплекс мы решили назвать «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Думаю, что многие из вас понимают ту символику, которая заложена в слове «Адымнар» (шаги). Ведь для того чтобы чего-либо достичь в жизни, мы все прикладываем определенные усилия и делаем шаги к достижению поставленных целей. Ведь только так, делая шаги навстречу друг другу, мы можем достичь согласия в нашем многонациональном обществе.

Важно, что базой для нашего первого комплекса стала действующая в Казани 165-я школа (директор Айдар Ильдарович Шамсутдинов владеет шестью языками). В этой школе успешно решаются проблемы с изучением государственных языков, предусмотренных Конституциями Российской Федерации и Республики Татарстан, нет доминирования между родителями разных национальностей. Притом что учатся здесь дети 19 национальностей. В школе дети общаются на английском и других иностранных языках. И это здорово!

В составе комплекса будут: шесть базовых дошкольных учреждений, начальная школа, билингвальная школа, полилингвальная школа, интернат и загородный центр дополнительного образования на территории Арского муниципального района республики.

Особенность проекта Татарстана заключается и в том, что дети впервые будут погружены в полилингвальную среду с раннего возраста, будут применены педагогически апробированные механизмы углубления содержания обучения, в том числе путем интегрирования регионального лингвокультурного компонента.

Образовательный комплекс включает в себя детские сады, в которых развитие детей будет вестись в условиях единого многоязыкового режима; организации гимназического типа с углубленным изучением и преподаванием учебных предметов на русском, татарском и иностранных языках; будут широко привлекаться ресурсы дополнительного образования в целях отработки практических навыков владения языками и общекультурными компетенциями.

Обратите внимание — мы начинаем с базовых дошкольных учреждений. Это неслучайно — мы начинаем говорить в детстве. В этом возрасте ребенок наряду с родным языком легко осваивает и второй язык, который для многих детей, в том числе из смешанных браков, будь то язык его матери или отца, также является родным. Учитывая всю важность младшего возраста, в базовых детских садах постараемся решить задачу — обучение детей языкам через игру, режимные моменты и учебную деятельность.

Должна быть преемственность дошкольного и школьного уровней образования

В начальной школе у родителей или законных представителей ребенка появляется в соответствии с законодательством РФ возможность определения образовательной траектории ребенка: билингвальной или полилингвальной. Разница между ними состоит в объеме изучения татарского языка как родного или государственного языка республики. Обе траектории подразумевают углубленное изучение английского языка. В случае выбора полилингвальной траектории татарский язык становится не просто предметом изучения, а и средством обучения по отдельным предметам.

На ступени основного общего образования, то есть в средней школе, начиная с 7 класса, вводится и преподавание ряда предметов на английском языке. Таким образом, каждый из изучаемых языков на паритетных условиях выступает не просто предметом обучения, но и сам становится средством познания мира.

Выбранная родителями траектория образования, будь-то полилингвальная или билингвальная, продолжается в рамках профильного образования и на старшей ступени.

Сегодня уже ведется работа по созданию соответствующих учебно-методических комплектов.

Строящиеся здания школ проектируются с современными образовательными пространствами, трансформируемыми учебными кабинетами, зонами социализации, многофункциональной школьной мебелью. Школа, как и все в этом мире, претерпевает эволюцию. И я рад, что последние достижения педагогики и архитектуры будет радовать дорогих для всех учителей и учащихся.

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Для достижения оптимального педагогического результата важно развивать сотрудничество школы и семьи. О роли родителей как полноправных участников образовательного процесса с определенной озабоченностью убедительно говорит министр просвещения России Ольга Юрьевна Васильева.

Родительская сопричастность и ответственность за результаты обучения и воспитания детей включены в разработанную концепцию полилингвального комплекса. Принцип родительского университета, который будет реализован в нашем образовательном комплексе, взят из наследия выдающегося советского педагога Василия Александровича Сухомлинского. С момента зачисления ребенка в школу родители раз в месяц будут посещать педагогический лекторий, участвовать в совместной проектной деятельности, направленной на их педагогическое просвещение, выработку единства воспитательных требований, актуализацию роли семьи в сохранении этнокультурных и языковых ценностей. Данная работа направлена на формирование ответственного отношения родителей к воспитанию и обучению детей в школе, осознание сопричастности и важности в достижении их детьми высоких результатов. Она также направлена на искоренение потребительского отношения к школе как к системе услуг.

«Хочу еще раз подчеркнуть важность единства и взаимопонимания учителей и родителей»

Не скрою, я всегда искренне огорчаюсь, когда вижу примеры в средствах массовой информации неуважительного отношения к учителю. Хочу еще раз подчеркнуть важность единства и взаимопонимания учителей и родителей как залог успеха в воспитании подрастающего поколения.

Особое внимание мы уделяем подбору высокопрофессиональных педагогов, подготовке кадров. Ведь имя любой школе прежде всего делаете вы, дорогие учителя.

Хочу отметить, существующая система педагогического образования не предусматривает подготовку и совершенствование квалификации педагогов, способных компетентно вести образовательный процесс одновременно на нескольких языках, особенно это касается учителей-предметников неязыкового цикла. Следовательно, нам предстоит создать инновационную модель подготовки и карьерного сопровождения педагогических работников, включающую в себя языковые интенсивы и стажировки, совершенствование методологических и культурологических представлений, отработку навыков по продюсированию талантов, использованию современных цифровых технологий, а также ориентированную на участие в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками.

Безусловно, в реалиях требований сегодняшнего дня, неминуемо грядущего завтра это должно стать общегосударственной задачей.

Министерством образования и науки нашей республики совместно с Академией наук Республики Татарстан, Казанским федеральным университетом, Набережночелнинским педагогическим университетом и Елабужским педагогическим институтом разработаны республиканский заказ и Государственная программа по подготовке педагогических кадров для работы в билингвальных и полилингвальных образовательных организациях на 2020—2025 годы. В настоящее время эти основополагающие проработки находятся на рассмотрении правительства республики.

Так, на базе первого полилингвального образовательного комплекса будет организована работа двух университетских кафедр-лабораторий. Это кафедра-лаборатория иноязычной лингводидактики и кафедра-лаборатория лингводидактики татарского языка. Помощь и руководство ученых в организации нового дела, конечно же, незаменимы.

Очень важно, что в структуре образовательного комплекса «Адымнар» будет предусмотрена работа интерната и загородного центра дополнительного образования в Арском муниципальном районе.

Интернат на 240 мест рассчитан на проживание обучающихся в полилингвальной школе детей из районов республики. Ввиду круглосуточного нахождения они получат уникальную возможность погружения в языковую среду. Поэтому штат воспитателей интерната укомплектовывается из педагогов, свободно владеющих несколькими языками, способных организовать воспитательную работу и режимные моменты детей на иностранных языках. Совместное проживание в интернате будет способствовать сплочению детского коллектива, а педагогам даст уникальную возможность выстроить траекторию нравственного воспитания учащихся.

Загородный центр дополнительного образования на 320 мест создается для двух образовательных комплексов Казани в живописном месте Арского муниципального района республики — на родной земле великого поэта татарского народа Габдуллы Тукая. Здесь будут проводиться не просто профильные смены — дети получат возможность подготовки к предметным олимпиадам, приобщения к творчеству, труду на земле.

Для учащихся четырех образовательных комплексов в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге создается единый загородный центр дополнительного образования на части загородной базы КАМАЗа, за что все мы благодарны руководству КАМАЗа — Сергею Когогину.

Безусловно, для достижения высоких планок образовательного процесса нам необходима высокотехнологичная образовательная инфраструктура, включающая в себя комфортные помещения для учебных, развивающих, оздоровительных мероприятий, студии и лаборатории с широким применением компьютерных и цифровых технологий, позволяющих качественно вести разговорную практику.

Затраты будут, безусловно, значительные. Где-то нужно капитально ремонтировать садик, где-то провести реконструкцию, сделать пристрой к школе, где-то построить новое здание. Но над всем этим надо работать. Путь непростой, но беспроигрышный. Потенциал есть. Обидно будет, если мы отстанем от жизни. Нужно находить согласие во всем во имя будущего. Не зря говорим: «Хәрәкәттә — бәрәкәт» — «В движении — благополучие». Как говорят англичане: «Develop and prosper».

На создание ресурсных центров за 6 лет из бюджета республики выделят более 5,1 млрд рублей



Говоря о школьном образовании, не могу не сказать о системе профессионального образования, так как сегодня более половины выпускников 9-х классов делают выбор в пользу среднего профессионального образования. Это объясняется тем, что для нынешнего поколения это более быстрый и доступный путь профессионального становления и выхода на рынок труда. На текущий момент количество студентов образовательных организаций профессионального образования составляет более 69 тысяч. Порядка 80 процентов студентов, обучающихся в государственных колледжах и техникумах республики, — бюджетники, что также является немаловажным фактором привлекательности системы профессионального образования. Ежегодно за счет регионального бюджета для получения профессионального образования в 95 техникумах и колледжах садятся за парты более 21 тысячи первокурсников. Традиционно наиболее востребованными и массовыми направлениями подготовки являются: машиностроение, сельское хозяйство, транспорт, строительство, экономика, энергетика, педагогические науки, специальности нефтяной и нефтехимической отрасли. С 2018 года введены новые специальности из перечня наиболее востребованных (топ-50): робототехника, эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, мехатроника и мобильная робототехника.

Понимая важность задачи кадрового обеспечения экономики, республика сегодня вкладывает огромные ресурсы в модернизацию профессионального образования. Благодаря республиканской программе начиная с 2014 года в тесном взаимодействии с отраслевыми предприятиями созданы 37 ресурсных центров, отремонтированных и оснащенных новейшим оборудованием. На их создание за 6 лет из бюджета республики выделено более 5,1 млрд рублей. Основная задача ресурсных центров — подготовка и переподготовка кадров высокой квалификации в соответствии с запросами предприятий-работодателей.

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В рамках мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» реализуется программа по обновлению материально-технической базы техникумов и колледжей, созданию по всей стране 5 000 мастерских и учебных лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием.

При федеральной поддержке на базе Казанского педагогического колледжа уже в текущем году с 1 сентября начнет свою работу Центр опережающей профессиональной подготовки.

WorldSkills — для нас это большая честь и ответственность



Мощным стимулом к развитию системы профессионального образования стало присоединение России в 2012 году к движению WorldSkills, которое зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. За полувековую историю к движению WorldSkills присоединились 80 стран.

В 2019 году 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills впервые примет Россия. Это уникальное масштабное событие, в котором примут участие порядка 1400 конкурсантов из 63 стран мира, пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Для нас это большая честь и ответственность.



Помимо организации чемпионатов движение WorldSkills способствует повышению общего уровня профессиональной подготовки. В Республике Татарстан с 2016 года стандарты и технологии WorldSkills активно внедряются учреждениями профессионального образования в основные образовательные программы. Это значительно увеличивает шансы наших ребят стать конкурентоспособными и востребованными на современном рынке труда. Необходимо отметить, что ключевую роль в этом процессе играет экспертное сообщество WorldSkills — педагоги и мастера производственного обучения, прошедшие многоступенчатую дополнительную подготовку и принимающие участие в чемпионатах WorldSkills разного уровня. Сегодня это порядка 60% от общего числа педагогических работников системы профессионального образования.

Ежегодно практика проведения аттестации выпускников учреждений профессионального образования республики в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills расширяется. Так, в 2018 году в нем приняли участие более тысячи обучающихся по 27 компетенциям, а в текущем — более 2,8 тысячи студентов по 39 компетенциям.

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В завершение хочу отметить, что, окончив колледж, любой выпускник системы СПО может поступить в вуз по результатам вступительных испытаний без сдачи ЕГЭ. Более 20% выпускников СПО продолжают обучение на ступени высшего образования, как правило, в заочной форме, что позволяет повышать уровень образования и нарабатывать стаж по выбранной профессии.

Эта работа чрезвычайно важна для республики. Президент и правительство нашей республики придают данной сфере особое значение.

В стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года сформулирована главная стратегическая цель для республики — стать глобальным конкурентоспособным устойчивым регионом с высокой включенностью в общероссийское и международное разделение труда.

Наш лозунг: «Мы можем» — «Без булдырабыз!»

Благодарю за внимание!