Минтимер Шаймиев снова стал дедушкой

Фото: Максим Платонов

Сегодня у Радика Шаймиева, младшего сына Государственного Советника и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, родился сын. Минтимер Шаймиев уже в четвертый раз стал дедушкой. При этом он уже дважды прадед — у него есть правнук и правнучка.

Напомним, в декабре 2016 года на презентации своей биографии первый президент РТ Минтимер Шаймиев рассказал, что у него недавно родился правнук.

— Так получилось, что у меня на днях опять статус поднялся. У меня теперь уже другой статус — не бабай, а прадед. У меня родился правнук, и дальше ожидаем пополнения, — поделился тогда радостной новостью Минтимер Шаймиев.



Внучка Минтимера Шаймиева Камиля Шаймиева рассказывала газете «Шахри Казан» о роли деда в ее жизни.

«Несмотря на свой очень плотный график, он всегда находил для меня время. Помню, как он учил меня кататься на велосипеде, азам игры в шахматы. Рядом с ним всегда — очень тепло и уютно, ощущаешь его поддержку и заботу», — вспоминала она свое детство, проведенное с бабаем.

«Дау ати — непререкаемый авторитет и яркий жизненный пример для многих и, конечно, — для меня… Он всегда учил нас — внуков, трудиться, быть собранными и ответственными», — говорила Камиля, добавляя, что «обязательно будет использовать советы дау ати и приложит все усилия, чтобы воспитать достойного представителя сильного рода».