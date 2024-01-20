День в истории 20 января: освобождение Великого Новгорода, родился Минтимер Шаймиев, итоги премии «Манзара»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 20 января 2024 года
20 января пройдет церемония награждения победителей в спортивной и музыкальной премии «Манзара-2024», занимающий вторую строчку в таблице Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет в «Баскет-холле» питерский «Зенит», который находится на следующей строчке за ним. В мире отмечают День любителей сыра и День осведомленности о пингвинах, в России — День Республики Крым. Два года назад муниципальный архив Казани переехал в здание Госархива Татарстана, 15 лет назад Барак Обама принес присягу в качестве президента США, став первым афроамериканцем на посту, 80 лет назад Великий Новгород освободили от немецко-фашистских захватчиков. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Церемония награждения победителей в спортивной и музыкальной премии «Манзара-2024». В этом году она будет вручаться уже в седьмой раз.
- Единая лига ВТБ — казанский УНИКС против питерского «Зенита».
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез-УОР» против чеховского «Штурм-2002».
Кто родился: Андре-Мари Ампер и Минтимер Шаймиев
- 1175 — французский физик Андре-Мари Ампер (скончался 10 июня 1836 года). Ввел в физику понятие электрического тока. В честь ученого единицу силы электрического тока назвали «ампером», а соответствующие измерительные приборы — «амперметрами».
- 1899 — японский инженер Кэндзиро Такаянаги (скончался 23 июля 1990 года). Является создателем первого в мире полностью электрического телеприемника и одним из основателей компании JVC.
- 1920 — итальянский кинорежиссер и сценарист Федерико Феллини (скончался 31 октября 1993 года). Обладатель пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
- 1937 — первый президент Татарстана, Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, Герой Труда Российской Федерации Минтимер Шаймиев.
- 1952 — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка России Ирина Аллегрова.
- 1952 советский и российский актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист России Владимир Хотиненко.
Кто скончался: Геннадий Зерцалов и Асгат Сафин
- 1916 — артист цирка Анатолий Дуров. Является основателем знаменитой цирковой династии.
- 1957 — американский легкоатлет, первый чемпион Олимпийских игр Джеймс Коннолли (родился 28 октября 1868 года).
- 1993 — британская и американская киноактриса Одри Хепберн (родилась 4 мая 1929 года).
- 2017 — президент общественной организации «Федерация баскетбола Республики Татарстан», заслуженный работник физической культуры РТ Геннадий Ветров.
- 2019 — японец Масадзо Нонака, признанный старейшим мужчиной в мире. На момент смерти ему было 113 лет и 179 дней (родился 25 июля 1905 года).
- 2021 — основатель фотошколы «Софит», член Союза фотохудожников России Виталий Агапитов (родился 23 сентября 1940 года).
- 2021 — российский политик Геннадий Зерцалов (родился 26 мая 1940 года). В конце 80-х он занимал пост первого секретаря Казанского горкома КПСС, а с 1990 по 1991 год — председателя Казанского городского Совета народных депутатов. С 1994 по 2015 годы работал управляющим делами ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
- 2022 — директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая в 1989—2003 годах, заместитель директора Казанского государственного цирка Асгат Сафин.
Праздники: День Крыма и любителей сыра
- День Республики Крым. Установлен в 2009 году и подтвержден законом республики в 2014 году. Дата связана с тем, что 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором высказались за восстановление Крымской автономии.
- Всемирный день любителей сыра. Неофициальный праздник, отмечаемый во многих странах мира поклонниками этого продукта.
- День осведомленности о пингвинах. Отмечать его предложили в США. Утвержден Государственным экологическим надзором США,
События в история: Маяковский в Казани, вечный нейтралитет Бельгии
- 1714 — Петр I издал указ, по которому дворянину, не постигшему необходимых для службы основ знаний, запрещалось жениться.
- 1818 — впервые утверждено положение о производстве в ученые степени. Этим документом введены следующие ученые степени: студент (окончивший курс обучения), кандидат (выпускник, представивший собственное письменное сочинение), магистр, доктор. Степени присваивались после испытания, устного и письменного.
- 1831 — Бельгия провозгласила вечный нейтралитет на Лондонской конференции пяти держав, куда входили Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия.
- 1914 — поэт Владимир Маяковский впервые приехал в Казань.
- 1921 — образована Дагестанская АССР. Они просуществовала до 7 ноября 1924 года.
- 1925 — СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор.
- 1927 — прошел первый из двух творческих вечеров поэта Владимира Маяковского. Это был его второй приезд в Казань.
- 1944 — Великий Новгород освободили от немецко-фашистских захватчиков.
- 1953 — первый полет советского стратегического реактивного бомбардировщика М-4.
- 1955 — вышло постановление Совета Министров СССР о запуске Казанского телецентра.
- 1958 — в Лондоне появились первые радары для определения нарушения скорости движения на дорогах.
- 1997 — Госсовет Татарстана принял закон «Об упорядочении татарского алфавита», согласно которому изменился порядок татарских букв Ә, Ө, Y, Җ, Ң, h. Если раньше они писались в конце алфавита, то после принятия закона из разнесли по списку. Инициатором выступил поэт Ренат Харис.
- 2009 — присягу в качестве президента США принес Барак Обама. Он стал первым афроамериканцем на посту.
- 2018 — американская компания Q-Stick представила одноименный гаджет, который позволяет превратить любой телевизор в компьютер. По сути, устройство и является компьютером размером с флеш-карту.
- 2020 — президент России Владимир Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. На его место глава РФ предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Чайка занимал пост генпрокурора с 23 июня 2006 года.
- 2020 — в Перми пять человек погибли в хостеле. В помещениях, расположенных на цокольном этаже здания, прорвало воду. В Перми ввели режим чрезвычайной ситуации.
- 2022 — Рафиса Бурганова утвердили ректором Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.
- 2022 — муниципальный архив Казани переехал в здание на улице 8 Марта, 5а, где раньше находился Госархив Татарстана.
- 2023 — стало известно об обновлении входной группы одного из старейших общественных пространств города — Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.
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