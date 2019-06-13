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Шаймиев о создании полилингвальных комплексов: «Есть поддержка со стороны министра просвещения Ольги Васильевой»

18:25, 13.06.2019
Шаймиев о создании полилингвальных комплексов: «Есть поддержка со стороны министра просвещения Ольги Васильевой»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в казанском Кремле Госсоветник Татарстана, председатель попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел очередное совещание по созданию полилингвальных образовательных комплексов в республике, сообщает пресс-служба президента РТ.

В совещании приняли участие проектанты, строители, руководители образовательных учреждений, директора базовых школ и детских садов первых образовательных комплексов.

— Есть взаимопонимание и поддержка со стороны федерального министерства просвещения, министра Ольги Васильевой. Будем работать вместе. Мы делаем одно дело, — обратил внимание Шаймиев.

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов представил концепцию базовых детских садов полилингвальных образовательных комплексов.

Напомним, ранее Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев объяснил, почему проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов беспроигрышный.

ОбществоОбразованиеВласть Татарстан
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