Путин и Сабантуй: «Он участвовал во всем, что предлагалось. И это стало своего рода проверкой»

Цена монетки в катыке, или Что на самом деле стояло за участием ВВП в совещании по ликвидации последствий урагана и забавах на Сабантуе

Фото: Михаил Козловский

Ровно двадцать лет назад Казань впервые посетил президент России Владимир Путин. То есть 23 июня 2000 года он приехал в столицу Татарстана не впервые, однако впервые — в качестве полноправного главы государства. О том, как прошел этот визит, какое он имел значение для республики и что больше всего запомнилось свидетелям знаменательного события, — в материале «Реального времени».

«Визит пришелся на момент, когда было нужно закреплять доминирование федерального центра»



«Репетицией» первого официального визита действующего российского президента в Казань была поездка в столицу Татарстана в качестве и.о. президента — в марте 2000 года, за пять дней до выборов. А 23 июня 2000-го Владимир Путин прибыл в нашу республику полноправным главой государства. И визит начался по-деловому: с участия в совещании, посвященном ликвидации последствий урагана, прокатившегося по республике за пять дней до визита — 19 июня.

Информация о совещании, прошедшем за закрытыми дверями, оказалась предельно скупой: в сообщениях СМИ того времени не фигурируют даже прямые цитаты, высказывания новоиспеченного президента даны в пересказе. Сайт kremlin.ru сообщил : «Обсуждались первоочередные меры по оказанию помощи пострадавшим от стихии. Участники совещания отметили, что законодательство Татарстана в области защиты пострадавших от стихийных бедствий эффективнее федерального. Владимир Путин в этой связи заметил, что в данной ситуации следует менять федеральные законы, а не региональные. Если федеральный закон плох, то он может быть изменен, но действовать он должен на всей территории страны, подчеркнул глава государства».

23 июня 2000-го Владимир Путин прибыл в нашу республику полноправным главой государства. Фото Михаила Козловского

Впрочем, при желании и за этой скупой фразой можно усмотреть важный сигнал.

— Визит пришелся на момент, когда было нужно закреплять доминирование федерального центра, и в этом состояла основная задача главы государства, — сказал «Реальному времени» в ответ на вопрос о значении 20-летнего посещения Казани Путиным политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. — С одной стороны, нужно было укрепить позиции центра, с другой — не обидеть, условно говоря, оппонентов блока Путин — Медведев на выборах.

В первый день визита, согласно сообщению сайта kremlin.ru, Владимир Путин встретился также с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, однако содержание разговора двух президентов не раскрывалось. А утром второго дня российский президент встретился с прибывшим ради разговора с ним в Казань президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

«А мог бы и утонуть»

Но основные действия по выстраиванию отношений центра и региональных властей пришлись, думается, на второй день визита. И хотя спустя 20 лет политологи и журналисты нередко фиксируются на том, что тот давний июньский визит российского президента был единственным «ознакомительным», не привязанным к решению какой-либо конкретной задачи или цели, решил он на самом деле многое.

На майдане Путин ловил губами в тазике с катыком пятирублевую монетку счастья. Фото svoboda.org

К примеру, не так давно российский журналист и политолог Андрей Колесников в интервью Юрию Дудю вспоминал, как он сопровождал президента в своей первой командировке в Казань, и его текст об этом вызвал потом в Кремле «шухер»:

— Сабантуй, Путин нырнул в таз с кефиром, чтобы достать монетку… Нырнул, и его, как говорится, долго не было. И я написал: «Пошел на принцип… а мог бы и утонуть».



Путин в качестве почетного гостя открыл Сабантуй, сплясав национальный танец в подаренной ему тюбетейке, обратился к участникам торжества на татарском языке и устроил целое шуточное представление из своего участия в соревнованиях на поясах в татарской борьбе корэш, нивелировав неравенство сил, поскольку на роль его соперника принимающая сторона назначила… красивую девушку. А еще побывал на Казанском ипподроме — на скачках.



В итоге было положено начало конструктивному сотрудничеству на долгие годы, что недвусмысленно подтвердил в своей ответной речи на Сабантуе первый президент Татарстана.

— Каждый, кто участвует в Сабантуе, становится настоящим другом народа Татарстана, — произнес тогда Минтимер Шаймиев.

«Каждый, кто участвует в Сабантуе, становится настоящим другом народа Татарстана», — произнес тогда Минтимер Шаймиев. Фото Михаила Козловского

«Я уже привык, что тут все ваши»

— У меня впечатление о Путине начало складываться раньше, во время первого его визита в Казань в марте 2000 года, — откликнулась на вопросы «Реального времени» о событии 20-летней давности занимавшая тогда пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ Зиля Валеева. — Он тогда встречался с нашими кавээнщиками, с молодежью, и показал себя, я бы сказала, очень человечным. Простым в общении, способным даже где-то смутиться, покраснеть, с чувством юмора… Ведь была вначале настороженность у всех: все знали, из какой структуры он пришел во власть.

Валеева припомнила, как Минтимер Шаймиев «представлял» еще и.о. президента России стоявшие в фойе БКЗ бюсты: «Это наш Сайдашев, это наш Жиганов…», — а Владимир Владимирович возьми и спроси, указывая на бюст Бетховена: «И этот ваш?». На отрицательный ответ и.о. президента отреагировал шуткой: «Я уже привык, что тут все ваши».

— Он участвовал во всем, что предлагалось ему на Сабантуе, ни от катыка, ни от всего остального не отказывался. И это стало своего рода проверкой. На Сабантуе ведь и не принято отказываться, надо участвовать — это же праздник. Он показал, как надо одеваться на Сабантуе — в светлых джинсах, футболке Путин резко выделялся на фоне официальных черных костюмов. Он уже в марте показался своим человеком — интеллигентным, открытым, хотя и говорил осмотрительно, а в июне подтвердил это. И это вызвало уважение и симпатию. А что касается приветствия на татарском языке — так это лишь маленькая деталь. С татарским он нас потом удивлял очень сильно. На 1000-летие Казани полдоклада на татарском языке прочитал — и на приличном татарском, надо сказать! Главное, что в тот приезд в Татарстан российский президент вызвал симпатию и доверие.



1 / 36 Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский