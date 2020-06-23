Путин и Сабантуй: «Он участвовал во всем, что предлагалось. И это стало своего рода проверкой»
Цена монетки в катыке, или Что на самом деле стояло за участием ВВП в совещании по ликвидации последствий урагана и забавах на Сабантуе
Ровно двадцать лет назад Казань впервые посетил президент России Владимир Путин. То есть 23 июня 2000 года он приехал в столицу Татарстана не впервые, однако впервые — в качестве полноправного главы государства. О том, как прошел этот визит, какое он имел значение для республики и что больше всего запомнилось свидетелям знаменательного события, — в материале «Реального времени».
«Визит пришелся на момент, когда было нужно закреплять доминирование федерального центра»
«Репетицией» первого официального визита действующего российского президента в Казань была поездка в столицу Татарстана в качестве и.о. президента — в марте 2000 года, за пять дней до выборов. А 23 июня 2000-го Владимир Путин прибыл в нашу республику полноправным главой государства. И визит начался по-деловому: с участия в совещании, посвященном ликвидации последствий урагана, прокатившегося по республике за пять дней до визита — 19 июня.
Информация о совещании, прошедшем за закрытыми дверями, оказалась предельно скупой: в сообщениях СМИ того времени не фигурируют даже прямые цитаты, высказывания новоиспеченного президента даны в пересказе. Сайт kremlin.ru сообщил : «Обсуждались первоочередные меры по оказанию помощи пострадавшим от стихии. Участники совещания отметили, что законодательство Татарстана в области защиты пострадавших от стихийных бедствий эффективнее федерального. Владимир Путин в этой связи заметил, что в данной ситуации следует менять федеральные законы, а не региональные. Если федеральный закон плох, то он может быть изменен, но действовать он должен на всей территории страны, подчеркнул глава государства».
Впрочем, при желании и за этой скупой фразой можно усмотреть важный сигнал.
— Визит пришелся на момент, когда было нужно закреплять доминирование федерального центра, и в этом состояла основная задача главы государства, — сказал «Реальному времени» в ответ на вопрос о значении 20-летнего посещения Казани Путиным политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. — С одной стороны, нужно было укрепить позиции центра, с другой — не обидеть, условно говоря, оппонентов блока Путин — Медведев на выборах.
В первый день визита, согласно сообщению сайта kremlin.ru, Владимир Путин встретился также с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, однако содержание разговора двух президентов не раскрывалось. А утром второго дня российский президент встретился с прибывшим ради разговора с ним в Казань президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
«А мог бы и утонуть»
Но основные действия по выстраиванию отношений центра и региональных властей пришлись, думается, на второй день визита. И хотя спустя 20 лет политологи и журналисты нередко фиксируются на том, что тот давний июньский визит российского президента был единственным «ознакомительным», не привязанным к решению какой-либо конкретной задачи или цели, решил он на самом деле многое.
К примеру, не так давно российский журналист и политолог Андрей Колесников в интервью Юрию Дудю вспоминал, как он сопровождал президента в своей первой командировке в Казань, и его текст об этом вызвал потом в Кремле «шухер»:
— Сабантуй, Путин нырнул в таз с кефиром, чтобы достать монетку… Нырнул, и его, как говорится, долго не было. И я написал: «Пошел на принцип… а мог бы и утонуть».
Путин в качестве почетного гостя открыл Сабантуй, сплясав национальный танец в подаренной ему тюбетейке, обратился к участникам торжества на татарском языке и устроил целое шуточное представление из своего участия в соревнованиях на поясах в татарской борьбе корэш, нивелировав неравенство сил, поскольку на роль его соперника принимающая сторона назначила… красивую девушку. А еще побывал на Казанском ипподроме — на скачках.
В итоге было положено начало конструктивному сотрудничеству на долгие годы, что недвусмысленно подтвердил в своей ответной речи на Сабантуе первый президент Татарстана.
— Каждый, кто участвует в Сабантуе, становится настоящим другом народа Татарстана, — произнес тогда Минтимер Шаймиев.
«Я уже привык, что тут все ваши»
— У меня впечатление о Путине начало складываться раньше, во время первого его визита в Казань в марте 2000 года, — откликнулась на вопросы «Реального времени» о событии 20-летней давности занимавшая тогда пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РТ Зиля Валеева. — Он тогда встречался с нашими кавээнщиками, с молодежью, и показал себя, я бы сказала, очень человечным. Простым в общении, способным даже где-то смутиться, покраснеть, с чувством юмора… Ведь была вначале настороженность у всех: все знали, из какой структуры он пришел во власть.
Валеева припомнила, как Минтимер Шаймиев «представлял» еще и.о. президента России стоявшие в фойе БКЗ бюсты: «Это наш Сайдашев, это наш Жиганов…», — а Владимир Владимирович возьми и спроси, указывая на бюст Бетховена: «И этот ваш?». На отрицательный ответ и.о. президента отреагировал шуткой: «Я уже привык, что тут все ваши».
— Он участвовал во всем, что предлагалось ему на Сабантуе, ни от катыка, ни от всего остального не отказывался. И это стало своего рода проверкой. На Сабантуе ведь и не принято отказываться, надо участвовать — это же праздник. Он показал, как надо одеваться на Сабантуе — в светлых джинсах, футболке Путин резко выделялся на фоне официальных черных костюмов. Он уже в марте показался своим человеком — интеллигентным, открытым, хотя и говорил осмотрительно, а в июне подтвердил это. И это вызвало уважение и симпатию. А что касается приветствия на татарском языке — так это лишь маленькая деталь. С татарским он нас потом удивлял очень сильно. На 1000-летие Казани полдоклада на татарском языке прочитал — и на приличном татарском, надо сказать! Главное, что в тот приезд в Татарстан российский президент вызвал симпатию и доверие.
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