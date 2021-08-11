«Проект уникальный» — Татьяна Ларионова оценила готовность полилингвальной школы в Челнах

Заместитель председателя Госсовета Татарстана отметила строителей за высокое качество работ и выдержанный график, но покритиковала за нехватку деревьев

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня в Набережных Челнах заместитель председателя Госсовета республики Татьяна Ларионова проинспектировала готовность к открытию полилингвальной гимназии №59. Учебное заведение было построено в рамках образовательного проекта «Адымнар», реализуемого при поддержке Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Вице-спикер татарстанского парламента заявила, что школа готова принять детей 1 сентября, похвалила строителей и руководство гимназии за сдачу школы в срок и высокое качество работ. Отметила значимость проекта для республики. Не обошлось и без критики — из-за промедления в решении ряда вопросов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Совершенно по-иному используется школьное пространство»

Внимание к третьей школе, построенной в Татарстане по программе «Адымнар» (после комплекса из двух школ в Казани и еще одной в Елабуге), очень пристальное. Проект — новый, и на него возлагают большие надежды в вопросах развития системы образования. Главная цель — создание модели образовательного комплекса, где детей будут обучать на русском, татарском, английском языках и воспитывать в духе межнационального согласия.

Комплекс полностью поменяет представление о школьных стандартах. Соответственно тому и затраты. Только на оборудование школы потратили около 300 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью строительства детского сада, отметил мэр автограда Наиль Магдеев. Сметная стоимость школы площадью 24 тыс. кв. м и рассчитанной на 1 224 ученика — 1,279 млрд рублей.

Только на оборудование школы потратили около 300 млн рублей, что сопоставимо со стоимостью строительства детского сада

— Остались незначительные работы, и они больше связаны с клинингом и со сдачей объекта, чтобы получить разрешение на обучение детей. То, что проект уникальный, — это и по помещениям видно. Здесь много современных подходов, совершенно по-иному используется школьное пространство. И проект выстрадан с участием многих специалистов и России, привлекали компании специализированные. Лучшие подходы, технологии строительные, в том числе и с применением экологически чистых и долгоиграющих материалов, — рассказала во время инспекции учебного заведения заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Вице-спикер парламента сообщила, что строители возводили школу совместно с Республиканским фондом «Возрождение». Это уже вторая построенная в республике полилингвальная школа, можно даже сказать — третья, потому что в Казани комплекс состоит из двух заведений. В Челнах школа будет работать в комплексе из трех дошкольных учреждений. Они должны быть готовы к взаимодействию, чтобы в будущем их выпускники пополняли первые классы школы «Адымнар». Педагогический состав практически создан, укомплектован, по словам Ларионовой, еще несколько вакансий в ближайшее время будут закрыты.

Озеленить двор и ввести единую форму

Впрочем, Татьяна Ларионова во время осмотра школы успела и покритиковать руководство гимназии. Директором челнинской полилингвальной школы «Адымнар» был назначен Азат Галиев. По специальности он переводчик, владеет пятью языками, что считается немаловажным, так как выпускники гимназии должны владеть как минимум одним иностранными языком.

Татьяна Ларионова во время осмотра школы успела и покритиковать руководство гимназии

Тем не менее Галиеву указали на то, что для учеников школы до сих пор не решен вопрос с одинаковыми ранцами с эмблемой «Адымнар», то же самое и со школьной формой. Представленные руководством школы проекты Ларионова не оценила, добавив, что Минтимер Шаймиев наверняка посетит челнинскую гимназию 1 сентября в фирменной бейсболке «Адымнар».Также Татьяну Ларионову удивило отсутствие какой-либо педагогической активности в школе:

— Я сама 11 лет проработала в школе и знаю, насколько активна любая школа за пару недель до сентября! У вас я этого не увидела.

Азат Галиев виновато объяснил это тем, что строители еще остаются на территории, здесь ведутся последние строительные работы. Поэтому учителей по требованиям безопасности пока не пускают. Представители строительной компании в ответ на это заметили, что все-таки пускают, но «после работы вечером».

Нарекания вызвал и практически пустой двор школы, обделенный озеленением — деревьев было не видать. Хотя, согласно проекту, о чем писала газета «Реальное время» еще год назад, территорию должны были благоустроить «малыми архитектурными формами и зелеными насаждениями». Строители заявили, что ждут, когда спадет жара, иначе высаженные деревья просто не приживутся, но к сентябрю постараются решить вопрос.

В полилингвальной школе есть бассейн, и его уже заполнили водой

Чем новая школа отличается от других и зачем она городу

Школа на 1 000 детей городу необходима — к 2024 году в Челнах будет примерно 77 тысяч детей школьного возраста, здесь высокая рождаемость. В то же время, как еще ранее говорил Наиль Магдеев, требования к обучающимся будут выше, чем в обычных школах (отчасти новая гимназия должна будет удовлетворить и иностранных специалистов с детьми). Но гимназия будет принимать детей со всех микрорайонов. В нее уже поступило более тысячи заявок от родителей школьников со второго по седьмой класс.

Проект школы был разработан ГУП «Татинвестгражданпроект», и изначально сдать ее должны были в октябре 2021 года. Она расположена на проспекте Чулман на землях, ранее принадлежавших лендлорду Алексею Миронову и позже возвращенных в городскую собственность. Согласно проекту четырехэтажной школы, она будет способна принять 51 класс.

В полилингвальной школе есть бассейн, и его уже заполнили водой. На территории три спортплощадки и велопарковка. Школа обнесена забором с входом по магнитным пропускам.

Всего до 2022 года в Татарстане планируется запустить шесть таких комплексов. Помимо Казани, Елабуги и Челнов, их откроют в Альметьевске и Нижнекамске. В октябре 2020 года исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова в интервью «Реальному времени» рассказала, что «шесть школ — это не предел, их может стать и больше».

1 / 12 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев



Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев