Новости общества

14:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Шаймиев провел встречу с помощником президента РФ Серышевым

13:28, 26.04.2019
Шаймиев провел встречу с помощником президента РФ Серышевым
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с помощником президента РФ Анатолием Серышевым.

В ходе встречи состоялся обстоятельный разговор о текущих событиях в жизни республики и страны, передает пресс-служба президента РТ.

Перед встречей Шаймиев представил Серышеву экспозицию о деятельности Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия и рассказал о проекте «Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск». Также Государственный Советник РТ сообщил помощнику президента РФ о ходе работ по воссозданию Собора иконы Казанской Божией Матери.

Ранее Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и Анатолий Серышев возложили цветы к памятнику писателю в Казани.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров