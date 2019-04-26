Шаймиев провел встречу с помощником президента РФ Серышевым

Сегодня в казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с помощником президента РФ Анатолием Серышевым.



В ходе встречи состоялся обстоятельный разговор о текущих событиях в жизни республики и страны, передает пресс-служба президента РТ.

Перед встречей Шаймиев представил Серышеву экспозицию о деятельности Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия и рассказал о проекте «Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск». Также Государственный Советник РТ сообщил помощнику президента РФ о ходе работ по воссозданию Собора иконы Казанской Божией Матери.



Ранее Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и Анатолий Серышев возложили цветы к памятнику писателю в Казани.

