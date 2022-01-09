Рабит Батулла: «Отнес книгу Шаймиеву, а он сказал: «Получилось больше про тебя»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 9-я

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Девятая из них — от татарстанского писателя, режиссера Рабита Батуллы. Он рассказывает, как написал книгу о Шаймиеве «Илбашы», какую реакцию она у него вызвала и почему считает первого президента «скромным» и «благоразумным».

— Я начал писать книгу по заказу журнала «Казан утлары». У меня был готовый материал. В 1990-х я опрашивал людей, в то время всегда ходил с магнитофоном. Чего мы хотели? Чтобы у нас была своя Конституция, чтобы были договоренности с федеральным центром, чтобы в республике оставалось 80 процентов налогов, а не наоборот. И все это я записывал. С тех времен у меня сохранилось 50 кассет, каждая по 90 минут.



Записи четко отражают то сложное время, когда в Казань приезжали заместитель председателя правительства России Сергей Шахрай, член администрации Бориса Ельцина Петр Филиппов. А мы смогли Шаймиева защитить. И за это он народу публично сказал спасибо. Когда поступил заказ, я подумал: вот же, возьму записи, будет настоящая документалистика, без прикрас. Так легко хотел решить вопрос. Написал, отнес Шаймиеву, а он сказал: «Получилось больше про тебя». Так, понял я, надо начинать заново, писать литературно-документальное произведение, вроде тех, что выходят в серии «Жизнь замечательных людей». При этом надо сказать, что многие хвалили книгу, хотя у нее есть свои недостатки. Это серия коротких рассказов о живом человеке, первый опыт такого рода на татарском языке, ведь у нас нет опыта написания такой биографии живого человека. Мне его племянник говорил, что прочел книгу даже два раза.

Я никогда ничего у него не просил. Отмечу лишь, когда «Казан утлары» решили написать книгу, редактор пошел со списком к Шаймиеву: мол, кому доверяешь? Он сказал, что Батулле. Это для меня почетно. Чем важен для меня Шаймиев? В то время, в 90-е, он ходил по острию ножа. После Татарстана его примеру последовала Чечня, был парад суверенитетов. Это было опасное время. На улицах БТР, собаки, того гляди, бросятся с поводка. Прольется кровь — пиши пропало. Но Шаймиев очень терпелив. Он благоразумен, кстати, как и его отец.

Фото: ural.tatar

Да, мы могли большего добиться. Но Шаймиев воспользовался той частью возможностей, которые нам были даны. Вы посмотрите, что делали предыдущие руководители. Про татар в 1970-е писали, что до революции это был безграмотный, темный народ, как будто у нас не напечатали первый Коран, не строили мечети, не было ученых, ездивших в Сорбонну, не было Марджани и Баруди. А почему так было? Эти люди не получили татарского образования? Шаймиев учился в татарской школе.

Благодаря этому можно с гордостью отметить, что если при Табееве в республике работало всего 13 мечетей, то сейчас — полторы тысячи. А возрождение Свияжска — доказательство того, что Шаймиев — настоящий интернационалист! Я считаю, что ему можно поставить памятник. Но учтите, Шаймиев очень скромен. Я знаю, что один из режиссеров предложил по моей книге снять фильм — он отказал. Сейчас у меня самого мечта — издать записи перевода Корана на татарский, который я сам сделал, когда был помоложе. Вы, верно, знаете, что я выпустил десять изданий Коранов за счет спонсоров. Хотелось бы и такую версию сделать. Я верю, что получится, потому что у татар миллионеров достаточно.