Тимерхан Шайхутдинов: «Шаймиев свел «википедистов» с Минцифры»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 10-я

Фото: Максим Ксенофонтов / vk.com/includeclub

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Десятая из них — от бывшего президента клуба «Сәләт», а ныне — студента КФУ, руководителя IT-проектов Тимерхана Шайхутдинова, который вспоминает, как Шаймиев помог ему с коллегами развивать татарскую «Википедию».

— Встреча с Минтимером Шариповичем случилась в 2017 году. Тогда я еще учился в школе и занимался развитием татарской «Википедии», у нас было движение татарских «википедистов» вместе с моим учителем Фаргатом Фаткуллиным. Интересуясь деятельностью Фаргат-абыя, видя стремительный рост контента в татароязычном сегменте «Википедии», с нами на связь вышли помощники Шаймиева и сообщили, что он с нами хотел бы встретиться. Кажется, это был конец осени, начало весны.



Встреч было две, первая с ходу прошла в доверительной обстановке. Мы познакомили Государственного Советника республики с «Википедией», рассказывали, что это такое, что она в себе содержит, в чем ее цели, как строится работа. Я говорил про «ВикиШколу Сәләт», о том, как мы учим студентов, школьников писать в «Википедию», какие мероприятия проводим. Минтимер Шарипович в свою очередь делился воспоминаниями разных лет. Тогда же мы сфотографировались.

Фото: wikinews.org

Затем случилась вторая встреча. На ней Шаймиев предложил нам поработать с министерством, которое тогда называлось Министерством информатизации и связи, а сейчас это Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Тогда его возглавлял заместитель премьер-министра республики Роман Александрович Шайхутдинов. После этого удалось организовать поездку юных «википедистов» в Болгарский заповедник, по итогам которой в энциклопедии появилось много новых статей.

Я запомнил, что с ходу осознал: передо мной — легендарная личность нашего времени, поколения, страны. Человек, сделавший много хорошего для республики и народа. Я попал к нему на встречу как раз в тот период, когда мы в школе учили историю Татарстана, я читал, каким он был государственным деятелем, как развивал нашу республику, федерализм.

Я сейчас учусь на политолога и постоянно обращаюсь к тем событиям, вникаю в них, анализирую те встречи, осознаю, кем является Шаймиев. Для нашего поколения он уже историческая личность, про кого мы читаем в учебниках. Это человек, давший молодежи много новых возможностей.

Фото: instagram.com/timerkhan_nurislamovich

Я думаю, его деятельность в рамках проекта «Адымнар» сравнима с работой его фонда «Янарыш — Возрождение». Он подает нам пример — как быть терпеливым, гармоничным, жить в мире, вести дипломатичные отношения. Как для будущего специалиста эти качества для меня очень важны.