Айрат Ситдиков: «Шаймиев говорил: если руки друг другу пожали — значит приняли решение»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 20-я

Фото: Роман Хасаев

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Известные люди республики поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Двадцатая из них — от директора Института археологии им. Халикова Академии наук РТ Айрата Ситдикова.



— Моя работа с Минтимером Шариповичем всегда была интересной и содержательной. При решении вопросов он демонстрировал неординарный и свежий взгляд, позволяющий рассмотреть задачу с разных сторон.

Совместная работа с ним в Булгаре и Свияжске — это как раз те примеры обсуждений, его мнений, которые были очень ценны и важны. При этом он готов был воспринимать и чужое мнение, вносить определенные уточнения, иногда даже изменения в уже предложенные конкретные решения. Но всегда прислушивался к специалистам.

Взять историю, связанную с вопросом возможности восстановления Белой палаты в Булгаре. Со стороны инициативной группы было предложение ее воссоздать. Вначале эта идея была встречена с большим интересом. Минтимер Шарипович к обсуждению этого вопроса привлек целую группу специалистов, в том числе международных, в лице Мунира Бушенаки, известного международного эксперта ЮНЕСКО.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

В ходе длительных обсуждений, где были представлены проекты по воссозданию Булгара, было принято такое решение, которое соответствовало и международным нормам и требованиям. Это был вопрос, связанный с воссозданием образа Белой палаты за пределами Булгарского городища или отдельного гостиничного комплекса, где бы эти элементы были отражены. И в последующем действительно ее образ, элементы были отображены в гостиничном комплексе «Кул Гали». Вот это умение Шаймиева привлекать профессионалов, выслушивать и принимать наиболее оптимальные верные решения, мне кажется, является важной составляющей в его подходе ко многим вопросам.

Когда принимали какое-либо решение, Шаймиев говорил: «Мы сейчас пожмем друг другу руки, и это решение станет общим решением для всего проекта. Если руки друг другу пожали — значит приняли решение». И сейчас мы видим, как те рукопожатия воплотились в реальность. И все эти проекты — есть результат его острого ума и видения, и при этом обработки большого количества информации и мнений, которые проходили через эти обсуждения. Я как раз вижу это в реализованных проектах.