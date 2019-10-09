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Минтимер Шаймиев: «Украинский парень Богачев неустанно пашет, оставляя глубокий след на земле Татарстана»

07:00, 09.10.2019 1

Патриарх банковской системы Татарстана, президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев выпустил новую книгу об истории татарстанского баскетбола

Минтимер Шаймиев: «Украинский парень Богачев неустанно пашет, оставляя глубокий след на земле Татарстана» Фото: Роман Кручинин (tass.ru)

Третья книга «главного баскетболиста Татарстана» Евгения Богачева «Так говорит Богачев. История УНИКСа глазами его президента», составленная и отредактированная Владимиром Тамбовым, поступила в продажу накануне вечером. В ней впервые достаточно подробно (хотя об этом можно писать отдельную книгу) рассказана история татарстанского баскетбола в советские времена, что точно будет интересно многочисленным поклонникам этого вида спорта. С разрешения авторов интернет-газета «Реальное время» публикует несколько отрывков, которые показались нам наиболее интересными.

«История самого УНИКСа, показанная глазами его президента»

В двух предыдущих книгах «Прямая речь» и «Прямая речь. 10 лет спустя» основатель банковской системы Татарстана много рассказывал о себе, экономике, банках, охоте, людях и спорте. Третья книга — только про баскетбол и про УНИКС.

За время президентства Евгения Богачева УНИКС побеждал в чемпионате Североевропейской лиги, был обладателем Кубка ФИБА-Европа, Кубка Европы, трижды побеждал в Кубке России. Входил в топ-8 лучших команд Европы. Выигрывал регулярный чемпионат России, пять раз был серебряным и семь раз бронзовым призером чемпионатов страны, пять раз — серебряным и три раза бронзовым призером чемпионатов Суперлиги, три раза — серебряным и два раза бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

«Идея создания этой книги, приуроченной к 20-летию моего руководства БК «УНИКС», исходила от сотрудников клуба. Первоначально я был против такой идеи. Но, ознакомившись с первыми материалами, изменил свое мнение, — пишет Евгений Борисович в предисловии. — Дело в том, что память наша несовершенна, события прошлого или забываются, или предстают в ином свете. В книге же отражено восприятие тех или иных событий такими, какими они виделись сразу после их совершения. Более того, книга — не спортивная биография президента УНИКСа, а история самого УНИКСа, показанная глазами его президента. Мы старались быть честными, за многочисленными победами не скрывали наши ошибки, поражения, неудачи. Это ведь тоже наша история. За 20 лет в команде играло более сотни баскетболистов. Имена многих незаслуженно подзабыты. В книге их имена возрождены вновь».

В двух предыдущих книгах «Прямая речь» и «Прямая речь. 10 лет спустя» основатель банковской системы Татарстана много рассказывал о себе, экономике, банках, охоте, людях и спорте. Третья книга — только про баскетбол и про УНИКС. Фото unics.ru

«В Казани были квалифицированные тренеры, талантливые баскетболисты. А вот организатора не было»

В двадцатые годы прошлого века баскетбол в стране стал видом спорта весьма популярным. Казань не была исключением. Еще в 1923 году в столице ТАССР прошла вторая окружная Всероссийская Олимпиада Приволжского военного округа, в программу которой был включен баскетбол. Мужская команда Казани первенствовала в этих соревнованиях. В тридцатые годы баскетбол получил развитие в городах и поселках Татарии. Играли в него и в Чистополе, и в Челнах. И не просто играли, на соревнования друг к другу ездили. Нередким стал приезд в Казань команд из других регионов РСФСР, а также выезд за пределы республики казанских команд. С 1934 года начались регулярные соревнования на первенство Казани по двум группам: в одну входили производственные коллективы, в другую — вузы. Игры между победителями групп выявляли лучшую команду города. Через 2 года такие соревнования организуют для школьников. А как же всероссийские и всесоюзные соревнования того времени? Финансирование в те годы не играло столь значимой роли как сейчас. Команды были любительскими, средства на поездки выделялись без особых проблем.

Главным был вопрос организационный. С 1934 года начали проводить регулярные первенства СССР по баскетболу. До 1937 года состязались сборные городов, затем стали проводить клубное первенство. В первенстве 1936 года мужская команда Казани заняла последнее, 12-е, место и выбыла из числа сильнейших команд страны. В 1939 году в первенстве СССР участвовала по двум группам уже 21 команда, увы, казанцев в их числе не было. Ограничивались состязаниями внутрироссийскими, в которых, как правило, лучшие команды СССР участия не принимали. А интерес к игре в городе рос как на дрожжах. Вот выдержка из газеты «Советская Татария» из далекого 1946 года: «С утра до позднего вечера на площадках парка им. Горького, стадионов «Трудовые резервы», «Крылья Советов», «Спартак» можно видеть игру в баскетбол. Из года в год лучшие мастера — Виноградов, Мусаилов, Попов, Савощенко, Пономарева передают свой опыт начинающим. Под руководством этих мастеров в «Динамо», «Спартаке» и «Крыльях Советов» созданы 15 юношеских команд. За летний период проведено четыре блиц-турнира, весеннее первенство города по двум группам. На летних площадках с участием 31 команды разыгран приз Казанского горкома ВЛКСМ». Отметим, что в том первом послевоенном году в Казани было 58 команд, которые объединяли более 500 баскетболистов.

Все хорошо, одно плохо — команды союзного уровня в городе не было. Назвать серьезным достижением 21-е место вернувшегося в 1945 году в класс сильнейших казанского «Спартака» было никак нельзя. Часто говорят о превосходстве команд союзных республик, Москвы и Ленинграда, имевших лучшие, по сравнению с командами РСФСР, условия. Все так, но в том первенстве Казань опередили коллективы Свердловска (ныне Екатеринбург), Грозного. Вровень шли команды Чкалова (ныне Оренбург), Омска, Дзауджикау (затем Орджоникидзе, ныне Владикавказ). На следующий год в число 29 лучших команд страны казанцы не попали. В 1950 году казанский «Спартак» стал 17-м, но опять же не лучшим среди участвовавших от России команд. Хотя годом ранее выиграл первенство и Кубок РСФСР. Результаты выступлений подверглись резкой критике в местной прессе, от команды, победившей в первенстве РСФСР (команды Москвы и Ленинграда в союзные времена никогда в первенстве России не участвовали), ждали большего. В 1951 году «Спартак» поднялся на одну ступеньку выше, чемпионат СССР закончил 16-м, вторым был на первенстве РСФСР. А затем наступил длительный перерыв.

С начала 60-х годов базовой командой нашей республики становится не «Спартак», а возглавляемый И.П. Позняком «Буревестник» (в 70-е годы команда сменила название на «Университет»). В 1965 году студенты Казанского государственного университета сенсационно победили в студенческом первенстве СССР, в котором, наряду с другими командами, принимали участие две команды Высшей лиги чемпионата СССР. Это дало право включить казанский «Буревестник» в число команд, выступающих в чемпионате страны. В чемпионате СССР 1966 года казанцы заняли суммарное 23-е место и, как худшая команда РСФСР среди представителей союзного чемпионата, класс сильнейших покинули.

Фото kazved.ru
Игорь Павлович Позняк вспоминал: «Полностью своими казанскими парнями обойтись было невозможно, хотя они и составляли костяк команды. Что я мог предложить перспективным иногородним молодым баскетболистам? Обещал, что будут учиться в университете, в котором учился В.И. Ленин, а это большая честь. Койку в общежитии, стипендию рублей в 30—40, при средней зарплате в то время 120—140 рублей, периодически талоны на питание. И все»

Опередили казанский «Буревестник» «Уралмаш» (Свердловск, ныне Екатеринбург) — 9-е место, «Спартак» (Московская область) — 19-е место, «Спартак» (Ростов-на-Дону) — 21-место и «Динамо» (Волгоград) — 22-е место. В Казани были квалифицированные тренеры (заслуженные тренеры РСФСР И. Позняк и сменивший его в 1970 году Л. Арсланов), талантливые баскетболисты. А вот организатора, который сумел бы создать команду хорошего союзного уровня, и соответствующих условий не было. Игорь Павлович Позняк вспоминал: «Полностью своими казанскими парнями обойтись было невозможно, хотя они и составляли костяк команды. Что я мог предложить перспективным иногородним молодым баскетболистам? Обещал, что будут учиться в университете, в котором учился В.И. Ленин, а это большая честь. Койку в общежитии, стипендию рублей в 30—40, при средней зарплате в то время 120—140 рублей, периодически талоны на питание. И все».

«Отнесся к данному поручению «по-богачевски»

Первое предисловие к новой книге написал Минтимер Шаймиев. Именно он в 1998 году пригласил Богачева возглавить татарстанский баскетбол. Приводим текст предисловия полностью.

«Как нельзя удачное название книги вызывает интерес к ее герою. За долгие годы совместной работы мы хорошо знаем друг друга и могу подтвердить замысел авторов: действительно, если уж Евгений Борисович сказал свое слово — оно емкое и обязательное, как для него самого, так и для нас. Он — человек обстоятельный, любит людей, и все мы отвечаем взаимностью на его природный дар. Эти его прекрасные качества остаются неизменными где бы он ни трудился. С молодых лет, возглавляя Министерство бытового обслуживания республики, затем долгие годы управляя Национальным банком Республики Татарстан, он всегда пользовался уважением со стороны представителей высоких инстанций как страны, так и республики.

Если говорить о его делах баскетбольных, то скажу: возглавить баскетбольный клуб УНИКС — это была просьба руководства республики. Он, как всегда, отнесся к данному поручению «по-богачевски», и, как известно, команда всегда добивается высоких результатов. Более того, в середине 1990-х годов, посоветовавшись с ним, мы создали внебюджетный фонд поддержки развития игровых видов спорта.

Надо отдать ему должное, Евгений Борисович, начиная с проектирования и в период строительства, приложил немало усилий для того, чтобы «Баскет-холл» стал многофункциональным объектом.

Мне запомнился момент, когда мы с ним в прямом смысле слова забивали первую сваю в основание будущего прекрасного баскетбольного дворца для команды УНИКС. В итоге центр города украсил замечательный дворец спорта с вместительным залом для зрелищных мероприятий.

Фото unics.ru
Минтимер Шаймиев: «Мне запомнился момент, когда мы с ним в прямом смысле слова забивали первую сваю в основание будущего прекрасного баскетбольного дворца для команды УНИКС. В итоге центр города украсил замечательный дворец спорта с вместительным залом для зрелищных мероприятий»

Наверное, неслучайно в те же годы на сцене нашего Татарского театра имени Камала с аншлагом шел спектакль «Баскетболист». По его сюжету, в самой далекой татарской деревне бывший сельский учитель Сократ мечтает прославиться на весь мир — при росте 165 сантиметров стать баскетболистом, создать в деревне профессиональную команду, выйти с ней на международную арену. Начинает с того, что измеряет рост каждого жителя в итоге набирает-таки команду и начинает тренировки. Мне кажется, что этот сценический образ, хотя и отдаленно, напоминает Евгения Борисовича, который по-настоящему измерил наш рост — наш потенциал в баскетболе, возможность республики прорваться в мир высоких спортивных достижений. В отличие от героя спектакля, Богачев сумел воплотить мечту полностью — татарстанская команда УНИКС в настоящее время находится в одном ряду с самыми успешными баскетбольными командами мира. Его заслуженно называют главным баскетболистом Татарстана.

Одним словом, украинский парень Богачев полвека неустанно пашет, оставляя глубокий след на земле Татарстана.

С огромной благодарностью тебе, дорогой Евгений, и пожеланиями здоровья-благополучия вашему семейству».

P.S. Купить книгу «Так говорит Богачев. История УНИКСа глазами его президента» можно в отделениях почтовой связи и в «Баскет-холле».

Интернет-газета «Реальное время»
СпортБаскетболОбществоИнфраструктураИсторияКультура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:52
    Сколько стоит такая книга?
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