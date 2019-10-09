Минтимер Шаймиев: «Украинский парень Богачев неустанно пашет, оставляя глубокий след на земле Татарстана»

Патриарх банковской системы Татарстана, президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев выпустил новую книгу об истории татарстанского баскетбола

Третья книга «главного баскетболиста Татарстана» Евгения Богачева «Так говорит Богачев. История УНИКСа глазами его президента», составленная и отредактированная Владимиром Тамбовым, поступила в продажу накануне вечером. В ней впервые достаточно подробно (хотя об этом можно писать отдельную книгу) рассказана история татарстанского баскетбола в советские времена, что точно будет интересно многочисленным поклонникам этого вида спорта. С разрешения авторов интернет-газета «Реальное время» публикует несколько отрывков, которые показались нам наиболее интересными.

«История самого УНИКСа, показанная глазами его президента»

В двух предыдущих книгах «Прямая речь» и «Прямая речь. 10 лет спустя» основатель банковской системы Татарстана много рассказывал о себе, экономике, банках, охоте, людях и спорте. Третья книга — только про баскетбол и про УНИКС.

За время президентства Евгения Богачева УНИКС побеждал в чемпионате Североевропейской лиги, был обладателем Кубка ФИБА-Европа, Кубка Европы, трижды побеждал в Кубке России. Входил в топ-8 лучших команд Европы. Выигрывал регулярный чемпионат России, пять раз был серебряным и семь раз бронзовым призером чемпионатов страны, пять раз — серебряным и три раза бронзовым призером чемпионатов Суперлиги, три раза — серебряным и два раза бронзовым призером Единой лиги ВТБ.

«Идея создания этой книги, приуроченной к 20-летию моего руководства БК «УНИКС», исходила от сотрудников клуба. Первоначально я был против такой идеи. Но, ознакомившись с первыми материалами, изменил свое мнение, — пишет Евгений Борисович в предисловии. — Дело в том, что память наша несовершенна, события прошлого или забываются, или предстают в ином свете. В книге же отражено восприятие тех или иных событий такими, какими они виделись сразу после их совершения. Более того, книга — не спортивная биография президента УНИКСа, а история самого УНИКСа, показанная глазами его президента. Мы старались быть честными, за многочисленными победами не скрывали наши ошибки, поражения, неудачи. Это ведь тоже наша история. За 20 лет в команде играло более сотни баскетболистов. Имена многих незаслуженно подзабыты. В книге их имена возрождены вновь».

В двух предыдущих книгах «Прямая речь» и «Прямая речь. 10 лет спустя» основатель банковской системы Татарстана много рассказывал о себе, экономике, банках, охоте, людях и спорте. Третья книга — только про баскетбол и про УНИКС. Фото unics.ru

«В Казани были квалифицированные тренеры, талантливые баскетболисты. А вот организатора не было»

В двадцатые годы прошлого века баскетбол в стране стал видом спорта весьма популярным. Казань не была исключением. Еще в 1923 году в столице ТАССР прошла вторая окружная Всероссийская Олимпиада Приволжского военного округа, в программу которой был включен баскетбол. Мужская команда Казани первенствовала в этих соревнованиях. В тридцатые годы баскетбол получил развитие в городах и поселках Татарии. Играли в него и в Чистополе, и в Челнах. И не просто играли, на соревнования друг к другу ездили. Нередким стал приезд в Казань команд из других регионов РСФСР, а также выезд за пределы республики казанских команд. С 1934 года начались регулярные соревнования на первенство Казани по двум группам: в одну входили производственные коллективы, в другую — вузы. Игры между победителями групп выявляли лучшую команду города. Через 2 года такие соревнования организуют для школьников. А как же всероссийские и всесоюзные соревнования того времени? Финансирование в те годы не играло столь значимой роли как сейчас. Команды были любительскими, средства на поездки выделялись без особых проблем.

Главным был вопрос организационный. С 1934 года начали проводить регулярные первенства СССР по баскетболу. До 1937 года состязались сборные городов, затем стали проводить клубное первенство. В первенстве 1936 года мужская команда Казани заняла последнее, 12-е, место и выбыла из числа сильнейших команд страны. В 1939 году в первенстве СССР участвовала по двум группам уже 21 команда, увы, казанцев в их числе не было. Ограничивались состязаниями внутрироссийскими, в которых, как правило, лучшие команды СССР участия не принимали. А интерес к игре в городе рос как на дрожжах. Вот выдержка из газеты «Советская Татария» из далекого 1946 года: «С утра до позднего вечера на площадках парка им. Горького, стадионов «Трудовые резервы», «Крылья Советов», «Спартак» можно видеть игру в баскетбол. Из года в год лучшие мастера — Виноградов, Мусаилов, Попов, Савощенко, Пономарева передают свой опыт начинающим. Под руководством этих мастеров в «Динамо», «Спартаке» и «Крыльях Советов» созданы 15 юношеских команд. За летний период проведено четыре блиц-турнира, весеннее первенство города по двум группам. На летних площадках с участием 31 команды разыгран приз Казанского горкома ВЛКСМ». Отметим, что в том первом послевоенном году в Казани было 58 команд, которые объединяли более 500 баскетболистов.

Все хорошо, одно плохо — команды союзного уровня в городе не было. Назвать серьезным достижением 21-е место вернувшегося в 1945 году в класс сильнейших казанского «Спартака» было никак нельзя. Часто говорят о превосходстве команд союзных республик, Москвы и Ленинграда, имевших лучшие, по сравнению с командами РСФСР, условия. Все так, но в том первенстве Казань опередили коллективы Свердловска (ныне Екатеринбург), Грозного. Вровень шли команды Чкалова (ныне Оренбург), Омска, Дзауджикау (затем Орджоникидзе, ныне Владикавказ). На следующий год в число 29 лучших команд страны казанцы не попали. В 1950 году казанский «Спартак» стал 17-м, но опять же не лучшим среди участвовавших от России команд. Хотя годом ранее выиграл первенство и Кубок РСФСР. Результаты выступлений подверглись резкой критике в местной прессе, от команды, победившей в первенстве РСФСР (команды Москвы и Ленинграда в союзные времена никогда в первенстве России не участвовали), ждали большего. В 1951 году «Спартак» поднялся на одну ступеньку выше, чемпионат СССР закончил 16-м, вторым был на первенстве РСФСР. А затем наступил длительный перерыв.

С начала 60-х годов базовой командой нашей республики становится не «Спартак», а возглавляемый И.П. Позняком «Буревестник» (в 70-е годы команда сменила название на «Университет»). В 1965 году студенты Казанского государственного университета сенсационно победили в студенческом первенстве СССР, в котором, наряду с другими командами, принимали участие две команды Высшей лиги чемпионата СССР. Это дало право включить казанский «Буревестник» в число команд, выступающих в чемпионате страны. В чемпионате СССР 1966 года казанцы заняли суммарное 23-е место и, как худшая команда РСФСР среди представителей союзного чемпионата, класс сильнейших покинули.

Фото kazved.ru

Игорь Павлович Позняк вспоминал: «Полностью своими казанскими парнями обойтись было невозможно, хотя они и составляли костяк команды. Что я мог предложить перспективным иногородним молодым баскетболистам? Обещал, что будут учиться в университете, в котором учился В.И. Ленин, а это большая честь. Койку в общежитии, стипендию рублей в 30—40, при средней зарплате в то время 120—140 рублей, периодически талоны на питание. И все»

Опередили казанский «Буревестник» «Уралмаш» (Свердловск, ныне Екатеринбург) — 9-е место, «Спартак» (Московская область) — 19-е место, «Спартак» (Ростов-на-Дону) — 21-место и «Динамо» (Волгоград) — 22-е место. В Казани были квалифицированные тренеры (заслуженные тренеры РСФСР И. Позняк и сменивший его в 1970 году Л. Арсланов), талантливые баскетболисты. А вот организатора, который сумел бы создать команду хорошего союзного уровня, и соответствующих условий не было. Игорь Павлович Позняк вспоминал: «Полностью своими казанскими парнями обойтись было невозможно, хотя они и составляли костяк команды. Что я мог предложить перспективным иногородним молодым баскетболистам? Обещал, что будут учиться в университете, в котором учился В.И. Ленин, а это большая честь. Койку в общежитии, стипендию рублей в 30—40, при средней зарплате в то время 120—140 рублей, периодически талоны на питание. И все».

«Отнесся к данному поручению «по-богачевски»

Первое предисловие к новой книге написал Минтимер Шаймиев. Именно он в 1998 году пригласил Богачева возглавить татарстанский баскетбол. Приводим текст предисловия полностью.

«Как нельзя удачное название книги вызывает интерес к ее герою. За долгие годы совместной работы мы хорошо знаем друг друга и могу подтвердить замысел авторов: действительно, если уж Евгений Борисович сказал свое слово — оно емкое и обязательное, как для него самого, так и для нас. Он — человек обстоятельный, любит людей, и все мы отвечаем взаимностью на его природный дар. Эти его прекрасные качества остаются неизменными где бы он ни трудился. С молодых лет, возглавляя Министерство бытового обслуживания республики, затем долгие годы управляя Национальным банком Республики Татарстан, он всегда пользовался уважением со стороны представителей высоких инстанций как страны, так и республики.

Если говорить о его делах баскетбольных, то скажу: возглавить баскетбольный клуб УНИКС — это была просьба руководства республики. Он, как всегда, отнесся к данному поручению «по-богачевски», и, как известно, команда всегда добивается высоких результатов. Более того, в середине 1990-х годов, посоветовавшись с ним, мы создали внебюджетный фонд поддержки развития игровых видов спорта.

Надо отдать ему должное, Евгений Борисович, начиная с проектирования и в период строительства, приложил немало усилий для того, чтобы «Баскет-холл» стал многофункциональным объектом.

Мне запомнился момент, когда мы с ним в прямом смысле слова забивали первую сваю в основание будущего прекрасного баскетбольного дворца для команды УНИКС. В итоге центр города украсил замечательный дворец спорта с вместительным залом для зрелищных мероприятий.

Фото unics.ru

Минтимер Шаймиев: «Мне запомнился момент, когда мы с ним в прямом смысле слова забивали первую сваю в основание будущего прекрасного баскетбольного дворца для команды УНИКС. В итоге центр города украсил замечательный дворец спорта с вместительным залом для зрелищных мероприятий»

Наверное, неслучайно в те же годы на сцене нашего Татарского театра имени Камала с аншлагом шел спектакль «Баскетболист». По его сюжету, в самой далекой татарской деревне бывший сельский учитель Сократ мечтает прославиться на весь мир — при росте 165 сантиметров стать баскетболистом, создать в деревне профессиональную команду, выйти с ней на международную арену. Начинает с того, что измеряет рост каждого жителя в итоге набирает-таки команду и начинает тренировки. Мне кажется, что этот сценический образ, хотя и отдаленно, напоминает Евгения Борисовича, который по-настоящему измерил наш рост — наш потенциал в баскетболе, возможность республики прорваться в мир высоких спортивных достижений. В отличие от героя спектакля, Богачев сумел воплотить мечту полностью — татарстанская команда УНИКС в настоящее время находится в одном ряду с самыми успешными баскетбольными командами мира. Его заслуженно называют главным баскетболистом Татарстана.

Одним словом, украинский парень Богачев полвека неустанно пашет, оставляя глубокий след на земле Татарстана.

С огромной благодарностью тебе, дорогой Евгений, и пожеланиями здоровья-благополучия вашему семейству».

P.S. Купить книгу «Так говорит Богачев. История УНИКСа глазами его президента» можно в отделениях почтовой связи и в «Баскет-холле».