Шаймиев провел встречу с президентом Российского союза строителей Владимиром Яковлевым

Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с президентом Российского союза строителей (РСС), экс-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым.



Встреча состоялась в Казанском Кремле. В ней также приняли участие бывший начальник управления строительства Байкало-Амурской магистрали, герой Соцтруда Ефим Басин и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.



Владимир Яковлев и Ефим Басин прибыли в Казань для участия в совместном совещании Российского Союза строителей, НОСТРОЙ и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства.



В ходе встречи Минтимер Шаймиев рассказал о деятельности Республиканского фонда «Возрождение», а также представил экспозицию, посвященную возрождению древнего Болгара и острова-града Свияжска, строительству Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божьей матери, передает пресс-служба президента РТ.

Накануне Минтимер Шаймиев дал интервью Франческо Бандарину для книги о культурно-историческом наследии Татарстана, а также обсудил с ним сотрудничество с фондом Ага Хана.

