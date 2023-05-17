Минтимер Шаймиев заявил, что Татарстан является связующим звеном между Россией и исламским миром

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023» стартовала панельная дискуссия «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов». К ее участникам с видеоприветствием обратился первый президент Татарстана, Государственный Советник республики, председатель республиканского фонда «Возрождение» и посол Доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев. Он рассказал, как регион восстанавливал древние памятники мусульманской и православной цивилизаций и какую роль Татарстан играет во взаимодействии России и исламских стран.

— Древние города Болгар и Свияжск восстанавливались всем миром. Республиканскому фонду «Возрождение» помогали люди разных профессий, разных возрастов и вероисповеданий, с разным достатком; предприятия и организации разного уровня успешности, — напомнил Минтимер Шаймиев.

Он обратил внимание, что благотворительность у всех народов считается богоугодным делом, и рассказал, что на восстановление древнего Болгара и острова-града Свияжск пожертвовали около 65 тысяч человек и организаций. Благодаря работам, по его словам, мир больше узнал о Татарстане, северных мусульманах и об «исламе на снегу».

— Сегодня, как видите, мы становимся неотъемлемой частью исламского мира и в то же время являемся связующим звеном между Российской Федерацией и исламским миром, — сказал первый президент Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Минтимер Шаймиев напомнил, что в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включен историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль», Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск. Этот перечень должны дополнить Астрономические обсерватории Казанского университета, на которые уже готово номинационное досье, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится в столице Татарстана 18—19 мая 2023 года. В этом году он по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. До этого он проходил под названием KazanSummit.

Зарегистрировалось на форум рекордное число участников — 15 тысяч. Они представляют 85 стран и 84 региона России. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина