«Углубленное изучение иностранного языка будет определяющим и для полилингвальной школы»

В полилингвальных комплексах можно будет выбрать как билингвальную, так и полингвальную модель обучения

В Казани будет построено два полилингвальных комплекса: один на базе 165-й школы, второй — в жилом комплексе «Казань XXI век». Для них будет создан единый загородный кампус на базе бывшей «Рыбацкой деревни» в Арском районе. Как рассказал на брифинге по созданию в Татарстане полилингвальных комплексов директор школы №165 Айдар Шамсутдинов, на английском языке будут вестись занятия по естественно-научным направлениям, а на татарском — уроки по истории и обществознанию. Подробности о том, в каких еще городах Татарстана появятся полилингвальные школы и зачем Ильшат Гафуров вспомнил про бывший татфак, в репортаже «Реального времени».

В первый полилингвальный комплекс войдет бывшая «Рыбацкая деревня» Вагиза Мингазова

Первый президент Татарстана, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, которому и принадлежала инициатива по созданию в Татарстане полингвальных комплексов, постарался задать брифингу непринужденный тон.

— Вами всегда так управляют? — удивился он, когда была озвучена очередность выступлений на мероприятии: сначала спикеры рассказывают о полилингвальных комплексах, а вопросы журналисты задают уже потом.

— Порядок такой, — ответил ему замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лаззат Хайдаров.

— Пришел, встретился, начал общаться — так должно быть. Получайте удовольствие, если будет возможность, отдохните. На каком языке будем беседовать? — обратился к собравшимся Шаймиев на татарском языке.

— По-татарски, — раздалось в ответ из зала.

— И по-татарски, и по-русски. По-английски я не очень хорошо говорю. В школе изучал немецкий, — признался Минтимер Шаймиев. В ходе брифинга он то и дело переходил с татарского на русский и не забывал переводить, если кто-то из спикеров произносил свою речь только на одном языке.

Шаймиев отметил, что при правильном подходе ребенок и не заметит, как освоит несколько языков



Шаймиев в своем выступлении отметил, что нужно сохранить родной, татарский язык, в совершенстве владеть государственным, русским языком, и освоить английский как язык международного общения. Он отметил, что при правильном подходе ребенок и не заметит, как освоит несколько языков.

Всего в Татарстане планируется создать шесть полилингвальных комплексов: два комплекса откроются в Казани, по одному — в Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Как сообщила пресс-служба президента Татарстана, работа над этими комплексами будет разделена на три этапа. Первый подразумевает проект «Адымнар — путь к знаниям и согласию», который будет реализовываться в Казани в 2019—2020 годах.

Минтимер Шаймиев рассказал, что строительство первого комплекса в Казани на базе 165-й школы уже началось. Сама 165-я школа будет отремонтирована, и в ее здании будут заниматься учащиеся начальных классов. Но его площади (5 тыс. кв. м) не хватит для «началки», поэтому будет возведен пристрой на еще на 800 мест. С существующим зданием 165-й школы он будет соединяться теплым переходом. Согласно информации, предоставленной в пресс-службе президента Татарстана, там будут располагаться учебные кабинеты, кабинеты дополнительного образования, столовая, спортивный зал, бассейн, библиотека.

Для учащихся 5—11 классов появится новое здание по улице Бондаренко. По информации из пресс-службы президента Татарстана, его построят на основе проекта школы повторного применения на 1 224 места. В соответствии с типовым проектом здание школы должно быть трехэтажным, общей площадью более 25 тыс. кв. м, включать 51 класс-комплект, оборудованные 10 предметных кабинетов, два бассейна, два спортивных и актовый залы, библиотеку и столовую. Но делается оговорка, что «с учетом концепции полилингвального образования проект школы потребуется модернизировать в соответствии с требованиями организации и планировки современных образовательных пространств».

— По первому комплексу на базе 165-й школы мы уже вышли на площадку. Мы начали там строить современную школу. Типовой проект разработан нашим институтом, и этот проект даже предлагается на федеральном уровне, — отметил Минтимер Шаймиев.

В состав первого полилингвального комплекса войдет и загородный центр дополнительного образования на базе гостинично-развлекательного комплекса «Рыбацкая деревня» в Арском районе. Фото vamintatarstan.ru



Кроме того, он рассказал, что определены и пять детских садов Казани, где также будет реализовываться концепция полилингвального образования. По словам Шаймиева, создание полилингвальных комплексов будет финансироваться за счет бюджета. При этом речь идет не только о строительстве новых школ и детсадов, но и о капитальном ремонте уже действующих.

Проект предполагает, что на конкурсной основе в полилингвальный комплекс будут принимать и жителей близлежащих микрорайонов, и талантливых и одаренных детей со всего Татарстана. Именно поэтому в рамках первого казанского комплекса планируется построить интернат на 240 мест. Как рассказал первый президент Татарстана, в этом интернате также смогут проживать учителя.

— Мы с проектантами договорились, что один из этажей будет для приглашенных учителей английского языка, носителей языка. Жизнь покажет, насколько этот интернат заработает, — отметил Шаймиев.

В состав первого полилингвального комплекса войдет и загородный центр дополнительного образования на базе гостинично-развлекательного комплекса «Рыбацкая деревня» в Арском районе. Напомним, когда-то «Рыбацкая деревня» была частью империи Вагиза Мингазова и являлась гостиницей на 17 номеров. По словам Шаймиева, здесь для детей будут организованы профильные смены и смены труда и отдыха, создана языковая среда.

Второй в Казани полилингвальный комплекс могут создать в ЖК «Казань XXI век»

Второй этап проекта по созданию полилингвальных комплексов запланирован на 2020—2021 годы. В его рамках планируется построить еще один комплекс в Казани и один — в Елабуге.

Как рассказал на брифинге Минтимер Шаймиев, рассматривается вариант строительства второго в Казани полилингвального комплекса в жилом массиве «Казань XXI век». Согласно информации, полученной из пресс-службы президента Татарстана, начальную и билингвальную школы предлагается разместить на базе действующего лицея №178, зданию которого могут добавить пристрой. Планируется построить полилингвальную школу на 1 224 места, а также два детских сада.

Начальную и билингвальную школы предлагается разместить на базе действующего лицея №178, зданию которого могут добавить пристрой. Фото kzn.ru

— Это предложение казанского муниципалитета. Мы там были, поднялись на самый верхний этаж, советовались. Там еще будет строиться много жилья. Но место очень красивое. Загородный кампус будет один и для 165-й школы, и для «XXI века». Предложение такое, сейчас мы его прорабатываем, — отметил Минтимер Шаймиев.

Что касается полилингвального комплекса в Елабуге, начальную школу откроют на базе школы №10 после того, как в ней пройдет ремонт. Дошкольное образование предлагается организовать на базе трех детских садов — двух действующих и одного строящегося. Кроме того, в Елабуге также может быть построена полилингвальная школа на 1 224 места.

Полилингвальным комплексам отдадут «камазовский» лагерь

Согласно информации, полученной из пресс-службы президента Татарстана, полилингвальные школы в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске должны быть созданы в 2021—2022 годах.

В Нижнекамске «началку» предлагается организовать на базе гимназии №32. Для средней школы должна быть построена полилингвальная школа на 1 224 места. В рамках проекта в двух детских садах должен быть проведен капремонт, еще в двух — укреплена материально-техническая база.

В Альметьевске для дошкольного образования планируется укрепить материально-техническую базу шести базовых детских садов, построить еще один детсад на 220 мест и школу на 1 224 места.

В Набережных Челнах дошкольное образование предлагается организовать на базе двух детских садов, где также планируется провести капремонт. Как и в других городах, в автограде может быть построена полилингвальная школа на 1 224 места. На базе лагеря КАМАЗа «Следопыт» будет организован загородный центр дополнительного образования, подобный тому, что будет функционировать в «Рыбацкой деревне» в Арске. Предназначаться он будет для учащихся полилингвальных школ Набережных Челнов, Елабуги, Альметьевска и Нижнекамска.

Айдар Шамсутдинов отметил, что по желанию родители могут выбрать как билингвальную, так и полилингвальную модель «в зависимости от степени изучения государственных и родных языков». Фото kpfu.ru

На английском будут учить математике и географии, на татарском — истории и обществознанию

Как выяснилось, на сегодняшний день уже выработан и примерный учебный план, по которому будут проводиться занятия в полилингвальных комплексах. Его на встрече озвучил директор школы №165 Айдар Шамсутдинов. По его словам, здание 165-й школы, которой он на сегодняшний день руководит, полностью будет отдано начальной школе, где будут учиться 32 класса. Он отметил, что по желанию родители могут выбрать как билингвальную, так и полилингвальную модель «в зависимости от степени изучения государственных и родных языков».

— Сегодня мы уже осуществляем углубленное преподавание иностранного языка. И углубленное изучение иностранного языка, понятно, будет определяющим и для полилингвальной и билингвальной школы. Как я уже упомнил, полилингвальное обучение рассматривает преподавание прежде всего и других областей средствами этого языка. Поэтому планируем, что с третьего класса такие предметы, как изобразительное искусство, технология, рисование будут представлены на иностранном языке, — рассказал Айдар Шамсутдинов.

Он пояснил, что с седьмого класса математика, география, биология будут преподаваться на иностранном языке. Уже отвечая на вопросы журналистов, которые усомнились, останется ли место изучению предметов на татарском языке, Шамсутдинов заверил, что татарский язык тоже не пострадает.

— В начальной школе татарский — это язык обучения. В основной школе до девятого класса на татарском языке будут проходить уроки по истории, обществознанию, природоведению. Чтобы создать общественно-политическую лексику и сделать так, чтобы татарский язык функционировал, думаю, эти предметы будем преподавать на татарском, — ответил Шамсутдинов на татарском языке.

Он отметил, что на английском языке будут преподаваться предметы естественно-научного направления, поскольку, по его оценкам, до 90% научных изысканий в этих областях ведутся на английском языке.

— Но в ущерб какому-то языку мы делать не будем, — тут же предупредил Шаймиев.

О том, как готовятся кадры для полилингвальных комплексов, на брифинге рассказал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров



«В Германии выпускникам КФУ готовы платить 4 тысячи евро»

Несколько раз в ходе брифинга спикеры говорили о необходимости подготовки кадров, то есть будущих учителей для полилингвальных комплексов. К примеру, из сообщения пресс-службы президента Татарстана выясняется, что уже в 2020 году, чтобы открыть новую школу на Бондаренко, потребуется 37 учителей-предметников, девять из которых должны преподавать на английском языке.

О том, как готовятся кадры для полилингвальных комплексов, на брифинге рассказал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.

— У нас сегодня уже готовятся люди, которые могут преподавать биологию, физику, химию на английском языке. Другой вопрос, куда они пойдут работать, потому что весь мир испытывает кризис, нехватку кадров. Я вам приведу маленький пример. В Германии выпускникам нашего университета готовы платить 4 тысячи евро, если они будут вести занятия на немецком языке, — поделился Гафуров.

«Реальное время» уже писало, что в прошлом году Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая КФУ уже приняла 125 студентов, которые обучаются преподаванию предметов на русском и татарском языках, и что в новом учебном году КФУ готовится принять еще 150 таких студентов. Ильшат Гафуров подтвердил, что центром ответственности по подготовке учителей для полилингвальных школ стала году «Высшая школа имени Габдуллы Тукая», как называл ее сам ректор.

Напомним, еще несколько лет назад это подразделение КФУ оказалось под «обстрелом» журналистов из-за того, что некогда самостоятельный факультет татарской филологии стал частью Института филологии межкультурной коммуникации. К тому же Высшая школа имени Габдуллы Тукая меняла название. К примеру, до октября прошлого года это была Высшая школа татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая. Видимо, желая предупредить неудобные вопросы, Гафуров сам затеял разговор, что высшая школа — это то же самое, что и факультет, а значит, бывший татфак своей значимости не потерял.

— Центром ответственности станет Высшая школа. Высшая школа и институт — примерно однопорядковые понятия. В 2010 году, когда объединение происходило, мы все одноименные факультеты объединили и назвали «институт». Институт — это очень большое образование. Высшая школа — по-старому это факультет. Никакой разницы нет, самое главное, чтобы мы выполняли поставленные задачи, — в очередной раз отметил Ильшат Гафуров.