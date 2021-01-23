«Инстаграм» глав районов: новошешминское гало, вакцинация дрожжановского главы и поздравления Шаймиева

Неделя глазами руководителей муниципалитетов Татарстана

Как и на прошлой неделе, в районах Татарстана пока происходит не очень много событий. Тем не менее главы муниципалитетов не унывают: они любуются красотой родной земли (и не устают этим делиться), поздравляют с Крещением, днем рождения Государственного Советника Минтимера Шаймиева, а также рассуждают о необходимости прививок.



Красота родного края

Глава Кукморского района Сергей Димитриев решил приобщать своих подписчиков к культуре родного района. На неделе он показал в «Инстаграме», как проходит праздник Качману — так называется Крещение Господне у кряшен. На видео можно увидеть гуляния с ведрами, броски валенок и пляски в народных костюмах. Видео с национальным колоритом подписчикам понравилось — его посмотрели почти 7 тысяч раз.

Красотами района продолжает радовать подписчиков и глава Новошешминского района Вячеслав Козлов. В посте, текст которого лаконичен (Козлов желает подписчикам доброго утра), можно увидеть фотографию не самого редкого, но все же интересного природного явления. Судя по всему, на фото запечатлено гало — в данном случае речь идет о радужных лучах около солнца. Пост подписчиками явно недооценен — у него всего 125 лайков.



К патриотическим фотографиям района можно отнести и еще один, казалось бы, не сильно связанный с этим пост. Его автор — Рягат Хусаинов, глава Лениногорского района. Вообще-то пост, можно сказать, отчетный — в нем говорится о сходе граждан в селе Старое Шугурово. Однако на первых двух фотографиях можно увидеть импровизированную выставку предметов быта — например, картины-аппликации и резьбу из дерева. К сожалению, и этот пост остался недооцененным — у него всего 56 отметок «нравится».



Вакцина для главы Дрожжановского района, алькеевский снежный марафет и капремонт чистопольской больницы



Глава Дрожжановского района Марат Гафаров опубликовал пост, из которого следует, что несколько дней назад он прошел первый этап вакцинации от COVID-19. По мнению руководителя района, это — единственный реальный метод остановить пандемию. Первыми, по его словам, вакцинировались врачи и медсестры, но порекомендовал всем использовать все возможности для победы над болезнью.

У руководителя Алькеевского района Александра Никошина также очень актуальный пост. Он показывает очень важную, хоть и обыденную работу в районе — на кадрах снегоуборочная техника очищает улицы. «Урамнарны кардан чистарту», — комментирует он фотографии. У поста при этом меньше сотни лайков.

А вот глава Чистопольского района Дмитрий Иванов показал, как теперь выглядит Чистопольская центральная районная больница. Здесь закончился первый этап капитального ремонта здания — на фотографиях можно увидеть обновленные коридоры, палаты и санузлы. Правда, подробностей о том, что было сделано в ходе капремонта, в посте нет.



Поздравления подписчиков с Крещением и днем рождения Шаймиева



Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин в последнее время не часто постит что-либо в «Инстаграме». Но на неделе он, к примеру, не смог пройти мимо праздника Крещения Господня. Метшин поздравил всех православных нижнекамцев, пост понравился более чем шестистам подписчикам, подписчики в комментариях присоединяются к поздравлениям.

Аналогичное поздравление можно увидеть и от главы Высокогорского района Рустама Калимуллина. Приложив открытку-коллаж на тему Крещения, Калимуллин напомнил, что это — день, когда христиане проводят очищение души и тела, купаясь в святой воде, смывая с себя тяжесть грехов. «Желаю вам в этот день божьего благословения, наставления на пути истинном, крепкого здоровья, светлого духа и ярких, позитивных мыслей!» — написал он. Пост привлек внимание 160 подписчиков.



А вот Энгель Фаттахов из Актанышского района поздравил от имени земляков первого президента Татарстана и Государственного Советника Минтимера Шаймиева с днем рождения. Фаттахов пожелал Шаймиеву крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни. К посту прикреплена фотография главы района с Шаймиевым — публикация получила более семисот лайков.



Присоединяются к поздравлениям Шаймиева и главы других районов. Например, руководитель Елабужского района Рустем Нуриев благодарит первого президента республики и пишет, что благодаря усилиям Шаймиева, огромному управленческому опыту, таланту организатора и идейному вдохновителю многих проектов Татарстан является одной из самых передовых республик в стране. «Мы, елабужане, искренне благодарны ему за вклад в развитие района, за поддержку наших проектов», — пишет Нуриев. У поста — около 250 лайков.

