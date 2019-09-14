Минтимер Шаймиев: «Забота о людях порождает любовь и уважение к родному краю»

Татарстанская программа развития общественных пространств получила премию Ага Хана в области архитектуры

Накануне в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля состоялась церемония награждения победителей международной премии Ага Хана в области архитектуры. В этом году ее получили шесть проектов-финалистов, в числе которых масштабная программа развития общественных пространств Татарстана. Проекты-победители разделят между собой призовой фонд в 1 млн долларов. О том, как проходила церемония награждения, — в материале «Реального времени».

«Здесь никогда не понимали такое модное слово, как «толерантность», а просто живут в мире и согласии»

Церемония вручения премии Ага Хана в области архитектуры, проходившая в театре оперы и балета им. М. Джалиля, собрала множество статусных гостей — от самого принца Ага Хана IV и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева до Наталии Фишман-Бекмамбетовой с супругом.

Первой с приветственным словом выступила руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова. По ее словам, очень символично, что церемония проходит именно в Татарстане.

Первой с приветственным словом выступила руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Элеонора Митрофанова

— Это замечательный край, который развивается семимильными шагами. Это республика, в которой только за последнее время вписали в списки всемирного наследия [ЮНЕСКО] два шедевральных объекта — Болгар и Свияжск. Во многом это стало возможным благодаря усилиям первого президента республики, а также народу Татарстана — трудолюбивому, многонациональному, живущему в гармонии, дружбе и мире, несмотря на то, что здесь много конфессий и национальностей. Мне кажется, здесь никогда не понимали такое модное сейчас слово, как «толерантность» — люди просто живут вот так, все вместе, в мире и согласии, — рассказала Элеонора Митрофанова.

В свою очередь его высочество принц Ага Хан IV отметил в своем приветственном слове, что церемония вручения премии собрала «уникальную группу людей в уникальном месте и для уникальных целей». Также он подчеркнул, что одной из главных особенностей премии является то, что она отмечает проекты не только за архитектурные качества, но и за улучшение жизни людей: «Я убежден, что архитектура влияет на качество жизни. Все мы неоднократно слышали о том, что мы формируем окружающую среду, а она формирует нас».

Принц Ага Хан IV отметил в своем приветственном слове, что церемония вручения премии собрала «уникальную группу людей в уникальном месте и для уникальных целей»

Стоит отметить, что программа мероприятия, состоявшая в основном из приветственных речей и непосредственно вручения сертификатов победителям, была удачно разбавлена музыкальными интерлюдиями. Так, перед собравшимися гостями выступил камерный оркестр «Новая музыка» под руководством Анны Гулишамбаровой с композицией «Сабантуй». Чуть позже на сцене появился композитор Джассер Хадж Юссеф, исполнивший на скрипке композицию в жанре самаи, сочиненную им же еще в 1999 году.

А настоящим сюрпризом для гостей церемонии стало выступление заслуженного артиста России, солиста Мариинского театра Ахмеда Агади с арией Тукая из оперы казанского композитора Резеды Ахияровой «Любовь поэта». После того как в зале стихли финальные аккорды арии и прозвучали длительные аплодисменты, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев направился к Агади, чтобы при всех пожать ему руку и выразить свое уважение, вызванное в том числе тем, что для исполнения этой композиции оперный певец выучил татарский язык.

«Эту работу мы всенародно ведем от души и для души»

Прежде чем на сцену вышли все шесть лауреатов премии 2019 года, перед собравшимися с речью выступил первый президент РТ. Минтимер Шаймиев напомнил, что успешно развивающийся и многонациональный Татарстан все чаще становится ареной крупных международных форумов, проводимых в России. В этом, по его словам, просматривается подтверждение правильности курса преобразования республики, направленного на благо человека.

Минтимер Шаймиев напомнил, что успешно развивающийся и многонациональный Татарстан все чаще становится ареной крупных международных форумов, проводимых в России

— Мы опираемся на богатое историко-культурное наследие нашего народа. Мы с особым вниманием относимся к сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, возрождению духовности — что может быть в наше время ценнее? Для нас одинаково ценны и мусульманские святыни древнего Болгара, и православные места острова-града Свияжск, и Казанский Кремль. Три этих исторических объекта включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эту работу, как я неоднократно высказывался, мы всенародно ведем от души и для души, — сказал первый президент РТ.

Также Минтимер Шарипович отметил, что многие реализованные в Татарстане проекты направлены на решение самых насущных жизненных проблем населения. В их числе программы по ликвидации ветхого жилья, сплошной газификации и информатизации населенных пунктов, а также строительство дорог.

— Достойным продолжением нашего стремления стала инициатива президента нашей республики в 2015 году — по реализации программы развития общественных пространств. Теперь во всех крупных городах и большинстве районов Татарстана есть красивые парки и скверы, места, где каждый найдет себе занятие по душе, где удобно и безопасно.

Это достаточно сложная и ответственная работа, в которой не обойтись без профессионалов. По этой причине мы постоянно проводим обучение специалистов, работаем с местными мастерами и бизнесом, что позволяет эффективно использовать ресурсы, развивать местную экономику и создавать новые рабочие места. Все это делает молодая, амбициозная команда, которая трудится на благо Татарстана.

За пять лет проделана огромная работа: построено больше 330 набережных, бульваров, площадей, парков и скверов, завершаются работы еще на 60 объектах. Создание комфортных общественных пространств — это прежде всего забота о людях, а она порождает любовь и уважение к родному краю, — отметил Минтимер Шаймиев.

Для участия в торжественной церемонии в Татарстан прибыли все члены команд-победителей. Сертификаты премии они получали из рук принца Ага Хана и Минтимера Шаймиева

«Высокая оценка многогранной деятельности»

Всего в конкурсе приняли участие 380 проектов из 39 стран, а в финале за победу боролись 20 проектов из 16 стран. Татарстанская программа оказалась единственным российским проектом, вышедшим в финал за 42 года существования премии.

Помимо нашей республики в числе финалистов оказались такие разработки, как возрождение города Мухаррак в Бахрейне, центр водно-болотных угодий в Шардже, Палестинский музей, образовательный проект Аркадия и лекторий Университета им. Алиуна Диопа.

Отметим, что для участия в торжественной церемонии в Татарстан прибыли все члены команд-победителей. Сертификаты премии они получали из рук принца Ага Хана и Минтимера Шаймиева. К слову, сертификат, доставшийся республике за проект по развитию общественных пространств, получил ее первый президент. Также он лично был награжден «особым сертификатом» международной премии Ага Хана.

— Для нас большая честь быть удостоенными премии Ага Хана в области архитектуры наравне с пятью проектами из Бангладеш, Палестины, ОАЭ, Сенегала и Бахрейна. Мы от всей души их также поздравляем с этой большой победой. Ваше высочество, эту премию мы расцениваем как высокую оценку многогранной деятельности, ведущейся в республике в интересах людей, — поблагодарил принца Минтимер Шаймиев.