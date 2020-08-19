Казань примет первый в России постлокаутный деловой форум

Джонатан Уилсон, Марат Хуснуллин и десятки других спикеров соберутся на масштабном двухнедельном деловом онлайн-съезде

В конце августа Казань примет первый в постлокаутной истории России международный деловой форум, и, возможно, его откроют при личном участии президента страны Владимира Путина, чей визит в Татарстан ожидается в те же даты. Деловое пространство "100% Татарстан» в режиме онлайн запустят в вековой юбилей Республики 30 августа. После отмены почти всех крупных экономических событий за последние полгода — от Петербургского и Сочинского до Красноярского и Восточного форумов — татарстанский двухнедельный раунд с сотней спикеров станет первой коммуникационной площадкой бизнеса и власти. Главные темы — экономика возобновляемых ресурсов, биотехнологии, активное население и молодежная политика — в разрезе их применения в самой республике. При этом сотни спикеров уже сейчас записывают свои мастер-классы на видео, а международных экспертов организаторы в лице Агентства инвестиционного развития РТ обещают подключить прямо во время форума онлайн, в том числе, через платформу Zoom.



Как COVID-19 сорвал десятки форумов в стране

Форум или интеллектуальное деловое пространство «100% Татарстан» откроется в день республики и фактически станет первым в России деловым мероприятием подобного масштаба после локдауна (и одним из первых в мире).

В конце прошлого года «Реальное время» публиковало календарь главных деловых событий на 2020 год, и, согласно ему этой весной должны были состояться Национальный нефтегазовый форум в Москве (перенесен на 2021 год), Российский венчурный форум (перенесен — дата не сообщена), РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ (пересен на октябрь 2020 года), Международный Форум «Пиво-2020» (в связи с эпидемиологической обстановкой перенесен на конец октября-2020).



Третий Столыпинский форум, который должен был состояться в мае — был перенесен на начало сентября. Петербургский экономический форум был вообще отменен, как и Восточный экономический форум (последний изначально все же планировали провести в сентябре, но затем отказались). Жертвой коронавируса пал и Российский инвестиционный форум в Сочи, и Ялтинский международный экономический форум, оргкомитет которого возглавлял Марат Хуснуллин (к слову, в итоге он приглашен на «100% Татарстан»).



С апреля на начало октября был перенесен в итоге и Первый всероссийский форум нацпроектов, который изначально должен был пройти 9-11 апреля 2020 года в Казани и Иннополисе.

С апреля на начало октября был перенесен в итоге и Первый всероссийский форум нацпроектов, который изначально должен был пройти 9-11 апреля 2020 года в Казани и Иннополисе. Фото Максима Платонова

О чем будут говорить спикеры "100% Татарстан»

На день рождения республики 30 августа в Казани ждут приезда Владимира Путина. Ожидается, что президент России лично даст старт форуму «100% Татарстан».

Всего будет представлено 21 направление, начиная с темы «Вовлеченный лидер» и заканчивая темой «История территорий». Среди них, помимо обычных дискуссий и выступлений, касающихся инвестиций и предпринимательства, туризма, IT-индустрии, сельского хозяйства и молодежной политики, — будут подниматься и вопросы «циркулярной экономики», биотехнологий, активного населения.



Циркулярная экономика (от англ. circular economy; цикличная или циклическая экономика) — относительно новый термин, активно вошедший в обиход после 2015 года, когда ООН в своих Целях устойчивого развития до 2030 года отметила острую необходимость «смены устаревшей традиционной модели мировой экономики, функционирующей по принципу «добыть, использовать, выбросить», на принципиально новую устойчивую модель — циркулярную экономику или экономику замкнутого цикла. В общем смысле она описывает экономику, основанную на возобновлении ресурсов, которая должна стать в итоге альтернативой традиционной линейной экономики (создание, пользование, захоронение отходов).



Внедрение такой экономики только в России, где пока подвергается обработке не более 10% твердых отходов, может дать увеличение ВВП до 12-15%. В Китае принято законодательство по продвижению экономики замкнутого цикла; в Южной Корее принята аналогичная «Стратегия зелёного развития» (Green Growth Strategy); в Японии — «Общество правильного материального цикла».

Джонатан Уилсон, Марат Хуснуллин, Минтимер Шаймиев — кто уже заявился на форум

Отдельные дни форума будут тематическими, например, весь день 8 сентября будет посвящён агропромышленной отрасли республики.

В рамках дискуссий расскажут об агробиотехнологиях, крупных сельхозпредприятиях, проведут онлайн-экскурсии по аграрным вузам и «раскроют инвестиционный потенциал агропромышленного сектора».

Так, например, согласно предоставленному «Реальному времени» проекту программы форума, 2 сентября в рамках "100% Татарстан» состоится открытие Татарстанского нетфегазохимического форума с участием главы «Татнефти» Наиля Маганова, и день будет посвящён актуальным проблемым нефтегазовой индустрии. 3 сентября — посвятят IT тематике, в дискуссиях примут участие министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин и вице-премьер Роман Шайхутдинов. 4 сентября — будет посвящено успехам и проблемам образования в республике, спикером выступит государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев — он расскажет о полилингвальных школах в поликультурурном мире. Последующие дни соответственно посвятят культуре, медицине, финансам и другим темам.

На форуме выступит около сотни спикеров, из них 13 уже подтвердили участие. Среди них президент Татарстана Рустам Минниханов, первый президент и государственный советник республики Минтимер Шаймиев, бывшие и нынешние представители госаппарата России и республики, в том числе вице-премьер России Марат Хуснуллин, первый замминистра строительства РФ Ирек Файзуллин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, дипломатические представители от МИД РФ и руководители крупнейших компаний РТ, в частности, глава «Татнефти» Наиль Маганов, гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, предправления «Ак Барс» Банка Зуфар Гараев.



Из международных экспертов подтвердил свое участие автор книг, консультант по рекламе, брендингу, корпоративной культуре и цифровым технологиям Джонатан Уилсон.

На форуме выступит около сотни спикеров, из них 13 уже подтвердили участие. Среди них Минтимер Шаймиев. Фото Максима Платонова

Спикеры запишут мастер-классы или выступят в формате Zoom-конференций

Интеллектуальное деловое пространство будет работать на протяжении двух недель (с 30 августа по 10 сентября). Участники смогут обсудить ключевые темы дальнейшего стратегического развития Татарстана на трех сценах.

Общение будет идти в разных форматах: традиционные панельные дискуссии, прямые эфиры лидеров мнений, интервью и мастер-классы, анонсы стратегических инициатив в экономике, но впервые полностью и целиком они будут представлены онлайн. Как и выступления приглашенных звезд культуры и спорта.

Как сообщили «Реальному времени» в Агентстве инвестиционного развития РТ, уже сейчас ряд спикеров и экспертов записывается в студии, а видео с их выступлениями будут выложены позднее. Международные эксперты, которые по понятным причинам, не смогут прилететь в Россию, будут подключаться по Zoom уже во время форума. «Часть контента готовится заранее, — объяснила заведующая сектором работы со СМИ АИР РТ Екатерина Сокирко, — а часть спикеров будет представлена в режиме онлайн».

— Все это будет проходить на отдельном сайте, https://100tatarstan.com/, там будет чат, в котором можно будет задать в режиме реального времени свои вопросы, а спикеры [записанные или выступившие онлайн] будут им также отвечать, в том числе — если говорить о международных экспертах — часть из них ответят именно по Zoom, — рассказала Сокирко.

«100% Татарстан» — станет первым форумом после затяжного локаута



Организаторы площадки обещают 300 часов контента и более 300 сессий на трех языках (русском, татарском, английском).

Участники форума со всего мира будут подключаться к работе ресурса вне зависимости от места проживания и рода деятельности, а непрерывная ежедневная работа онлайн-студии позволит задать вопросы экспертам и оперативно получить ответы в режиме реального времени.



Как отметил еще на прошлой неделе, объявляя о форуме «100% Татарстан» президент республики Рустам Минниханов, площадка, вызванная необходимостью «нестандартных подходов в выстраивании отношений с партнерами» должна, по сути, «открыть закрытые сегодня границы». в самом АИР также отмечают, что «большинство мероприятий 2020 года отменены вовсе или перенесены в онлайн», так как мировая посткоронавирусная ситуация «диктует новые форматы работы». Создание онлайн-платформы по ведущим направлениям развития должно помочь достичь «синергетического эффекта всех онлайн-событий республики».