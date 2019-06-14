Шаймиев обсудил с турецкими учеными сотрудничество в области сохранения исторического наследия

Сегодня Госсоветник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел встречу с турецкими учеными, в рамках которой обсуждались вопросы сотрудничества между Татарстаном и Турцией.

В частности, речь шла о взаимодействии в области науки, культуры и сохранения исторического наследия.



В начале встречи Минтимер Шаймиев представил гостям экспозицию о деятельности Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия, рассказал о проекте «Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск» и других объектах возрождения, передает пресс-служба президента РТ.



Отметим, что ученые из Турции прибыли в Татарстан для участия в первом Международном научном симпозиуме, посвященном 750-летию Золотой Орды, который проходит в Казани с 12 по 16 июня 2019 года. В состав делегации вошли председатель Турецкого исторического общества, профессор Рефик Туран, профессор, заведующий кафедрой Всеобщей тюркской истории Стамбульского университета Ильяс Топсакал, профессор Университета им. 19 мая, член Турецкого исторического общества Ибрагим Теллиоглу.



Напомним, что сегодня Минтимер Шаймиев также принял участие в открытии мемориальной доски Альфие Авзаловой.

