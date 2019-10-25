Минтимер Шаймиев: «Наладить диалог между народами — это планетарная задача!»

Первый президент республики напомнил о вековых традициях мирного сосуществования культур, народов и религий в Татарстане

Сегодня в стенах Академии наук РТ открылся III Международный форум писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения — за диалог культур», посвященный теме «Человек и культура в эпоху глобальных перемен». В ходе пленарного заседания форума Государственный Советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев рассказал о том, как в республике различные культуры мирно сосуществуют и ведут друг с другом уважительный и конструктивный диалог.

Чингиз Айтматов — писатель и дипломат

«Айтматовские чтения» посвящены памяти известного во всем мире советского писателя Чингиза Айтматова, признанного классиком еще при жизни. Его произведения, написанные на русском и киргизском, переведены на 170 языков мира и изданы общим тиражом более 100 миллионов экземпляров. Форум «Айтматовские чтения — за диалог культур» проводится при поддержке группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Ее председателем на данный момент является президент Татарстана Рустам Минниханов, а у истоков создания группы стоял Чингиз Айтматов, часто выступавший не только в качестве писателя, но и политика, дипломата, государственного деятеля.

Перед началом пленарного заседания участники и гости форума, представители почти двух десятков стран, посетили выставку «Вселенная Чингиза Айтматова». Здесь они смогли ознакомиться с основными произведениями писателя и исследованиями других авторов, посвященными его жизни и творчеству.

Открывая форум, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов отметил, что в произведениях Чингиза Айтматова получили отражение все проблемы современного мира.

— Неслучайно творчеству Айтматова исследователи уделяют пристальное внимание. Мы благодарны ведущим ученым, деятелям культуры и писателям из Киргизии, Азербайджана, Турции, Узбекистана и других стран, а также многочисленных российских городов за то, что вы нашли время и прибыли в Казань на «Айтматовские чтения», посвященные теме «Человек и культура в эпоху глобальных перемен», — отметил Салахов.

Открывая форум, президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов отметил, что в произведениях Чингиза Айтматова получили отражение все проблемы современного мира

Татарстан как образец конструктивного межкультурного диалога

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев напомнил о важности выстраивания конструктивного межкультурного, межэтнического и межконфессионального диалога.

— «Айтматовские чтения» направлены на решение актуальной задачи: наладить диалог культур, диалог между народами — это планетарная задача. Потому что это мощная мягкая сила, только через нее можно находить общий язык в этом противоречивом мире, — уверен Минтимер Шаймиев. — Россия 70 лет жила в атеизме. Когда-то в рамках работы стратегической группы «Россия — Исламский мир» я выступал в Кувейте и рассказал аудитории, что к началу перестройки в Татарстане оставалось всего 23 мечети. Когда я добавил, что на момент выступления их было уже 1400 (а сейчас гораздо больше) — в зале раздались овации. То выступление я завершил словами «Вера неистребима».

— При этом Татарстан, — напомнил Минтимер Шарипович, — являет миру пример межконфессионального и межэтнического уважения в самых разных аспектах.

— Когда мы принимали решение построить мечеть «Кул-Шариф», то в том же указе прописали необходимость восстановления Благовещенского собора, — напомнил Шаймиев. — Решение возродить Болгар как исламский духовный центр приняли одновременно с решением о реставрации христианских объектов в Свияжске. Сейчас мы занимаемся воссозданием собора Казанской иконы Божией Матери — одной из главных православных святынь.



Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев напомнил о важности выстраивания конструктивного межкультурного, межэтнического и межконфессионального диалога

Перед смертью Айтматов хотел посетить могилы предков в Татарстане

Рассказал Минтимер Шаймиев и о своем знакомстве с Чингизом Айтматовым. По словам первого президента РТ, он счастлив тем, что был удостоен чести общаться с писателем. Минтимер Шарипович вспомнил, как в 2008 году, накануне своей смерти, Айтматов приехал в Татарстан, чтобы посетить могилы предков своей матери в селах Бурбаш и Маскара. Уже в Казани его болезнь обострилась, и писателя пришлось экстренно доставить для лечения в Германию, где впоследствии он скончался.

Почетным гостем форума «Айтматовские чтения — за диалог культур» стал генеральный директор Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА) Халит Эрен из Турции. Он напомнил об огромном вкладе Чингиза Айтматова в развитие межкультурного диалога.

— Для меня большая честь быть с вами на Международном форуме писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения — за диалог культур» в Казани — городе культуры, цивилизации, интеллектуального совершенствования и мирного сосуществования. Мусульманские общины в России и Центральной Азии имеют богатое историческое и культурное наследие. Они имеют сходные черты языка, социальных традиций и веры. В то же время они терпимо относятся к существованию других языков, культур и религиозных общин. Все это нашло отражение в трудах всемирно известного романиста и дипломата Чингиза Айтматова, — отметил Халит Эрен в своем выступлении.

Почетным гостем форума «Айтматовские чтения — за диалог культур» стал генеральный директор Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА) Халит Эрен из Турции

— Интересно, что Айтматов был одновременно и великим романистом, и способным дипломатом. Он занимал посты посла СССР и Киргизии, избирался депутатом киргизского парламента. Он известен своими бесконечными усилиями по международному диалогу и мирному сосуществованию различных культур. Он принимал участие в создании группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». После встречи группы в Стамбуле в феврале 2007 года Айтматов посетил штаб-квартиру ИРСИКА и лично выразил свою поддержку деятельности нашего центра, направленной на сохранение культурного наследия и межкультурного диалога, — добавил Халит Эрен.

