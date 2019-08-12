Минтимер Шаймиев встретился с новым генконсулом Казахстана в Казани

Сегодня в казанском Кремле государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с новым генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Жанболатом Мурзалиным, который занимает эту должность с июля 2019 года.

Минтимер Шаймиев поздравил Жанболата Мурзалина с началом его деятельности в Татарстане и пожелал ему успехов.

Генконсул Казахстана поблагодарил Минтимера Шаймиева за встречу. «Уверен, что и в советском, и в постсоветском пространстве вас знают и уважают все казахи. В вашем лице хочу поблагодарить татарский народ за теплое отношение к казахскому народу», — отметил он.

Мурзалин также рассказал, что по прибытии в Казань он сразу посетил Болгар и Свияжск и был впечатлен «таким внимательным отношением к истории». В свою очередь, Минтимера Шаймиева заинтересовал опыт работы полилингвальных образовательных комплексов в Казахстане. В них дети изучают три языка: казахский как государственный, русский как язык межнационального общения и английский как язык успешной интеграции в глобальную экономику, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, на минувшей неделе Минтимер Шаймиев в интервью рассказал о своей первой встрече с Путиным, обсуждении статуса Татарстана в составе Российской Федерации и процессе объединения элит в политическую партию «Единая Россия».