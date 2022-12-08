Минтимер Шаймиев: «У нас нет времени просто мечтать — мечты должны быть реализованы!»

Сегодня в Казани завершился Международный форум к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, собравший в столице республики специалистов ЮНЕСКО из 56 стран мира. На протяжении пяти дней эксперты обсуждали вопросы сохранения, защиты и восстановления достопримечательностей, имеющих общечеловеческую ценность. Подводя итоги встречи, в заключительный день форума выступили спикеры из Сирии, Иордании, России, в частности Татарстана. В их числе и первый президент республики, Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета фонда «Возрождение», посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев. «Реальное время» приводит полную стенограмму его выступления.

Добрый день, уважаемые гости! Не хочется вас отпускать. Возможно, если бы было теплее, вы могли бы подольше здесь пожить и поработать. Нам надо собираться, посещать и обсуждать ценности. Сейчас на наших глазах мир меняется. Но эти ценности были определены еще после той великой войны.

ЮНЕСКО приняло эти ценности и решения в послевоенные годы. В память и честь участников тех лет, которые отстояли Отчизну, отстояли страну. Сейчас вообще нельзя допускать кровопролитие, еще и таких масштабов, для решения каких-либо вопросов. Нельзя допускать до таких конфликтов. Но, к сожалению, они время от времени все равно имеют место. Поэтому мы должны усиливать свою работу. Мы не можем просто ограничиваться или быть зависимыми от кого-то. ЮНЕСКО — это ООН (Организация Объединенных Наций).



Неслучайно после Великой Отечественной войны ее документы были приняты во всех странах. Наша задача эту работу продолжать и усиливать. Мы, констатируя, что было, и понимая, что нельзя допускать, должны все продумать хорошо и стать конструктивной силой. Потому что столько умов, столько желаний! Я не первый год занимаюсь молодежным крылом, и в этот раз мы очень хорошо пообщались в школе «Адымнар». Директор школы сам владеет пятью языками, так что нам есть куда расти и к чему стремиться. Мы уже шесть школ таких построили, и дети там бесплатно обучаются. Я это почему говорю? Как одно из таких хороших направлений, оно даст нам очень многое. И этот корпус выпускников мы будем беречь, загружать и озадачивать. Потому что ребята, знающие языки, должны достигать целей, которые мы поставили.

Нам надо работу усиливать. Вы представьте, сколько было недоброжелателей, чтобы эта встреча не состоялась? Но мы так не можем. У нас главный лозунг в республике: «Мы можем!». А если кто-то препятствует, то мы не можем соглашаться с ними. Слова «не можем» мы только в таком случае употребляем. Потому что, будучи страной в ЮНЕСКО, зная стремление и наполнение, светлые мысли, свершенные сегодня для будущего всей планеты, эту работу надо усиливать. ЮНЕСКО не должно приспосабливаться, и его не должны вынуждать приспосабливаться. Оно должно иметь ведущую силу. Оно ведь ни от кого ничего не требует, кроме добра и диалога в любой ситуации. Поэтому нам надо очень серьезно продолжать эту работу.



Фото: tatarstan.ru

Мы же с вами видим, сколько лет продолжались те или иные события. Но это должна быть хорошая сила. А то ходить и говорить: проводить или не проводить такую судьбоносную конвенцию? Чтобы отметить ее юбилей, у кого-то еще надо спрашивать, когда мы уже объединены в рамках ЮНЕСКО. Мы должны еще более квалифицированно и обоснованно ставить вопросы и не пожинать уроки, подобные Пальмире (разрушение исторического города боевиками ИГИЛ*, — прим. ред.). Чтобы такого было меньше. Мы должны действовать, и действенными должны быть наши шаги. Это сейчас возможно.

Нельзя не защищать и не отстаивать эти ценности. Мы же видим, какие ценности предлагают сейчас для молодежи. Я с молодежным крылом работаю уже не первый год. Молодежные форумы появились и в Санкт-Петербурге, и в Казани. Я вам должен сказать, что мы их послушали. Знаете, как горят у них глаза? Мы пригласили ребят из 14 регионов. У них уже есть работы, которые они хотят презентовать. Мы изучали их и советы давали. Молодежь к этому стремится, и это правильно. То, что они уже сейчас взялись за это и хотят этим заниматься, — это ведь большая сила. Родители — великая сила, а молодежь — это большая и действенная сила! Молодежи нужно и, главное, можно работать. Мы по образованию сколько ищем путей? Где-то находим, где-то повторяемся. Но все это должно делаться очень осторожно. Время идет, дети растут, они становятся как мы. А образование — это все еще вопрос.

Я согласен по поводу «Шелкового пути». У нас не было возможности вам показать, как через Волгу строится выдающийся мост в 600 километров до Москвы. И эта дорога будет доходить до Урала. А если до него дойти, то с «Шелковым путем» уже и поцеловаться можно. Мы проявляем интерес, и это надо сделать. В этом году благодаря поддержке президента России Владимира Путина, через ЮНЕСКО в рамках изучения Болгара, который в их списке, доказали кое-что всему миру, и, кроме одобрения, никаких предложений не видели. Я говорю о добровольном праздновании 1100-летия принятия ислама. Вот же как можно к вопросу подойти!

Фото: tatarstan.ru

Если объект становится всемирной ценностью, то этот шаг решающий. И на государственном уровне, и с помощью наших усилий, и с помощью коллег мы доказали это. Ведь в то время торговые пути шли от Ирака до Волги, мы все это изучили. Нам надо не ограничиваться и даже не скромничать в развитии наших помыслов, в защите, расширении прав и изучении этих объектов. У нас же целая команда ученых, они с удовольствием работают, просятся на работу. А молодежный форум? Ребята уже подобрали объекты. Они нам докладывают, что один из объектов, не буду называть, находится под носом у руководства республики. Я бы сегодня уже подписал указ, чтобы такой объект стал всемирной ценностью.



У молодежи глаза горят! Они уже защищают свои темы, и это прекрасно. Нам надо поддержать. И это не тот случай, где мы должны ограничивать себя в чем-то. В сегодняшнем принимаемом документе нужно подчеркнуть, что это надо делать. Мы молодежным крылом не первый год занимаемся, и с каждым годом они улучшают нам настроение. Еще один момент.

Мы сейчас имеем три объекта Всемирного наследия. На подходе четвертый объект — это Казанская обсерватория. В стране, которая первой запустила спутник, первой отправила человека в космос, это еще не было оценено. Важно во весь голос сегодня говорить о том, что есть проекты по сохранению объектов. За эти годы в градах (Свияжск и Болгар), которые мы восстановили, количество туристов достигло миллионов человек.

Фото: tatarstan.ru

Еще больше интереса появляется на объектах Всемирного наследия. И нам надо углубить в них след этого поколения. Не к тому, чтобы поменять какие-то правила, а для того, чтобы это оставалось в умах учащихся. Мы сейчас работаем над тем, чтобы они летом побывали на этих объектах и стали их фанатами в хорошем смысле этого слова. Мы уже имеем определенный опыт. У нас нет времени просто мечтать. Эти мечты должны быть реализованы! Сегодня задумано и сегодня сделано.

Много было недоброжелателей, чтобы в этом году не проводить юбилей этой важнейшей конвенции. И если бы мы его не отметили, то мы бы закрыли не глаза и даже не люк, а шлюз. Нам надо очень серьезно относиться к этому, раз мы этим занимаемся. Дети, когда занимаются этими вопросами, сами растут. Хороших ученых мы привлекаем и даже создали отдельные институты. Где-то были попытки восстанавливать объекты, мы и это сделали. Тут спешить надо умом, но обстоятельно. На этих примерах ярко прослеживается, как мы должны относиться к своему наследию. Дети же руками трогают эти кирпичики или читают то, что мы во время раскопок находим. Мы даже через космос сейчас определяем и закрепляем объекты ЮНЕСКО. Это возможно, и практика такая давно ведется.

Вообще, углублять надо эти работы. Силы есть и в обществе, и в мире. А то так можно и на нет все сводить. Вот юбилей, а мы не хотим. Но мы же будем гордиться, что провели его! Через год скажем: вот, мы отстояли. И так надо трудиться в этом направлении. Какое из направлений ЮНЕСКО кому-то вредит? Это невозможно. Если кто-то и сможет придумать, то это горе от ума будет. Но что «Шелковый путь», что «Волжский путь» — сейчас это реальным становится. Занимаясь этим, мы и детей воспитываем. Это же закладка того, каким должен быть современный человек. Сейчас нашли современность в другом месте, а она всегда была.

Фото: tatarstan.ru

Собрались же! Приехали издалека, еще и в холодное время. Наступает зима, а вы здесь. А мы от всей души вас поздравляем и говорим: спасибо, что приехали! Мы не до конца все обговорили, потому что нам надо почаще собираться. Приезжайте летом, мы используем «Волжский путь», и транспорт будет. Это интересно молодежи, и мы им много чего дали, что изучать. У них должен быть ответ на любой вопрос, а ответом на неожиданный вопрос можно покорять. Вот так и должно быть. Все возможности для детей есть, но мы должны направлять их правильно. Не то чтобы устоявшиеся правила образования дают сбои, но мы должны их укреплять. Не зря же говорится, что человек — это звучит гордо.

Зимой приехали, пожалуйста! Декабрь идет, становится холоднее, а мы прекрасно поработали. Вот ведь сила в чем — в таких условиях. Где-то же говорят: Россия? А надо ли нам это или нет? Ну что за дискуссии? Есть сила. Приехали. Если мы будем умалчивать и не будем отмечать такие юбилеи, таких судьбоносных конвенций, то мы перестанем себя уважать. Почему, зная этот предмет, этим не занимаемся? Зная, какие люди, какой конфессии. Это же наши люди. Работаем, находим согласие, и дела идут. Но они должны лучше идти, и на основе взаимопонимания.

Фото: tatarstan.ru

Выдумывать что-то? Ну тут надо поправлять себя. Я уже не такой молодой человек, но я в это ввязался и не могу отойти. А как иначе? А как еще служить годами людям, которых знаешь? Помочь надо! Это возрождение не только культурного наследия, но и самих себя. Мы должны из этого все полезное взять. Люди это воспринимают независимо от национальности. Сколько лет уже занимаемся этим, и хочется еще больше заниматься. Спасибо, что приехали в такое время! Об этом еще вспомнят. Каждый из нас скажет или за нас скажут, что так собрались, так провели и продолжаем еще в большем объеме!



*ИГИЛ* — международная террористическая организация решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической, ее деятельность в России запрещена.



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