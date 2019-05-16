Шаймиев о полилингвальных комплексах в Татарстане: Это беспроигрышный проект

Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета сеспубликанского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел совещание по доработке концепции и ходе реализации проекта первых полилингвальных образовательных комплексов в Татарстане.

В начале он еще раз подчеркнул, что данный проект беспроигрышный по своей сути.

«Потому что, во-первых, эти школы будут воспитывать конкурентоспособных, знающих несколько языков детей, во-вторых, мы через этот проект и дальше укрепляем материально-техническую базу образования. В целом старт обнадеживающий», — сказал Шаймиев.

Концепцию полилингвальных образовательных комплексов в РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Целью проекта является создание модели современного полилингвального образовательного комплекса, обеспечивающего конкурентное образование на русском, татарском, английском языках, воспитание подрастающего поколения в духе межнационального согласия. Структура комплексов включает в себя образовательные учреждения начального, основного и среднего общего образования, рассчитанная на обучение 2400 детей в каждом. Это — начальная школа, билингвальная школа, полилингвальная школа, интернат, загородный центр дополнительного образования, передает пресс-служба президента РТ.

Министр образования и науки РТ также изложил основные положения концепции о базовых детских садах, дополнительном образовании, сотрудничестве школы и семьи и других важных составляющих проекта.

На совещании зампредседателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова предложила утвердить для всех шести полилингвальных комплексов в республике название «Адымнар – путь к знаниям и согласию». Участники совещания данное предложение поддержали единогласно. Также они одобрили концепцию полилингвальных образовательных комплексов.

Ранее гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле поддержала создание в Татарстане полилингвальных комплексов.

