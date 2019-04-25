«Рустаму Нургалиевичу повезло с предшественником, Минтимер Шарипович, вам повезло с преемником»

KazanSummit 2019: как Шаймиев вспоминал времена атеизма, Минниханов поздравлял с юбилеем ОИС, а Абдулатипов заявлял о «Казань-стандарте»

Сегодня в рамках пленарного заседания на KazanSummit президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о презентации в МИД возглавляемой им Группы «Россия — Исламский мир», Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев вспоминал о попытках государства построить атеистическое общество, а бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказывал, как повезло татарстанцам. Подробнее — в репортаже корреспондента «Реального времени», работающего на площадках саммита.

«Аплодисменты! Юбилей, 50 лет»

Второй день XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» ознаменовался участием в работе его пленарного заседания президента Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ, спецпосланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимера Шаймиева. В президиуме также были постоянный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов, вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, спецпредставитель МИД РФ по взаимодействию с организациями мусульманских государств Константин Шувалов и иностранные гости.

Началась конференция, как и полагается мусульманским мероприятиям, с чтения Корана. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин зачитал аяты из суры «Ан-Нур» («Свет»), после чего началась яркая презентация форума. Модерировать пленарную часть пригласили звезду из Австралии — Эндрю Брайанта, автора книг по лидерству.

Рустам Минниханов, подойдя к трибуне и начав с традиционного «бисмиллях», поприветствовал собравшихся: «Ассаляму алейкум». Затем он зачитал приветствие президента России Владимира Путина.

— Мусульманские страны — традиционные партнеры России в деле продвижения межцивилизационного и межконфессионального диалога, в усилиях по обеспечению безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне, — говорится в обращении Путина.

Минниханов отметил, что глава государства уделяет большое внимание взаимодействию с мусульманскими странами. Так, по его инициативе в 2005 году Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. А в 2019 году эта организация отмечает 50-летний юбилей со дня основания.

— Аплодисменты! — потребовал президент РТ. — Юбилей, 50 лет!

И собравшиеся послушно захлопали в ладоши.

— Исламская экономика сегодня является неотъемлемой частью мировой экономики. Суммарный объем активов исламской экономики оценивается в более чем $4,5 трлн. Через 5 лет он должен увеличиться почти до $7 трлн. Динамично развиваются исламские финансы, различные халяльные секторы — продукты питания, туризм, мода, мультимедиа, развлечения, медицина, косметика и другие направления. Исламские финансовые механизмы, рынки и отрасли привлекают все больше деловых кругов в Европе, Северной Америке, Азии. Мы активно работаем над расширением экономических связей с исламским миром, — подчеркнул он.

В ожидании презентации в МИД

По словам главы РТ, для выхода на внешний рынок необходимо получить международную сертификацию. Это, в свою очередь, требует взаимодействия с федеральной властью. И халяль-экспорт должен стать важной составляющей внешних поставок Татарстана.

Отметим, Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир». И ее задачей является содействие дальнейшему сближению России с исламским миром с упором на расширение экономического сотрудничества.

— Встречи на высшем уровне создают хорошие возможности для формирования в странах мусульманского мира достоверной картины положения ислама и мусульман в России, укрепления экономического сотрудничества нашей страны и исламского мира, — сказал он. — А в июне планируется презентация нашей Группы в МИД РФ.

Среди задач, которые он поставил перед собой и своими подчиненными, значатся привлечение инвестиций из мусульманских стран в российские регионы, подготовка кадров в области исламских финансов и изучение зарубежного опыта в сфере исламской экономики.

«Повезло с преемником. Повезло с предшественником»

Приветствие участникам встречи от имени генсека ОИС зачитал Рамазан Абдулатипов. Однако от себя он разразился благодарностями в адрес Минниханова и Шаймиева.

— В Казань я прибывал в разные времена, даже самые трудные, — сообщил экс-глава Дагестана. — Под руководством Минтимера Шариповича удалось стабилизировать межнациональные и федеративные отношения. Татарстану удалось построить высокоэффективную и благополучную республику. Это все благодаря закону преемственности. Рустаму Нургалиевичу повезло с предшественником. Минтимер Шарипович, вам повезло с преемником. Вместе повезло народу Татарстана и России. Если раньше говорили о евростандарте, то теперь говорят о «Казань-стандарте».

Первый президент Татарстана, в свою очередь, напомнил, что еще недавно в стране предпринималась попытка построить атеистическое общество.

— И мы были свидетелями этих событий. В Татарстане к 1990-м годам оставалось 23 действующие мечети. Сейчас восстановлены и действуют 1,5 тысячи мечетей. Это говорит о том, что вера вечная, неистребимая. И через нее надо находить общий язык. В 922 году на территории Татарстана был принят ислам. Год назад была открыта Болгарская исламская академия. Разве это не достижение? — обратился Шаймиев.

При этом он дополнил слова Минниханова о Группе стратегического видения «Россия — Исламский мир». По его словам, в ее создании велика заслуга Евгения Примакова.

— Постоянная работа дает свои результаты. Харакатта — баракат (в движении — благодать, — прим. ред.). Сообща мы сможем противодействовать любому негативному событию. Вместе мы сила! — аллегорично закончил выступление Государственный Советник республики.

«Даете оценку вы, журналисты»

После пленарной части провели пресс-конференцию со спикерами. Так, первый вопрос адресовался Минниханову: как он оценивает новую площадку для KazanSummit — выставочный центр «Казань Экспо»? В прошлые годы все мероприятия проходили в гостинице Korston.

— Оцениваю не я, даете оценку вы, журналисты, — ответил он. — Возможно, в следующий раз придется и второй комплекс задействовать. И я не шучу. Сегодня представлены 38 регионов России, 72 страны. 3800 человек посетили эту площадку. У нас проживают более 20 млн мусульман. Мы крупнейший производитель продукции. Если мы научимся производить полезную халяльную продукцию в большом количестве, это открывает огромные возможности для нас. У нас огромный потенциал. Огромная ниша нуждается в этом.

Однако выбор площадки он назвал правильным, добавив, что рядом будет построена гостиница.

Последний день форума запланирован на завтра. Участников саммита ждут культурно-познавательные мероприятия. На пятницу запланированы посещения Болгара, Свияжска и осмотр достопримечательностей Казани.